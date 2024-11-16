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"Десятки тысяч": СМИ раскрыли, что грозит украинцам через две недели
"Десятки тысяч": СМИ раскрыли, что грозит украинцам через две недели - РИА Новости, 16.11.2024
"Десятки тысяч": СМИ раскрыли, что грозит украинцам через две недели
Десятки тысяч украинцев лишились брони от мобилизации, сообщило издание NV. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T15:03
2024-11-16T15:03
2024-11-16T15:03
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Десятки тысяч украинцев лишились брони от мобилизации, сообщило издание NV."Десятки тысяч мужчин призывного возраста потеряли бронь, а те, кто сохранил, должны пройти проверку", — говорится в материале.Согласно опубликованной информации, после изменения законодательства о критериях получения бронирования около десяти процентов организаций утратили текущий статус."Это последствия аудита критических предприятий, который закончился 15 ноября", — пишет издание.Как отмечается, окончательно изменения вступят в силу 1 декабря.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в законе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
"Десятки тысяч": СМИ раскрыли, что грозит украинцам через две недели
NV: десятки тысяч украинцев лишились брони от мобилизации
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Десятки тысяч украинцев лишились брони от мобилизации, сообщило издание NV.
"Десятки тысяч мужчин призывного возраста потеряли бронь, а те, кто сохранил, должны пройти проверку", — говорится в материале.
Согласно опубликованной информации, после изменения законодательства о критериях получения бронирования около десяти процентов организаций утратили текущий статус.
«
"Это последствия аудита критических предприятий, который закончился 15 ноября", — пишет издание.
Как отмечается, окончательно изменения вступят в силу 1 декабря.
Закон об усилении мобилизации на Украине
вступил в силу 18 мая. Документ предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в законе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.