https://ria.ru/20241125/lenoblast-1985520091.html

Стала известна причина ДТП с автобусом в Ленинградской области

Стала известна причина ДТП с автобусом в Ленинградской области - РИА Новости, 25.11.2024

Стала известна причина ДТП с автобусом в Ленинградской области

ДТП в Ленинградской области, в котором пострадали 11 человек, произошло после того, как рейсовый автобус сзади въехал в припаркованную у обочины фуру, сообщила... РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T10:09

2024-11-25T10:09

2024-11-25T10:15

происшествия

ленинградская область

санкт-петербург

центральная азия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. ДТП в Ленинградской области, в котором пострадали 11 человек, произошло после того, как рейсовый автобус сзади въехал в припаркованную у обочины фуру, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. "По предварительным данным, рейсовый автобус 181 маршрута, за рулем которого находился… гражданин одного из государств Центральной Азии, въехал сзади в припаркованную у обочины фуру", - говорится в сообщении. Ранее ведомство проинформировало, что автобус и грузовик столкнулись в 07.24 в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленобласти около дома №8 по Красносельскому шоссе. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе 5 несовершеннолетних, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

ленинградская область

санкт-петербург

центральная азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, центральная азия