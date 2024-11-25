В Ярославле именитые шеф-повара разработали авторское меню региона
В Ярославле на "Гастрокэмпе" лучшие повара создали меню из локальных продуктов
© Фото предоставлено ГБУ ЯО "Центр развития туризма "Ярославия"На сцене в белых кителях шеф-повара - участники Гастрокэмпа в Ярославле Лусиана Кайе, Юлия Маринина, миксолог Евгений Шкарин и Александр Чернышов
© Фото предоставлено ГБУ ЯО "Центр развития туризма "Ярославия"
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Ярославле в рамках проекта "Гастрокэмп Ярославль – 2024", представили созданное международной командой именитых поваров меню из 43 блюд, которое может стать визитной карточкой региона, передает корреспондент РИА Новости.
© Фото предоставлено ГБУ ЯО "Центр развития туризма "Ярославия"Леонид Гелибтерман и шеф-повар из Колумбии Лусиана Кайе
© Фото предоставлено ГБУ ЯО "Центр развития туризма "Ярославия"
Леонид Гелибтерман и шеф-повар из Колумбии Лусиана Кайе
"Ярославская область славится производителями высококачественных продуктов питания и напитков. Это регион, в котором ресторанная культура и сервис находятся на высоком уровне", — отмечает руководитель проекта и президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман.
Рецепты из локальных продуктов придумывали шеф-повара, шеф-кондитеры и миксологи из Москвы, Иваново, Уфы, Петропавловска-Камчатского совместно с коллегами из Ярославля. В этот раз к команде присоединилась Лусиана Кайе – шеф-повар из Колумбии.
© Фото предоставлено ГБУ ЯО "Центр развития туризма "Ярославия"Блюда Ярославского меню
© Фото предоставлено ГБУ ЯО "Центр развития туризма "Ярославия"
Блюда Ярославского меню
В течение трех дней мастера ездили по Ярославской области, посещали местных производителей, ходили на рынки, чтобы понять, из каких локальных продуктов можно приготовить авторские блюда. При создании меню участники, например, использовали творог, сливки и овощи сельхозпредприятия "Красный маяк", куриное мясо, говядину, клариевого сома от "Ярославского бройлера", сыры – от "Даниловского Маслосырзавода", безалкогольное пиво от "Ярпиво". Ингредиентами некоторых блюд стали брейтовский картофель и знаменитый ростовский лук.
На официальной презентации "Ярославского меню", организованной в ресторане "Ванильное небо", присутствовали не только представители региональных органов власти, турбизнеса, профильных образовательных учреждений, рестораторы, отельеры, журналисты, но и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Колумбия в РФ Его Превосходительство Эктор Исидро Аренас Нейра.
© Фото предоставлено ГБУ ЯО "Центр развития туризма "Ярославия"Чрезвычайный и Полномочный Посол республики Колумбия в РФ Эктор Исидро Аренас Нейра изучает Ярославское меню
© Фото предоставлено ГБУ ЯО "Центр развития туризма "Ярославия"
Чрезвычайный и Полномочный Посол республики Колумбия в РФ Эктор Исидро Аренас Нейра изучает Ярославское меню
"Уже несколько лет гастрономическая дипломатия является частью культурной. Поэтому мы собираем лучших поваров из Колумбии и проводим гастротуры по всему миру", – рассказал дипломат. По его словам, в пандемию такие мероприятия проводились онлайн. Приезд в Россию Лусианы Кайе для участия в "Гастрокэмпе" – первый опыт участия колумбийского шеф-повара офлайн, добавил посол.
Рецептуры и технологические карты закусок, супов, основных блюд, десертов и напитков будут переданы региональному ГБУ "Центр развития туризма "Ярославия", который бесплатно предоставит их любому заведению общественного питания Ярославской области. Правда, владельцы ресторанов и кафе должны будут придерживаться двух условий – указать в меню авторство блюд и, соблюдая рецептуру, использовать именно локальные продукты.
© Фото предоставлено ГБУ ЯО "Центр развития туризма "Ярославия"Презентация блюд Ярославского меню
© Фото предоставлено ГБУ ЯО "Центр развития туризма "Ярославия"
Презентация блюд Ярославского меню
Проект "Гастрокэмп" реализуется по инициативе ГБУ "Центр развития туризма "Ярославия" при поддержке министерства туризма Ярославской области.
Первый "Гастрокэмп" проходил в 2021 году в Калужской области, напомнил Леонид Гелибтерман. Команда уже дважды побывала на Камчатке и в Бурятии, а также на Сахалине, в Забайкалье, Волгограде и на Чукотке, создав для каждого региона несколько десятков уникальных блюд из местных продуктов и напитков.