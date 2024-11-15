https://ria.ru/20241115/delo-1984068805.html

На Украине завели дело на сотрудника ТЦК, стрелявшего в мужчину под Киевом

На Украине завели дело на сотрудника ТЦК, стрелявшего в мужчину под Киевом - РИА Новости, 15.11.2024

На Украине завели дело на сотрудника ТЦК, стрелявшего в мужчину под Киевом

На Украине завели дело против сотрудника группы оповещения военкомата, который стрелял в военнообязанного мужчину в Киевской области, сообщает в пятницу... РИА Новости, 15.11.2024

2024-11-15T19:38

2024-11-15T19:38

2024-11-15T19:38

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. На Украине завели дело против сотрудника группы оповещения военкомата, который стрелял в военнообязанного мужчину в Киевской области, сообщает в пятницу областная полиция. Ранее в пятницу украинское издание "Страна.ua" опубликовало видео, на котором сотрудник военкомата в Киевской области открыл огонь по убегавшему от него мужчине. Позже в нацполиции Украины сообщили, что в инциденте якобы участвовал не сотрудник военкомата, а представитель киевской территориальной обороны. Однако позднее в минобороны Украины признали, что сотрудник военкомата стрелял в гражданского под Киевом и обещали провести расследование. "Следователи полиции Киевской области начали уголовное производство по факту стрельбы в селе Счастливое. Действия одного из представителей группы оповещения (военкомата - ред.) квалифицированы как хулиганство. Санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции. Как выяснили следователи, группа оповещения проверяла мужчин на наличие военно-учетных документов у одного из предприятий. Утверждается, что во время проверки документов у водителя пассажир вышел из автомобиля и побежал, после чего представитель добровольческого формирования из группы оповещения стал его догонять и произвел два выстрела в воздух. В результате происшествия пострадавших нет, сообщили в полиции. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

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