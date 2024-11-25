https://ria.ru/20241125/lenoblast-1985520091.html
Стала известна причина ДТП с автобусом в Ленинградской области
Стала известна причина ДТП с автобусом в Ленинградской области - РИА Новости, 25.11.2024
Стала известна причина ДТП с автобусом в Ленинградской области
ДТП в Ленинградской области, в котором пострадали 11 человек, произошло после того, как рейсовый автобус сзади въехал в припаркованную у обочины фуру, сообщила... РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T10:09
2024-11-25T10:09
2024-11-25T10:15
происшествия
ленинградская область
санкт-петербург
центральная азия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. ДТП в Ленинградской области, в котором пострадали 11 человек, произошло после того, как рейсовый автобус сзади въехал в припаркованную у обочины фуру, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "По предварительным данным, рейсовый автобус 181 маршрута, за рулем которого находился… гражданин одного из государств Центральной Азии, въехал сзади в припаркованную у обочины фуру", - говорится в сообщении. Ранее ведомство проинформировало, что автобус и грузовик столкнулись в 07.24 в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти около дома №8 по Красносельскому шоссе. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе 5 несовершеннолетних, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html
ленинградская область
санкт-петербург
центральная азия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, центральная азия
Происшествия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Центральная Азия
Стала известна причина ДТП с автобусом в Ленинградской области
МВД: в Ленинградской области автобус въехал в припаркованную на обочине фуру