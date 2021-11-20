https://ria.ru/20211120/bayden-1759918058.html

Байден помиловал двух индеек Желе и Арахисовое Масло

Байден помиловал двух индеек Желе и Арахисовое Масло - РИА Новости, 20.11.2021

Байден помиловал двух индеек Желе и Арахисовое Масло

Президент США Джо Байден в соответствии с устоявшейся американской традицией публично помиловал индеек Желе и Арахисовое Масло в преддверии наступающего Дня... РИА Новости, 20.11.2021

2021-11-20T00:09

2021-11-20T00:09

2021-11-20T00:09

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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден в соответствии с устоявшейся американской традицией публично помиловал индеек Желе и Арахисовое Масло в преддверии наступающего Дня благодарения в США."Властью, данной мне как президенту США, я даю вам помилование", - сказал Байден. Одна из крупных белоснежных птиц ответила американскому лидеру возбужденным криком, вызвав всеобщий смех и овации. Церемония помилования птиц прошла на территории комплекса зданий Белого дома.При этом глава государства пошутил, что обе индейки были отобраны для церемонии в том числе по статусу вакцинации.Индейкам Желе и Арахисовое Масло из штата Индиана, которые удостоились президентского помилования, ранее предоставили номер в одном из отелей в центре американской столицы. Церемония в этом году прошла раньше обычного – почти за неделю до Дня благодарения. После помилования индейки отправятся обратно в родной штат. Птицам намеренно дают дополняющие друг друга по смыслу имена - в прошлом году бывший президент США Дональд Трамп миловал Початка и Кукурузу, в позапрошлом - Хлеб и Масло. Бутерброд с фруктовым желе и арахисовой пастой - популярный в Штатах перекус.День благодарения в США ежегодно отмечается в четвертый четверг ноября - в этом году праздник выпадает на 25 ноября.Традиция подношения индеек в День благодарения президенту страны была положена в 1947 году основателем национальной федерации индеек Чарльзом Уомплером. Он был первым, кто подарил индейку президенту Соединенных Штатов Гарри Трумэну. Правда, тогда традиция помилования зародилась не сразу. Известно, что некоторые из индеек оказывались потом блюдом на президентском столе. Первым президентом, который официально помиловал птицу, стал Рональд Рейган, а обязательной эта процедура стала только при Джордже Буше-старшем в 1989 году.

https://ria.ru/20211119/medosmotr-1759916751.html

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в мире, сша, джо байден