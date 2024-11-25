https://ria.ru/20241125/yaroslavl-1985669336.html

В Ярославле именитые шеф-повара разработали авторское меню региона

В Ярославле именитые шеф-повара разработали авторское меню региона - РИА Новости, 25.11.2024

В Ярославле именитые шеф-повара разработали авторское меню региона

В Ярославле в рамках проекта "Гастрокэмп Ярославль – 2024", представили созданное международной командой именитых поваров меню из 43 блюд, которое может стать... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T23:11

2024-11-25T23:11

2024-11-25T23:11

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Ярославле в рамках проекта "Гастрокэмп Ярославль – 2024", представили созданное международной командой именитых поваров меню из 43 блюд, которое может стать визитной карточкой региона, передает корреспондент РИА Новости."Ярославская область славится производителями высококачественных продуктов питания и напитков. Это регион, в котором ресторанная культура и сервис находятся на высоком уровне", — отмечает руководитель проекта и президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман.Рецепты из локальных продуктов придумывали шеф-повара, шеф-кондитеры и миксологи из Москвы, Иваново, Уфы, Петропавловска-Камчатского совместно с коллегами из Ярославля. В этот раз к команде присоединилась Лусиана Кайе – шеф-повар из Колумбии.В течение трех дней мастера ездили по Ярославской области, посещали местных производителей, ходили на рынки, чтобы понять, из каких локальных продуктов можно приготовить авторские блюда. При создании меню участники, например, использовали творог, сливки и овощи сельхозпредприятия "Красный маяк", куриное мясо, говядину, клариевого сома от "Ярославского бройлера", сыры – от "Даниловского Маслосырзавода", безалкогольное пиво от "Ярпиво". Ингредиентами некоторых блюд стали брейтовский картофель и знаменитый ростовский лук.На официальной презентации "Ярославского меню", организованной в ресторане "Ванильное небо", присутствовали не только представители региональных органов власти, турбизнеса, профильных образовательных учреждений, рестораторы, отельеры, журналисты, но и Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Колумбия в РФ Его Превосходительство Эктор Исидро Аренас Нейра."Уже несколько лет гастрономическая дипломатия является частью культурной. Поэтому мы собираем лучших поваров из Колумбии и проводим гастротуры по всему миру", – рассказал дипломат. По его словам, в пандемию такие мероприятия проводились онлайн. Приезд в Россию Лусианы Кайе для участия в "Гастрокэмпе" – первый опыт участия колумбийского шеф-повара офлайн, добавил посол.Рецептуры и технологические карты закусок, супов, основных блюд, десертов и напитков будут переданы региональному ГБУ "Центр развития туризма "Ярославия", который бесплатно предоставит их любому заведению общественного питания Ярославской области. Правда, владельцы ресторанов и кафе должны будут придерживаться двух условий – указать в меню авторство блюд и, соблюдая рецептуру, использовать именно локальные продукты.Проект "Гастрокэмп" реализуется по инициативе ГБУ "Центр развития туризма "Ярославия" при поддержке министерства туризма Ярославской области.Первый "Гастрокэмп" проходил в 2021 году в Калужской области, напомнил Леонид Гелибтерман. Команда уже дважды побывала на Камчатке и в Бурятии, а также на Сахалине, в Забайкалье, Волгограде и на Чукотке, создав для каждого региона несколько десятков уникальных блюд из местных продуктов и напитков.

https://ria.ru/20240528/eda-1948603977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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