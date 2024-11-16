https://ria.ru/20241116/ukraina-1984155298.html

"Десятки тысяч": СМИ раскрыли, что грозит украинцам через две недели

"Десятки тысяч": СМИ раскрыли, что грозит украинцам через две недели - РИА Новости, 16.11.2024

"Десятки тысяч": СМИ раскрыли, что грозит украинцам через две недели

Десятки тысяч украинцев лишились брони от мобилизации, сообщило издание NV. РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T15:03

2024-11-16T15:03

2024-11-16T15:03

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Десятки тысяч украинцев лишились брони от мобилизации, сообщило издание NV."Десятки тысяч мужчин призывного возраста потеряли бронь, а те, кто сохранил, должны пройти проверку", — говорится в материале.Согласно опубликованной информации, после изменения законодательства о критериях получения бронирования около десяти процентов организаций утратили текущий статус."Это последствия аудита критических предприятий, который закончился 15 ноября", — пишет издание.Как отмечается, окончательно изменения вступят в силу 1 декабря.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в законе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины