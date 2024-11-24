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Отразить невозможно: Россия нанесет ответный удар по Западу с колес - РИА Новости, 24.11.2024
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08:00 24.11.2024
https://ria.ru/20241124/rossiya-1985371360.html
Отразить невозможно: Россия нанесет ответный удар по Западу с колес
Отразить невозможно: Россия нанесет ответный удар по Западу с колес - РИА Новости, 24.11.2024
Отразить невозможно: Россия нанесет ответный удар по Западу с колес
В рамках состоявшегося на уходящей неделе международного форума "Транспорт России" премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что масштабная модернизация... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T08:00
2024-11-24T08:00
аналитика
россия
владимир путин
михаил мишустин
роман старовойт
оэср
транспорт
общественный транспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985375917_0:12:1486:847_1920x0_80_0_0_4db5a88d35e9d86155fb2154e3443584.jpg
В рамках состоявшегося на уходящей неделе международного форума "Транспорт России" премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что масштабная модернизация транспортной системы — это уникальная для нашей страны возможность сделать рывок, связанный с необходимостью преодоления множества серьезных вызовов в очень короткие сроки. По словам главы правительства, транспортный комплекс России имеет для страны стратегическое значение, потому что он обеспечивает рост экономики и безопасность государства.В связи с этим правительство до 2027 года планирует направить 3,5 триллиона рублей на обновление дорожной сети, а на реализацию национального проекта "Эффективная транспортная система" в течение следующих шести лет — еще триллион, который пойдет на строительство опорной сети железных дорог, в том числе высокоскоростных магистралей, на развитие морских портов, аэродромов, логистических хабов и так далее. Глава Минтранса России Роман Старовойт обозначил поставленную задачу как "создание и самой эффективной в мире транспортной системы для повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни в России". Реперные точки, обозначенные Владимиром Путиным: увеличение к 2030 году объема перевозок по международным транспортным коридорам в 1,5 раза, увеличение к 2030 году авиационной подвижности населения (интенсивности авиасообщения) не менее чем на 50 процентов, а также обеспечение доли дорог опорной сети городских агломераций на уровне не менее 85 процентов. Основная цель — создать единую интегрированную транспортную сеть, которая будет удобной и доступной для всех граждан.Нужно признаться, что многие воспринимают новости подобного плана либо с непониманием, либо с негативом: вон, опять в землю финтильоны закапывают, лучше бы пустили на пушки и танки (варианты — пенсии, зарплаты, ЖКХ, гречку, масло). Сначала примем успокоительное: уже пустили. Государство полностью выполняет социальные обязательства перед населением, а эффективность финансово-экономической политики страны на фоне беспрецедентных санкций признается даже нашими самыми злейшими врагами. Теперь пояснительное: немаленькие средства, направляемые на модернизацию транспортной системы страны, — это не прихоть властей, а чрезвычайно выгодные инвестиции.Например, увеличение транспортной доступности региона на десять процентов может привести к росту совокупной факторной производительности в его экономике в среднесрочном периоде на шесть процентов. Увеличение протяженности дорог федерального значения с твердым покрытием на десять процентов может увеличить объем экспорта из страны почти на 11 процентов. По некоторым оценкам, мультипликатор от инвестиций в развитие железнодорожной инфраструктуры составляет не менее 2,5-3. Согласно расчетам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), повышение эффективности работы транспортного сектора на десять процентов приведет к росту ВВП на 0,8 процента (это очень много), при этом наибольший эффект будет достигнут в менее развитых регионах юга России, в Сибири и на Дальнем Востоке. Потенциальные же доходы нашей страны от международного транзита могут сравняться с доходами от экспорта энергоносителей, а в перспективе — обогнать их.Кроме того, из-за особого геостратегического положения России на карте мира наша внутренняя транспортная сеть является органической частью существующих и будущих международных транспортных коридоров, которые способны обеспечить стремительный рост влияния России и в корне поменять экономическую и политическую расстановку сил во всем мире.Возьмем, к примеру, динамично развивающийся международный транспортный коридор (МТК) "Север — Юг", который начинается в Санкт-Петербурге и идет до индийского порта Мумбай, проходя несколькими ветками через Азербайджан, Армению, Казахстан, Туркменистан и Иран.Протяженность МТК составляет 7,2 тысячи километров, а время перевозки груза между конечными точками составляет от 15 до 25 дней, что почти в два раза быстрее и на 30 процентов выгоднее по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал. Помимо того, что для России МТК "Север — Юг" — это прямая логистика на рынки стран Персидского залива, Африки и Азии (включая густонаселенные Афганистан и Пакистан), развитие этого маршрута позволяет в перспективе обнулить основные мировые транспортные пути, на которых сейчас вольготно чувствуют себя наши противники, изменить облик всей мировой торговли и накрепко привязать к себе крупнейшие региональные державы — Иран и Индию, что является для коллективного Запада сильнейшим ударом.По признанию международных экспертов, неподвластный санкциям МТК "Север — Юг" является серьезной угрозой Западу в регионе, потому что благодаря ему может состояться настоящая революция в торговле между Россией и Индией, которую атлантические элиты просто мечтают всеми силами от нас оторвать. Но этим мечтам сбыться не суждено: уже сейчас грузопоток по МТК растет с каждым днем, а к 2030 году он увеличится минимум вдвое.Что касается Ирана, то МТК "Север — Юг", помимо чисто экономических выгод (в планах — выход на 40 миллиардов долларов годового торгового оборота), имеет также важнейшее военно-стратегическое значение, особенно в свете грядущего подписания между нашими странами договора о всеобъемлющем сотрудничестве. Прямой проход по Каспию позволяет провезти грузы, которые из-за боязни вторичных санкций не пропускают через свою территорию Азербайджан и Казахстан.Как сказал Владимир Путин, "России угрожать бессмысленно, нас это только взбадривает". Вы еще пытаетесь нас изолировать? Тогда транспортная система России идет к вам — прямо к вашему порогу.
https://ria.ru/20241120/mishustin-1984862526.html
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Кирилл Стрельников
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Кирилл Стрельников
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аналитика, россия, владимир путин, михаил мишустин, роман старовойт, оэср, транспорт, общественный транспорт, дороги, авиасообщение
Аналитика, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Роман Старовойт, ОЭСР, Транспорт, Общественный транспорт, Дороги, Авиасообщение

Отразить невозможно: Россия нанесет ответный удар по Западу с колес

© РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости/Изображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
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Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
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В рамках состоявшегося на уходящей неделе международного форума "Транспорт России" премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что масштабная модернизация транспортной системы — это уникальная для нашей страны возможность сделать рывок, связанный с необходимостью преодоления множества серьезных вызовов в очень короткие сроки. По словам главы правительства, транспортный комплекс России имеет для страны стратегическое значение, потому что он обеспечивает рост экономики и безопасность государства.
В связи с этим правительство до 2027 года планирует направить 3,5 триллиона рублей на обновление дорожной сети, а на реализацию национального проекта "Эффективная транспортная система" в течение следующих шести лет — еще триллион, который пойдет на строительство опорной сети железных дорог, в том числе высокоскоростных магистралей, на развитие морских портов, аэродромов, логистических хабов и так далее. Глава Минтранса России Роман Старовойт обозначил поставленную задачу как "создание и самой эффективной в мире транспортной системы для повышения конкурентоспособности экономики и качества жизни в России".

Реперные точки, обозначенные Владимиром Путиным: увеличение к 2030 году объема перевозок по международным транспортным коридорам в 1,5 раза, увеличение к 2030 году авиационной подвижности населения (интенсивности авиасообщения) не менее чем на 50 процентов, а также обеспечение доли дорог опорной сети городских агломераций на уровне не менее 85 процентов. Основная цель — создать единую интегрированную транспортную сеть, которая будет удобной и доступной для всех граждан.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Мишустин рассказал, сколько средств выделят на развитие транспорта
20 ноября, 16:24
Нужно признаться, что многие воспринимают новости подобного плана либо с непониманием, либо с негативом: вон, опять в землю финтильоны закапывают, лучше бы пустили на пушки и танки (варианты — пенсии, зарплаты, ЖКХ, гречку, масло). Сначала примем успокоительное: уже пустили. Государство полностью выполняет социальные обязательства перед населением, а эффективность финансово-экономической политики страны на фоне беспрецедентных санкций признается даже нашими самыми злейшими врагами. Теперь пояснительное: немаленькие средства, направляемые на модернизацию транспортной системы страны, — это не прихоть властей, а чрезвычайно выгодные инвестиции.
Например, увеличение транспортной доступности региона на десять процентов может привести к росту совокупной факторной производительности в его экономике в среднесрочном периоде на шесть процентов. Увеличение протяженности дорог федерального значения с твердым покрытием на десять процентов может увеличить объем экспорта из страны почти на 11 процентов. По некоторым оценкам, мультипликатор от инвестиций в развитие железнодорожной инфраструктуры составляет не менее 2,5-3. Согласно расчетам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), повышение эффективности работы транспортного сектора на десять процентов приведет к росту ВВП на 0,8 процента (это очень много), при этом наибольший эффект будет достигнут в менее развитых регионах юга России, в Сибири и на Дальнем Востоке. Потенциальные же доходы нашей страны от международного транзита могут сравняться с доходами от экспорта энергоносителей, а в перспективе — обогнать их.
Председатель совета директоров группы компаний Дело Сергей Шишкарев, генеральный директор - председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров и заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на пленарной дискуссии Эффективная транспортная система. Ключевые элементы XVIII международного форума Транспорт России в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Шишкарев: необходимо опережающими темпами готовить работников транспорта
21 ноября, 18:00
Кроме того, из-за особого геостратегического положения России на карте мира наша внутренняя транспортная сеть является органической частью существующих и будущих международных транспортных коридоров, которые способны обеспечить стремительный рост влияния России и в корне поменять экономическую и политическую расстановку сил во всем мире.
Возьмем, к примеру, динамично развивающийся международный транспортный коридор (МТК) "Север — Юг", который начинается в Санкт-Петербурге и идет до индийского порта Мумбай, проходя несколькими ветками через Азербайджан, Армению, Казахстан, Туркменистан и Иран.
Протяженность МТК составляет 7,2 тысячи километров, а время перевозки груза между конечными точками составляет от 15 до 25 дней, что почти в два раза быстрее и на 30 процентов выгоднее по сравнению с традиционным маршрутом через Суэцкий канал. Помимо того, что для России МТК "Север — Юг" — это прямая логистика на рынки стран Персидского залива, Африки и Азии (включая густонаселенные Афганистан и Пакистан), развитие этого маршрута позволяет в перспективе обнулить основные мировые транспортные пути, на которых сейчас вольготно чувствуют себя наши противники, изменить облик всей мировой торговли и накрепко привязать к себе крупнейшие региональные державы — Иран и Индию, что является для коллективного Запада сильнейшим ударом.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на панельной дискуссии Эффективная транспортная система. Ключевые элементы XVIII международного форума Транспорт России. 20 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
Мишустин призвал создать новый облик воздушного флота
20 ноября, 16:43
По признанию международных экспертов, неподвластный санкциям МТК "Север — Юг" является серьезной угрозой Западу в регионе, потому что благодаря ему может состояться настоящая революция в торговле между Россией и Индией, которую атлантические элиты просто мечтают всеми силами от нас оторвать. Но этим мечтам сбыться не суждено: уже сейчас грузопоток по МТК растет с каждым днем, а к 2030 году он увеличится минимум вдвое.
Что касается Ирана, то МТК "Север — Юг", помимо чисто экономических выгод (в планах — выход на 40 миллиардов долларов годового торгового оборота), имеет также важнейшее военно-стратегическое значение, особенно в свете грядущего подписания между нашими странами договора о всеобъемлющем сотрудничестве. Прямой проход по Каспию позволяет провезти грузы, которые из-за боязни вторичных санкций не пропускают через свою территорию Азербайджан и Казахстан.
Как сказал Владимир Путин, "России угрожать бессмысленно, нас это только взбадривает". Вы еще пытаетесь нас изолировать? Тогда транспортная система России идет к вам — прямо к вашему порогу.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принимает участие в IX Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Кобзев: портовый кластер планируется развивать совместно с Росморречфлотом
19 ноября, 17:29
 
АналитикаРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинРоман СтаровойтОЭСРТранспортОбщественный транспортДорогиАвиасообщение
 
 
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