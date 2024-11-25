https://ria.ru/20241125/dtp-1985557746.html
В Ленинградской области уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом
В Ленинградской области уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом - РИА Новости, 25.11.2024
В Ленинградской области уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом
В ДТП с автобусом и грузовиком в Ленинградской области пострадали 15 человек, сообщается в Telegram-канале регионального комитета по здравоохранению. РИА Новости, 25.11.2024
2024-11-25T12:35
2024-11-25T12:35
2024-11-25T14:18
происшествия
ленинградская область
санкт-петербург
ломоносовский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости. В ДТП с автобусом и грузовиком в Ленинградской области пострадали 15 человек, сообщается в Telegram-канале регионального комитета по здравоохранению."На данный момент известно о 15 пострадавших, в том числе о пяти детях. Большинство пострадавших в состоянии средней степени тяжести, лишь одна — в тяжелом. Четырнадцать человек доставлены в больницы Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по одному из пострадавших, мальчику пяти лет, — отказ от госпитализации)", — говорится в публикации.По словам главы комитета Александра Жаркова, на месте аварии работали восемь бригад скорой помощи, одна из них — реанимационная."Совместными усилиями медиков СМП из Санкт-Петербурга и Ленинградской области всем пострадавшим была оказана первая медицинская помощь", — сказал он.По информации главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, рано утром на Красносельском шоссе в поселке Новоселье Ломоносовского района столкнулись рейсовый автобус 181-го маршрута и грузовик. По предварительным данным, водитель автобуса, гражданин одного из государств Центральной Азии, въехал сзади в припаркованную у обочины фуру. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
https://ria.ru/20240718/avtobus-1960419940.html
ленинградская область
санкт-петербург
ломоносовский район
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, ломоносовский район
Происшествия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Ломоносовский район
В Ленинградской области уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом
В Ленинградской области 15 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 ноя — РИА Новости.
В ДТП с автобусом и грузовиком в Ленинградской области пострадали 15 человек, сообщается в Telegram-канале
регионального комитета по здравоохранению.
"На данный момент известно о 15 пострадавших, в том числе о пяти детях. Большинство пострадавших в состоянии средней степени тяжести, лишь одна — в тяжелом. Четырнадцать человек доставлены в больницы Санкт-Петербурга и Ленинградской области (по одному из пострадавших, мальчику пяти лет, — отказ от госпитализации)", — говорится в публикации.
По словам главы комитета Александра Жаркова, на месте аварии работали восемь бригад скорой помощи, одна из них — реанимационная.
"Совместными усилиями медиков СМП из Санкт-Петербурга и Ленинградской области всем пострадавшим была оказана первая медицинская помощь", — сказал он.
По информации главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, рано утром на Красносельском шоссе в поселке Новоселье Ломоносовского района
столкнулись рейсовый автобус 181-го маршрута и грузовик. По предварительным данным, водитель автобуса, гражданин одного из государств Центральной Азии
, въехал сзади в припаркованную у обочины фуру.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.