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"На это не рассчитывали". В Киеве признали опасную ситуацию в тылу ВСУ - РИА Новости, 25.11.2024
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08:00 25.11.2024 (обновлено: 08:02 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/vsu-1985061214.html
"На это не рассчитывали". В Киеве признали опасную ситуацию в тылу ВСУ
"На это не рассчитывали". В Киеве признали опасную ситуацию в тылу ВСУ - РИА Новости, 25.11.2024
"На это не рассчитывали". В Киеве признали опасную ситуацию в тылу ВСУ
Беспредел территориальных центров комплектования (ТЦК) возмущает даже близких к Офису президента нардепов. Однако мнение политиков идет вразрез с позицией... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T08:00
2024-11-25T08:02
украина
киев
алексей гончаренко
джейк салливан
вооруженные силы украины
политика
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. Беспредел территориальных центров комплектования (ТЦК) возмущает даже близких к Офису президента нардепов. Однако мнение политиков идет вразрез с позицией военных. Одни ищут способ смягчить мобилизацию, чтобы не доводить общество до кипения. Другие требуют восполнить потери ВСУ на поле боя любой ценой.Главное — деньгиКоррупция, насилие и безразличие к человеческой жизни — принудительная мобилизация, как зеркало, отражает сущность современного украинского государства. На одном из распределительных пунктов ВСУ военком заявил недовольным рекрутам, что ему все равно — убегут они потом в самоволку или нет. "Главное, сейчас за вас деньги получить", — сказал человек в военной форме.Недавно в Киевской области сотрудник группы оповещения ТЦК открыл огонь по военнообязанному из травматического пистолета, когда тот попытался сбежать при проверке документов. Тэцэкашник под следствием, а мужчина скрылся, оставшись невредимым. Очевидно, что у него просто не было в кармане лишних трех тысяч долларов. Именно столько требовал за непригодность к службе военком с Волыни. В качестве посредника он использовал собственного соседа. У обоих изъяли 60 тысяч долларов и 170 тысяч гривен, а также боеприпасы, передает украинское издание NV.Однако это еще не самое страшное последствие мобилизационной политики Киева. Как известно, в мае Зеленский разрешил набирать людей с проблемами со здоровьем, убрав из закона понятие "ограниченно годный". Теперь призывник либо годен, либо нет. Таким образом ВСУ пополнились новобранцами с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом, умственной отсталостью и нарушением речи. На ситуацию обратил внимание депутат Рады от "Слуги народа" Александр Федиенко. Это подтвердил и спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.Ряды украинских новобранцев сейчас пополняют и работники критически важных предприятий. Ценные специалисты оказались не так важны, как расходный человеческий ресурс на линии огня. Десятки тысяч украинцев лишились брони после недавно ужесточившегося аудита. Остальных — около миллиона человек — ждут дополнительные проверки.Всеми способамиОдин из легальных путей избежать мобилизации — аспирантура. Этого не могли не заметить на Банковой. В следующем году на Украине решили отменить отсрочку аспирантам, обучающимся по контракту на дневной форме."Под лозунгом того, что "нам нужно привлекать молодежь к науке", на экзамен в аспирантуру зарегистрировались более 90 тысяч человек. Притом что мы ежегодно выпускали всего несколько тысяч", — отметил глава образовательного комитета Рады Сергей Бабак.Нардеп Алексей Гончаренко* сообщил об отправке на передовую 25% персонала всех служб обеспечения армии. Так, обученные за рубежом подразделения химиков, которых берегли на случай атомной угрозы, используются в линейных частях. На боевые позиции отправляют и медиков из военных госпиталей, не предоставив им специальной подготовки. В то же время в ТЦК сидят люди с боевым опытом и перекладывают бумажки.Несколько депутатов Рады предложили провести в военкоматах проверки и отправить пригодных к строевой службе сотрудников на передовую. Такую идею, в частности, высказала внефракционный нардеп Виктория Гриб. Член временной следственной комиссии Юлия Яцык от "Слуги народа" призывала вообще расформировать ТЦК. Вместо них она предлагает создать больше рекрутинговых центров, а бывших военкомов также мобилизовать. Якобы из них можно собрать около десяти бригад.По данным украинского Минобороны, в системе ТЦК работает 36 тысяч человек. Из них семь тысяч — гражданские и еще три тысячи — женщины, которых пока принудительно не мобилизуют. Из оставшихся двадцати шести несколько тысяч имеют ограничение на службу на фронте по здоровью.ТЦК заслужили роспуск, сорвав мобилизацию своим "нечеловеческим отношением" к людям, заявил еще один депутат партии Зеленского Юрий Камельчук. Скандалов слишком много и на Украине практически все знают, что встреча с тэцэкашниками ничем хорошим не заканчивается.Сотрудники украинских военкоматов не имеют никого авторитета в обществе. Их стали воспринимать как ходячее пугало. Нардеп Федиенко отмечает, что военкомы обращаются к властям с просьбой поменять им форму. Видя людей в камуфляже, украинцы сразу бросаются в бега. Это в лучшем случае. В худшем ситуация может закончиться или дракой, или стрельбой.Выбор невеликНехватка личного состава на передовой уже давно беспокоит не только сам Киев, но и западных партнеров. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что военные проблемы Украины связаны именно с мобилизацией, а не с задержкой западной помощи, на что обычно указывает Зеленский. По его словам, украинские власти должны сделать еще больше для восполнения потерь ВСУ."Наша основная проблема — в человеческом ресурсе и невозможности полноценного восстановления подразделений и прежде всего пехотных", — признает замкомандующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко.Из-за существенного некомплекта сегодня одна украинская бригада держит фронт в десять-пятнадцать километров вместо положенных пяти, отмечает New York Times. Более того, опытных кадров мало, а подготовка пополнения оставляет желать лучшего.На полигонах среди новобранцев нередки случаи пьянства, дезертирства и неуставных взаимоотношений. Нардеп Марьяна Безуглая недавно рассказала о "подготовке" на базе в Ровно. Солдат заставляют разгружать дрова, шесть раз в день устраивают построения по 20-30 минут, лечат все болезни парацетамолом, а по результату выдают сертификаты с перечнем предметов, которые на самом деле вообще не изучались. Вместе с тем из лагеря убегает до 14 человек за ночь.Командир минометной батареи ВСУ Мирослав Борисенко в интервью ТСН заявил, что 90% украинских солдат — принудительно мобилизованные из сел и малых городов. Люди там беднее, чем, например, в Киеве или Одессе. При этом в деревне не только проще найти человека, но полно тех, кто хочет донести на него в ТЦК, рассказал военнослужащий.Зеленский признается, что принятый весной закон о мобилизации не дал ожидаемых результатов. Людей набрали меньше, чем предполагалось. Сейчас, говорит глава киевского режима, нормы нужно корректировать. Министр обороны Рустем Умеров предлагает изменить подход в целом, отказавшись от "бусификации". Вдобавок права военнообязанных теперь якобы будет защищать военный омбудсмен.В то же время в особо воинственных рядах ВСУ предлагают другие решения. Боевик с позывным Тунец из 3-й штурмовой бригады, костяк которой составляет нацбат "Азов"**, считает необходимым хватать уклонистов прямо дома. Дескать, рейды ТЦК должны расшириться до походов по квартирам.Вот так Украина оказалась в ловушке выбора одинаково губительных для себя вариантов. Одни вряд ли способствуют существенному увеличению мобилизованных, другие обостряют напряженность в обществе и тоже ничего не гарантируют. Пока что ни одно решение киевского режима по мобилизации не принесло успеха. Очевидно, так будет и дальше.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.** Террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20241021/ukraina-1978711217.html
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украина, киев, алексей гончаренко, джейк салливан, вооруженные силы украины, политика
Украина, Киев, Алексей Гончаренко, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины, Политика
"На это не рассчитывали". В Киеве признали опасную ситуацию в тылу ВСУ

Нардепы Рады обсуждают будущее ТЦК на фоне проблем с пополнением ВСУ

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие в Артемовске
Украинские военнослужащие в Артемовске - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Виктор Жданов. Беспредел территориальных центров комплектования (ТЦК) возмущает даже близких к Офису президента нардепов. Однако мнение политиков идет вразрез с позицией военных. Одни ищут способ смягчить мобилизацию, чтобы не доводить общество до кипения. Другие требуют восполнить потери ВСУ на поле боя любой ценой.

Главное — деньги

Коррупция, насилие и безразличие к человеческой жизни — принудительная мобилизация, как зеркало, отражает сущность современного украинского государства. На одном из распределительных пунктов ВСУ военком заявил недовольным рекрутам, что ему все равно — убегут они потом в самоволку или нет. "Главное, сейчас за вас деньги получить", — сказал человек в военной форме.
© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста в Киеве
Недавно в Киевской области сотрудник группы оповещения ТЦК открыл огонь по военнообязанному из травматического пистолета, когда тот попытался сбежать при проверке документов. Тэцэкашник под следствием, а мужчина скрылся, оставшись невредимым. Очевидно, что у него просто не было в кармане лишних трех тысяч долларов. Именно столько требовал за непригодность к службе военком с Волыни. В качестве посредника он использовал собственного соседа. У обоих изъяли 60 тысяч долларов и 170 тысяч гривен, а также боеприпасы, передает украинское издание NV.
Однако это еще не самое страшное последствие мобилизационной политики Киева. Как известно, в мае Зеленский разрешил набирать людей с проблемами со здоровьем, убрав из закона понятие "ограниченно годный". Теперь призывник либо годен, либо нет. Таким образом ВСУ пополнились новобранцами с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом, умственной отсталостью и нарушением речи. На ситуацию обратил внимание депутат Рады от "Слуги народа" Александр Федиенко. Это подтвердил и спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.
Ряды украинских новобранцев сейчас пополняют и работники критически важных предприятий. Ценные специалисты оказались не так важны, как расходный человеческий ресурс на линии огня. Десятки тысяч украинцев лишились брони после недавно ужесточившегося аудита. Остальных — около миллиона человек — ждут дополнительные проверки.

Всеми способами

Один из легальных путей избежать мобилизации — аспирантура. Этого не могли не заметить на Банковой. В следующем году на Украине решили отменить отсрочку аспирантам, обучающимся по контракту на дневной форме.
© РИА НовостиКиевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
"Под лозунгом того, что "нам нужно привлекать молодежь к науке", на экзамен в аспирантуру зарегистрировались более 90 тысяч человек. Притом что мы ежегодно выпускали всего несколько тысяч", — отметил глава образовательного комитета Рады Сергей Бабак.
Нардеп Алексей Гончаренко* сообщил об отправке на передовую 25% персонала всех служб обеспечения армии. Так, обученные за рубежом подразделения химиков, которых берегли на случай атомной угрозы, используются в линейных частях. На боевые позиции отправляют и медиков из военных госпиталей, не предоставив им специальной подготовки. В то же время в ТЦК сидят люди с боевым опытом и перекладывают бумажки.
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинские военнослужащие
Несколько депутатов Рады предложили провести в военкоматах проверки и отправить пригодных к строевой службе сотрудников на передовую. Такую идею, в частности, высказала внефракционный нардеп Виктория Гриб. Член временной следственной комиссии Юлия Яцык от "Слуги народа" призывала вообще расформировать ТЦК. Вместо них она предлагает создать больше рекрутинговых центров, а бывших военкомов также мобилизовать. Якобы из них можно собрать около десяти бригад.
По данным украинского Минобороны, в системе ТЦК работает 36 тысяч человек. Из них семь тысяч — гражданские и еще три тысячи — женщины, которых пока принудительно не мобилизуют. Из оставшихся двадцати шести несколько тысяч имеют ограничение на службу на фронте по здоровью.
ТЦК заслужили роспуск, сорвав мобилизацию своим "нечеловеческим отношением" к людям, заявил еще один депутат партии Зеленского Юрий Камельчук. Скандалов слишком много и на Украине практически все знают, что встреча с тэцэкашниками ничем хорошим не заканчивается.
© СоцсетиВ Одессе произошла массовая драка военкомов и призывников
В Одессе произошла массовая драка военкомов и призывников - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© Соцсети
В Одессе произошла массовая драка военкомов и призывников
Сотрудники украинских военкоматов не имеют никого авторитета в обществе. Их стали воспринимать как ходячее пугало. Нардеп Федиенко отмечает, что военкомы обращаются к властям с просьбой поменять им форму. Видя людей в камуфляже, украинцы сразу бросаются в бега. Это в лучшем случае. В худшем ситуация может закончиться или дракой, или стрельбой.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
"Вспомнили опыт США". Украина нашла способ избежать катастрофы на фронте
21 октября, 08:00

Выбор невелик

Нехватка личного состава на передовой уже давно беспокоит не только сам Киев, но и западных партнеров. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что военные проблемы Украины связаны именно с мобилизацией, а не с задержкой западной помощи, на что обычно указывает Зеленский. По его словам, украинские власти должны сделать еще больше для восполнения потерь ВСУ.
© AP Photo / Evan VucciCоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Cоветник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан
"Наша основная проблема — в человеческом ресурсе и невозможности полноценного восстановления подразделений и прежде всего пехотных", — признает замкомандующего ракетными войсками и артиллерией ВСУ Сергей Мусиенко.
Из-за существенного некомплекта сегодня одна украинская бригада держит фронт в десять-пятнадцать километров вместо положенных пяти, отмечает New York Times. Более того, опытных кадров мало, а подготовка пополнения оставляет желать лучшего.
На полигонах среди новобранцев нередки случаи пьянства, дезертирства и неуставных взаимоотношений. Нардеп Марьяна Безуглая недавно рассказала о "подготовке" на базе в Ровно. Солдат заставляют разгружать дрова, шесть раз в день устраивают построения по 20-30 минут, лечат все болезни парацетамолом, а по результату выдают сертификаты с перечнем предметов, которые на самом деле вообще не изучались. Вместе с тем из лагеря убегает до 14 человек за ночь.
© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные
Командир минометной батареи ВСУ Мирослав Борисенко в интервью ТСН заявил, что 90% украинских солдат — принудительно мобилизованные из сел и малых городов. Люди там беднее, чем, например, в Киеве или Одессе. При этом в деревне не только проще найти человека, но полно тех, кто хочет донести на него в ТЦК, рассказал военнослужащий.
Зеленский признается, что принятый весной закон о мобилизации не дал ожидаемых результатов. Людей набрали меньше, чем предполагалось. Сейчас, говорит глава киевского режима, нормы нужно корректировать. Министр обороны Рустем Умеров предлагает изменить подход в целом, отказавшись от "бусификации". Вдобавок права военнообязанных теперь якобы будет защищать военный омбудсмен.
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
В то же время в особо воинственных рядах ВСУ предлагают другие решения. Боевик с позывным Тунец из 3-й штурмовой бригады, костяк которой составляет нацбат "Азов"**, считает необходимым хватать уклонистов прямо дома. Дескать, рейды ТЦК должны расшириться до походов по квартирам.
Вот так Украина оказалась в ловушке выбора одинаково губительных для себя вариантов. Одни вряд ли способствуют существенному увеличению мобилизованных, другие обостряют напряженность в обществе и тоже ничего не гарантируют. Пока что ни одно решение киевского режима по мобилизации не принесло успеха. Очевидно, так будет и дальше.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
** Террористическая организация, запрещена в России.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Конец иллюзиям. Киев нашел сразу три способа избежать поражения
1 ноября, 08:00
 
УкраинаКиевАлексей ГончаренкоДжейк СалливанВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
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