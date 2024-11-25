https://ria.ru/20241125/dtp-1985557746.html

В Ленинградской области уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом

В Ленинградской области уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 25.11.2024

В Ленинградской области уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом

В ДТП с автобусом и грузовиком в Ленинградской области пострадали 15 человек, сообщается в Telegram-канале регионального комитета по здравоохранению. РИА Новости, 25.11.2024

2024-11-25T12:35

2024-11-25T12:35

2024-11-25T14:18

происшествия

ленинградская область

санкт-петербург

ломоносовский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985520736_0:215:1280:935_1920x0_80_0_0_3ecce6959e12556a18f8b9f8405dd66d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. В ДТП с автобусом и грузовиком в Ленинградской области пострадали 15 человек, сообщается в Telegram-канале регионального комитета по здравоохранению."На данный момент известно о 15 пострадавших, в том числе о пяти детях. Большинство пострадавших в состоянии средней степени тяжести, лишь одна — в тяжелом. Четырнадцать человек доставлены в больницы Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по одному из пострадавших, мальчику пяти лет, — отказ от госпитализации)", — говорится в публикации.По словам главы комитета Александра Жаркова, на месте аварии работали восемь бригад скорой помощи, одна из них — реанимационная."Совместными усилиями медиков СМП из Санкт-Петербурга и Ленинградской области всем пострадавшим была оказана первая медицинская помощь", — сказал он.По информации главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, рано утром на Красносельском шоссе в поселке Новоселье Ломоносовского района столкнулись рейсовый автобус 181-го маршрута и грузовик. По предварительным данным, водитель автобуса, гражданин одного из государств Центральной Азии, въехал сзади в припаркованную у обочины фуру. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

https://ria.ru/20240718/avtobus-1960419940.html

ленинградская область

санкт-петербург

ломоносовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, ломоносовский район