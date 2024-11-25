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Музей памяти жертв геноцида мирных жителей будет создан в Ленобласти - РИА Новости, 25.11.2024
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Ленинградская область
 
20:32 25.11.2024
https://ria.ru/20241125/pamyat-1985665735.html
Музей памяти жертв геноцида мирных жителей будет создан в Ленобласти
Музей памяти жертв геноцида мирных жителей будет создан в Ленобласти - РИА Новости, 25.11.2024
Музей памяти жертв геноцида мирных жителей будет создан в Ленобласти
Музей памяти жертв геноцида мирных жителей во время войны будет создан на территории мемориального комплекса в Зайцево под Гатчиной в Ленинградской области,... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T20:32
2024-11-25T20:32
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Музей памяти жертв геноцида мирных жителей во время войны будет создан на территории мемориального комплекса в Зайцево под Гатчиной в Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона. "Проект "Без срока давности" стал по-настоящему народным. В Главном штабе Государственного Эрмитажа открылась масштабная интерактивная выставка-форум. Пронзительные семейные архивы об историях и судьбах тех, кто погиб за нашу страну, документы о нацистских преступлениях, летопись войны. На форуме договорились с Национальным центром исторической памяти при Президенте России создать на территории мемориального комплекса в Зайцево общественный центр с музеем геноцида мирных жителей СССР", - сказал Дрозденко. Он добавил, что часть расходов по его созданию регион возьмет на себя. "Чтобы работа шла системно, подписали с руководителем центра Еленой Малышевой соглашение о сотрудничестве", - заметил губернатор. По словам Малышевой, музей будет создаваться с использованием архивных материалов и артефактов с мест массовых захоронений. Она напомнила, что в годы Великой Отечественной войны Ленинград и Ленинградская область потеряли более 2,5 млн человек. В пресс-службе правительства Ленобласти уточнили, что соглашение о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и АНО "Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ" подразумевает создание общественного центра, на базе которого будет открыт музей геноцида мирных граждан СССР, пострадавших от рук нацистов. Планируется, что концепцию Центра область разработает совместно с Национальным центром исторической памяти при Президенте РФ. После чего будет объявлен конкурс на лучший проект Центра. Победитель конкурса получит финансирование из бюджета Ленинградской области на создание профессионального проекта, который должен пройти экспертизу, после экспертизы начнется строительство. Планируется, что Центр начнет работу через 3 года.
https://ria.ru/20241120/dulag-1984901741.html
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ленинградская область, зайцево, россия
Ленинградская область , Ленинградская область, Зайцево, Россия
Музей памяти жертв геноцида мирных жителей будет создан в Ленобласти

Дрозденко: в Ленобласти будет создан музей памяти жертв геноцида мирных жителей

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФрагмент мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в деревне Зайцево Ленинградской области
Фрагмент мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в деревне Зайцево Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Фрагмент мемориала в память о мирных жителях СССР – жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны в деревне Зайцево Ленинградской области. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя - РИА Новости. Музей памяти жертв геноцида мирных жителей во время войны будет создан на территории мемориального комплекса в Зайцево под Гатчиной в Ленинградской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Проект "Без срока давности" стал по-настоящему народным. В Главном штабе Государственного Эрмитажа открылась масштабная интерактивная выставка-форум. Пронзительные семейные архивы об историях и судьбах тех, кто погиб за нашу страну, документы о нацистских преступлениях, летопись войны. На форуме договорились с Национальным центром исторической памяти при Президенте России создать на территории мемориального комплекса в Зайцево общественный центр с музеем геноцида мирных жителей СССР", - сказал Дрозденко.
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Он добавил, что часть расходов по его созданию регион возьмет на себя. "Чтобы работа шла системно, подписали с руководителем центра Еленой Малышевой соглашение о сотрудничестве", - заметил губернатор.
По словам Малышевой, музей будет создаваться с использованием архивных материалов и артефактов с мест массовых захоронений. Она напомнила, что в годы Великой Отечественной войны Ленинград и Ленинградская область потеряли более 2,5 млн человек.
В пресс-службе правительства Ленобласти уточнили, что соглашение о сотрудничестве между правительством Ленинградской области и АНО "Национальный центр исторической памяти при Президенте РФ" подразумевает создание общественного центра, на базе которого будет открыт музей геноцида мирных граждан СССР, пострадавших от рук нацистов. Планируется, что концепцию Центра область разработает совместно с Национальным центром исторической памяти при Президенте РФ. После чего будет объявлен конкурс на лучший проект Центра. Победитель конкурса получит финансирование из бюджета Ленинградской области на создание профессионального проекта, который должен пройти экспертизу, после экспертизы начнется строительство. Планируется, что Центр начнет работу через 3 года.
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