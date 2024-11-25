https://ria.ru/20241125/vlasti-1985629340.html

Власти: Петербург ведет системную работу по сохранению исторической памяти

Власти: Петербург ведет системную работу по сохранению исторической памяти - РИА Новости, 25.11.2024

Власти: Петербург ведет системную работу по сохранению исторической памяти

В Санкт-Петербурге на всех уровнях ведется системная работа по сохранению исторической памяти, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский на международном РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T17:04

2024-11-25T17:04

2024-11-25T17:05

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россия

борис пиотровский

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. В Санкт-Петербурге на всех уровнях ведется системная работа по сохранению исторической памяти, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский на международном научно-практическом форуме "Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти". "В результате большой системной работы блокада Ленинграда была признана геноцидом и были установлены абсолютно точные цифры жертв, того, что произошло в те годы. Сегодня в Санкт-Петербурге мы на всех уровнях ведем системную работу по сохранению этой памяти. По поручению президента Российской Федерации на базе Музея обороны и блокады Ленинграда формируется целый научно-просветительский кластер, у нас существует также по поручению президента институт изучения блокады Ленинграда. Мы в начале года масштабно отпраздновали полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады. Безусловно, большое количество мероприятий запланировано на будущий год", - сказал он, выступая на форуме. Масштабный международный научно-практический форум "Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти" организован Национальным центром исторической памяти при президенте РФ. Форум открылся в понедельник в Главном штабе Государственного Эрмитажа. В работе пленарной сессии "Неприятие нацизма: историческая память, правовая оценка, международный аспект" принимают участие депутаты Госдумы, сотрудники прокуратуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представители министерств, ведомств, общественных организаций, историки и архивисты. "Мы рады вас принимать здесь — в музее. Потому что музеи являются главным хранителем исторической памяти и главным ее ретранслятором. Мы рады приветствовать вас в Эрмитаже, потому что Эрмитаж был среди тех учреждений, которые возродили отодвинутую в сторону память о блокаде Ленинграда. Продолжением этого возрождения является сегодняшний форум… Для нас это очень важно, поскольку у Эрмитажа и сегодня особая миссия. Музей, такой как Эрмитаж, это матрица настоящего патриотизма, у которой есть гордость за Родину, любовь к Родине и готовность служить Родине", - сказал генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский. Как сообщают организаторы, в рамках форума состоялось открытие интерактивной выставки всех ресурсов проекта "Без срока давности" — уникальные документы, фотографии, артефакты, точные места совершенных злодеяний, результаты правовой оценки преступлений нацистов и их пособников. Форумы "Без срока давности" стали традиционными уникальными площадками межведомственной и профессиональной коммуникации государственных и общественных деятелей, юристов, историков, архивистов, представителей поискового движения, а также деятелей культуры и искусства. Предложения, выдвинутые на дискуссионных площадках форумов, и принятые в связи с этим решения стали вектором формирования в общественном сознании чувства неприятия нацизма как в исторической перспективе, так и в современности. В этом году форум "Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти" проводится в новом формате интерактивного взаимодействия участников на площадке выставочного пространства, на котором будут представлены материалы проекта "Без срока давности", документальные свидетельства и артефакты, а также лучшие практики сохранения исторической правды о преступном характере нацизма.

https://ria.ru/20241125/beglov-1985557133.html

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санкт-петербург, россия, борис пиотровский, михаил пиотровский, государственный эрмитаж