Церемония помилования индейки накануне Дня благодарения в США

Церемония помилования индейки традиционно проводится в Белом доме накануне Дня благодарения в США, отмечаемого ежегодно в четвертый четверг ноября.

Церемония помилования индейки традиционно проводится в Белом доме накануне Дня благодарения в США, отмечаемого ежегодно в четвертый четверг ноября.По одной из версий, первым помиловавшим индейку президентом был Авраам Линкольн. Считается, что в 1863 году он помиловал индейку, после того как с ней подружился его сын.Традиция дарить президенту индеек по случаю Дня благодарения появилась еще до 1870-х годов. Фермер из Род-Айленда Хорас Воз (Horace Vose) начал отправлять в Белый дом лучших птиц, что стало хорошей рекламой для его фермы. Вплоть до своей смерти в 1913 году Воз ежегодно поставлял индеек для праздничного стола в Белом доме.В 1914 году возможность подарить индейку президенту была открыта для всех.Гарри Трумэн стал первым президентом, получившим индейку от Национального совета по птицеводству и яйцам (Poultry and Egg National Board) и Национальной федерации индейки (National Turkey Federation, NTF).В 1947 году правительство Трумэна призвало жителей страны воздержаться от поедания птиц и яиц по четвергам, чтобы отправить больший объем помощи в Европу, которая восстанавливалась после войны. Но в том году на четверг выпали сразу и День благодарения, и Рождество, и Новый год, что вызвало сильное недовольство. В рамках протестной кампании "Курицы для Гарри" птицеводы отправляли клетки с живыми курицами в Белый дом.Первое неофициальное помилование индейки провел президент США Джон Кеннеди. В 1963 году газета The Washington Post использовала слово "pardon" (помилование) в своей статье, когда рассказывала, что президент Кеннеди сказал про подаренную индейку: Let's keep him going ("давайте оставим ее в живых"). В 1973 году первая леди США Патриция Никсон отправила подаренных индюков на детскую ферму.В 1978 году первая леди США Розалин Картер отправила подаренную индейку в мини-зоопарк. В последующем практика отправки индеек на ферму стала нормой.Традиция помилования индейки стала "официальной" при Джордже Буше-старшем. В 1989 году на фоне проходящей поблизости демонстрации защитников прав животных Джордж Буш пошутил, что "индейка не окажется на праздничном столе, поскольку прямо сейчас была помилована президентом и она будет доживать свои дни на детской ферме".С тех пор церемония помилования индейки стала ежегодной. Она обычно проводится в Розовом саду Белого дома. Индюшек для церемонии помилования поставляет Национальная федерация производителей мяса индейки. За несколько месяцев до церемонии отбирают несколько десятков птиц. Затем их подвергают различным испытаниям, чтобы выяснить, какие из них лучше всего реагируют на большую толпу, яркий свет и громкую музыку. Двух лучших отправляют в Вашингтон. С 2004 года птиц размещают в отеле Willard Intercontinental – одной из лучших гостиниц города. Их проживание в гостинице оплачивает Национальная федерация производителей мяса индейки.Для индеек выбираются имена. Так, птиц, помилованных в 2019 году, назвали Масло и Хлеб, а в 2020 году – Кукуруза и Початок.В 2021 году президент США Джо Байден публично помиловал индеек Желе и Арахисовое Масло из штата Индиана. Бутерброд с фруктовым желе и арахисовой пастой – популярный в Штатах перекус. В 2022 году церемония помилования индейки состоялась 21 ноября. Счастливчиками стали индейки Шоколад и Чип. Они были выращены на ранчо недалеко от города Шарлотт, штат Северная Каролина. 20 ноября 2023 года на лужайке перед Белым домом президент США Джо Байден помиловал птиц Либерти (Свобода) и Белл (Колокол), названных в честь бронзового Колокола свободы - исторической реликвии XVIII века, которая находится в столице штата Пенсильвания Филадельфии. Несмотря на имена, птицы с Пенсильванией никак не связаны - их привезли из Миннесоты. В 2024 году президент Джо Байден помилует индеек из Нортфилда, штат Миннесота. Их имена будут объявлены на пресс-конференции.После церемонии в Белом доме индеек обычно отправляют в университеты, на фермы или парки. Однако, как отмечают СМИ, до следующего Дня благодарения они доживают редко. Связано это с тем, что домашние индейки выведены специально для употребления в пищу. Они быстро растут и по размерам больше своих диких сородичей, из-за чего склонны к различным проблемам со здоровьем, а срок их жизни не превышает одного года. При этом дикие индейки живут от трех до пяти лет. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

