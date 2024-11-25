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Власти: Петербург ведет системную работу по сохранению исторической памяти - РИА Новости, 25.11.2024
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17:04 25.11.2024 (обновлено: 17:05 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/vlasti-1985629340.html
Власти: Петербург ведет системную работу по сохранению исторической памяти
Власти: Петербург ведет системную работу по сохранению исторической памяти - РИА Новости, 25.11.2024
Власти: Петербург ведет системную работу по сохранению исторической памяти
В Санкт-Петербурге на всех уровнях ведется системная работа по сохранению исторической памяти, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский на международном РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T17:04
2024-11-25T17:05
санкт-петербург
россия
борис пиотровский
михаил пиотровский
государственный эрмитаж
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. В Санкт-Петербурге на всех уровнях ведется системная работа по сохранению исторической памяти, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский на международном научно-практическом форуме "Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти". "В результате большой системной работы блокада Ленинграда была признана геноцидом и были установлены абсолютно точные цифры жертв, того, что произошло в те годы. Сегодня в Санкт-Петербурге мы на всех уровнях ведем системную работу по сохранению этой памяти. По поручению президента Российской Федерации на базе Музея обороны и блокады Ленинграда формируется целый научно-просветительский кластер, у нас существует также по поручению президента институт изучения блокады Ленинграда. Мы в начале года масштабно отпраздновали полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады. Безусловно, большое количество мероприятий запланировано на будущий год", - сказал он, выступая на форуме. Масштабный международный научно-практический форум "Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти" организован Национальным центром исторической памяти при президенте РФ. Форум открылся в понедельник в Главном штабе Государственного Эрмитажа. В работе пленарной сессии "Неприятие нацизма: историческая память, правовая оценка, международный аспект" принимают участие депутаты Госдумы, сотрудники прокуратуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представители министерств, ведомств, общественных организаций, историки и архивисты. "Мы рады вас принимать здесь — в музее. Потому что музеи являются главным хранителем исторической памяти и главным ее ретранслятором. Мы рады приветствовать вас в Эрмитаже, потому что Эрмитаж был среди тех учреждений, которые возродили отодвинутую в сторону память о блокаде Ленинграда. Продолжением этого возрождения является сегодняшний форум… Для нас это очень важно, поскольку у Эрмитажа и сегодня особая миссия. Музей, такой как Эрмитаж, это матрица настоящего патриотизма, у которой есть гордость за Родину, любовь к Родине и готовность служить Родине", - сказал генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский. Как сообщают организаторы, в рамках форума состоялось открытие интерактивной выставки всех ресурсов проекта "Без срока давности" — уникальные документы, фотографии, артефакты, точные места совершенных злодеяний, результаты правовой оценки преступлений нацистов и их пособников. Форумы "Без срока давности" стали традиционными уникальными площадками межведомственной и профессиональной коммуникации государственных и общественных деятелей, юристов, историков, архивистов, представителей поискового движения, а также деятелей культуры и искусства. Предложения, выдвинутые на дискуссионных площадках форумов, и принятые в связи с этим решения стали вектором формирования в общественном сознании чувства неприятия нацизма как в исторической перспективе, так и в современности. В этом году форум "Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти" проводится в новом формате интерактивного взаимодействия участников на площадке выставочного пространства, на котором будут представлены материалы проекта "Без срока давности", документальные свидетельства и артефакты, а также лучшие практики сохранения исторической правды о преступном характере нацизма.
https://ria.ru/20241125/beglov-1985557133.html
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санкт-петербург, россия, борис пиотровский, михаил пиотровский, государственный эрмитаж
Санкт-Петербург, Россия, Борис Пиотровский, Михаил Пиотровский, Государственный Эрмитаж
Власти: Петербург ведет системную работу по сохранению исторической памяти

Пиотровский: в Петербурге ведется работа по сохранению исторической памяти

© Фото предоставлено пресс-службой комитета по культуре правительства Санкт-ПетербургаВице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© Фото предоставлено пресс-службой комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. В Санкт-Петербурге на всех уровнях ведется системная работа по сохранению исторической памяти, сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский на международном научно-практическом форуме "Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти".
"В результате большой системной работы блокада Ленинграда была признана геноцидом и были установлены абсолютно точные цифры жертв, того, что произошло в те годы. Сегодня в Санкт-Петербурге мы на всех уровнях ведем системную работу по сохранению этой памяти. По поручению президента Российской Федерации на базе Музея обороны и блокады Ленинграда формируется целый научно-просветительский кластер, у нас существует также по поручению президента институт изучения блокады Ленинграда. Мы в начале года масштабно отпраздновали полное освобождение Ленинграда от фашистской блокады. Безусловно, большое количество мероприятий запланировано на будущий год", - сказал он, выступая на форуме.
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Масштабный международный научно-практический форум "Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти" организован Национальным центром исторической памяти при президенте РФ. Форум открылся в понедельник в Главном штабе Государственного Эрмитажа.
В работе пленарной сессии "Неприятие нацизма: историческая память, правовая оценка, международный аспект" принимают участие депутаты Госдумы, сотрудники прокуратуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представители министерств, ведомств, общественных организаций, историки и архивисты.
"Мы рады вас принимать здесь — в музее. Потому что музеи являются главным хранителем исторической памяти и главным ее ретранслятором. Мы рады приветствовать вас в Эрмитаже, потому что Эрмитаж был среди тех учреждений, которые возродили отодвинутую в сторону память о блокаде Ленинграда. Продолжением этого возрождения является сегодняшний форум… Для нас это очень важно, поскольку у Эрмитажа и сегодня особая миссия. Музей, такой как Эрмитаж, это матрица настоящего патриотизма, у которой есть гордость за Родину, любовь к Родине и готовность служить Родине", - сказал генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.
Как сообщают организаторы, в рамках форума состоялось открытие интерактивной выставки всех ресурсов проекта "Без срока давности" — уникальные документы, фотографии, артефакты, точные места совершенных злодеяний, результаты правовой оценки преступлений нацистов и их пособников.
Форумы "Без срока давности" стали традиционными уникальными площадками межведомственной и профессиональной коммуникации государственных и общественных деятелей, юристов, историков, архивистов, представителей поискового движения, а также деятелей культуры и искусства. Предложения, выдвинутые на дискуссионных площадках форумов, и принятые в связи с этим решения стали вектором формирования в общественном сознании чувства неприятия нацизма как в исторической перспективе, так и в современности.
В этом году форум "Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти" проводится в новом формате интерактивного взаимодействия участников на площадке выставочного пространства, на котором будут представлены материалы проекта "Без срока давности", документальные свидетельства и артефакты, а также лучшие практики сохранения исторической правды о преступном характере нацизма.
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Санкт-ПетербургРоссияБорис ПиотровскийМихаил ПиотровскийГосударственный Эрмитаж
 
 
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