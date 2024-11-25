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Российские силовики проверили более 300 мигрантов в Ленинградской области - РИА Новости, 25.11.2024
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17:27 25.11.2024 (обновлено: 17:32 25.11.2024)
https://ria.ru/20241125/migranty-1985625964.html
Российские силовики проверили более 300 мигрантов в Ленинградской области
Российские силовики проверили более 300 мигрантов в Ленинградской области - РИА Новости, 25.11.2024
Российские силовики проверили более 300 мигрантов в Ленинградской области
Более 300 мигрантов проверили силовики на стройплощадках Петербурга и Ленинградской области, из них 40 человек поставлены на воинский учет и им вручены... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T17:27
2024-11-25T17:32
россия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ленинградская область
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Более 300 мигрантов проверили силовики на стройплощадках Петербурга и Ленинградской области, из них 40 человек поставлены на воинский учет и им вручены повестки, сообщили РИА Новости в военных следственных органах СК РФ. "Сегодня военные следователи военного следственного управления СК России по Ленинградскому военному округу совместно с представителями органов безопасности в войсках, Росгвардии, военной полиции, военного комиссариата и миграционной службы полиции провели масштабный рейд на стройплощадках во Всеволожском районе Ленинградской области и поселке Левашово Санкт-Петербурга с целью установления лиц, вступивших в гражданство Российской Федерации и не поставленных на воинский учет", - сообщили в военном следствии СК. В результате рейда проверено более 300 иностранных граждан и натурализованных граждан РФ, из которых 22 выявлены с административными нарушениями. "В отношении 40 лиц организована работа по постановке на воинский учет и уточнению данных, вручены повестки для прибытия в военные комиссариаты районов Санкт-Петербурга", - добавляется в сообщении. В ходе рейда сотрудниками военного комиссариата проведена разъяснительная работа для граждан, в том числе иностранных, о правилах и условиях поступления на военную службу по контакту в ВС РФ.
https://ria.ru/20241122/migranty-1985119242.html
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россия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ленинградская область, общество
Россия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Ленинградская область, Общество
Российские силовики проверили более 300 мигрантов в Ленинградской области

В Ленинградской области более 300 мигрантов прошли проверку документов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтроительство
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя - РИА Новости. Более 300 мигрантов проверили силовики на стройплощадках Петербурга и Ленинградской области, из них 40 человек поставлены на воинский учет и им вручены повестки, сообщили РИА Новости в военных следственных органах СК РФ.
"Сегодня военные следователи военного следственного управления СК России по Ленинградскому военному округу совместно с представителями органов безопасности в войсках, Росгвардии, военной полиции, военного комиссариата и миграционной службы полиции провели масштабный рейд на стройплощадках во Всеволожском районе Ленинградской области и поселке Левашово Санкт-Петербурга с целью установления лиц, вступивших в гражданство Российской Федерации и не поставленных на воинский учет", - сообщили в военном следствии СК.
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В результате рейда проверено более 300 иностранных граждан и натурализованных граждан РФ, из которых 22 выявлены с административными нарушениями.
"В отношении 40 лиц организована работа по постановке на воинский учет и уточнению данных, вручены повестки для прибытия в военные комиссариаты районов Санкт-Петербурга", - добавляется в сообщении.
В ходе рейда сотрудниками военного комиссариата проведена разъяснительная работа для граждан, в том числе иностранных, о правилах и условиях поступления на военную службу по контакту в ВС РФ.
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