Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211120/bayden-1759918058.html
Байден помиловал двух индеек Желе и Арахисовое Масло
Байден помиловал двух индеек Желе и Арахисовое Масло - РИА Новости, 20.11.2021
Байден помиловал двух индеек Желе и Арахисовое Масло
Президент США Джо Байден в соответствии с устоявшейся американской традицией публично помиловал индеек Желе и Арахисовое Масло в преддверии наступающего Дня... РИА Новости, 20.11.2021
2021-11-20T00:09
2021-11-20T00:09
в мире
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759872364_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_823b847ba42b535246eaaa3f2e27adb0.jpg
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден в соответствии с устоявшейся американской традицией публично помиловал индеек Желе и Арахисовое Масло в преддверии наступающего Дня благодарения в США."Властью, данной мне как президенту США, я даю вам помилование", - сказал Байден. Одна из крупных белоснежных птиц ответила американскому лидеру возбужденным криком, вызвав всеобщий смех и овации. Церемония помилования птиц прошла на территории комплекса зданий Белого дома.При этом глава государства пошутил, что обе индейки были отобраны для церемонии в том числе по статусу вакцинации.Индейкам Желе и Арахисовое Масло из штата Индиана, которые удостоились президентского помилования, ранее предоставили номер в одном из отелей в центре американской столицы. Церемония в этом году прошла раньше обычного – почти за неделю до Дня благодарения. После помилования индейки отправятся обратно в родной штат. Птицам намеренно дают дополняющие друг друга по смыслу имена - в прошлом году бывший президент США Дональд Трамп миловал Початка и Кукурузу, в позапрошлом - Хлеб и Масло. Бутерброд с фруктовым желе и арахисовой пастой - популярный в Штатах перекус.День благодарения в США ежегодно отмечается в четвертый четверг ноября - в этом году праздник выпадает на 25 ноября.Традиция подношения индеек в День благодарения президенту страны была положена в 1947 году основателем национальной федерации индеек Чарльзом Уомплером. Он был первым, кто подарил индейку президенту Соединенных Штатов Гарри Трумэну. Правда, тогда традиция помилования зародилась не сразу. Известно, что некоторые из индеек оказывались потом блюдом на президентском столе. Первым президентом, который официально помиловал птицу, стал Рональд Рейган, а обязательной эта процедура стала только при Джордже Буше-старшем в 1989 году.
https://ria.ru/20211119/medosmotr-1759916751.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759872364_122:0:2610:1866_1920x0_80_0_0_c371132dc4d629adce953b8417741d19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, джо байден
00:09 20.11.2021
 
Байден помиловал двух индеек Желе и Арахисовое Масло

Байден помиловал индеек Желе и Арахисовое Масло в преддверии Дня благодарения в США

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден в соответствии с устоявшейся американской традицией публично помиловал индеек Желе и Арахисовое Масло в преддверии наступающего Дня благодарения в США.
"Властью, данной мне как президенту США, я даю вам помилование", - сказал Байден. Одна из крупных белоснежных птиц ответила американскому лидеру возбужденным криком, вызвав всеобщий смех и овации. Церемония помилования птиц прошла на территории комплекса зданий Белого дома.
При этом глава государства пошутил, что обе индейки были отобраны для церемонии в том числе по статусу вакцинации.
Индейкам Желе и Арахисовое Масло из штата Индиана, которые удостоились президентского помилования, ранее предоставили номер в одном из отелей в центре американской столицы. Церемония в этом году прошла раньше обычного – почти за неделю до Дня благодарения. После помилования индейки отправятся обратно в родной штат. Птицам намеренно дают дополняющие друг друга по смыслу имена - в прошлом году бывший президент США Дональд Трамп миловал Початка и Кукурузу, в позапрошлом - Хлеб и Масло. Бутерброд с фруктовым желе и арахисовой пастой - популярный в Штатах перекус.
День благодарения в США ежегодно отмечается в четвертый четверг ноября - в этом году праздник выпадает на 25 ноября.
Традиция подношения индеек в День благодарения президенту страны была положена в 1947 году основателем национальной федерации индеек Чарльзом Уомплером. Он был первым, кто подарил индейку президенту Соединенных Штатов Гарри Трумэну. Правда, тогда традиция помилования зародилась не сразу. Известно, что некоторые из индеек оказывались потом блюдом на президентском столе. Первым президентом, который официально помиловал птицу, стал Рональд Рейган, а обязательной эта процедура стала только при Джордже Буше-старшем в 1989 году.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.11.2021
Вчера, 23:47
Байден заявил, что находится в "великолепной форме"
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:26Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на Украине
11:22Сингапур разрешит собрания до пяти вакцинированных лиц
11:17Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:16В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19
11:15В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19
11:13В Москве выявили 3239 новых случаев заражения коронавирусом
11:12В России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусом
11:11В ЛНР заявили об украинской бронетехнике у населенных пунктов в Донбассе
11:06Крым обновил антирекород по числу новых случаев COVID-19
10:57Порошенко потребовал восстановить уволенных после спецоперации разведчиков
10:56В Польше рассказали о ситуации на границе с Белоруссией
10:48В ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у двух населенных пунктов
10:43В Госдуме заявили, что Крым не по зубам американской армии
10:36Корову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семье
10:35В Оренбуржье выяснят, почему в больнице инвалид полз на прием к врачу
10:34Умер Валерий Гаркалин
10:30Россия напомнила, почему Швеции стоит держаться подальше от Украины
10:28Глава Пентагона прокомментировал отношения с новыми властями Афганистана
10:25Правительство выделило деньги на дооснащение Курской больницы
10:20В Москве сформировался снежный покров до шести сантиметров
Лента новостейМолния
Порошенко заявил о необходимости спецмиссии НАТО на УкраинеСингапур разрешит собрания до пяти вакцинированных лицОперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19В России за сутки умерли 1254 человека с COVID-19В России за сутки выписали 36 172 человека после COVID-19В Москве выявили 3239 новых случаев заражения коронавирусомВ России за сутки выявили 37 120 случаев заражения коронавирусомВ ЛНР заявили об украинской бронетехнике у населенных пунктов в ДонбассеКрым обновил антирекород по числу новых случаев COVID-19Порошенко потребовал восстановить уволенных после спецоперации разведчиковВ Польше рассказали о ситуации на границе с БелоруссиейВ ЛНР зафиксировали работу РЭБ ВСУ у двух населенных пунктовВ Госдуме заявили, что Крым не по зубам американской армииКорову, которую мальчик из Якутии попросил у Путина, передадут семьеВ Оренбуржье выяснят, почему в больнице инвалид полз на прием к врачуУмер Валерий ГаркалинРоссия напомнила, почему Швеции стоит держаться подальше от УкраиныГлава Пентагона прокомментировал отношения с новыми властями АфганистанаПравительство выделило деньги на дооснащение Курской больницыВ Москве сформировался снежный покров до шести сантиметров