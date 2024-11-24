https://ria.ru/20241124/merkel-1985408693.html
"Только не бойтесь". Меркель дала советы политикам, как общаться с Трампом
"Только не бойтесь". Меркель дала советы политикам, как общаться с Трампом - РИА Новости, 24.11.2024
"Только не бойтесь". Меркель дала советы политикам, как общаться с Трампом
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель поделилась актуальным для многих политиков советом, как разговаривать с избранным в США президентом Дональдом Трампом... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T05:45
2024-11-24T05:45
2024-11-24T06:08
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель поделилась актуальным для многих политиков советом, как разговаривать с избранным в США президентом Дональдом Трампом. Прежде всего, она порекомендовала быть искренними и поделилась опытом в интервью газете Times."Да, я думаю, что давать советы политикам в кулуарах всегда немного сложно. Я могу только сказать, что, по моему опыту, лучше всего быть искренним, выражать мысли, которые высказываете повсюду, и адресовать их в том числе и американскому президенту. А также выслушивать его аргументы", — сказала она.Меркель добавила, что необходима также твердость для переговоров с такими, как Трамп."Вам не обязательно быть особенно дружелюбным, но и не обязательно быть слишком суровым. Просто будьте таким, какой вы есть, как личность. Вы должны извлечь максимум пользы из ситуации. И особенно не бойтесь. Не бойтесь!" — настаивала экс-канцлер ФРГ.Ранее Меркель в связи с выходом 700-страничных мемуаров с названием "Свобода" побеседовала с газетой Die Zeit, которой рассказала, как ее возмущала самоуверенность Владимира Путина во время Мюнхенской речи и как российскому лидеру удалось очаровать Трампа перед переговорами.
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в мире, германия, сша, дональд трамп, ангела меркель, владимир путин
В мире, Германия, США, Дональд Трамп, Ангела Меркель, Владимир Путин
"Только не бойтесь". Меркель дала советы политикам, как общаться с Трампом
Экс-канцлер ФРГ призвала политиков к смелости и откровенности в беседе с Трампом
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель поделилась актуальным для многих политиков советом, как разговаривать с избранным в США президентом Дональдом Трампом. Прежде всего, она порекомендовала быть искренними и поделилась опытом в интервью газете Times
.
"Да, я думаю, что давать советы политикам в кулуарах всегда немного сложно. Я могу только сказать, что, по моему опыту, лучше всего быть искренним, выражать мысли, которые высказываете повсюду, и адресовать их в том числе и американскому президенту. А также выслушивать его аргументы", — сказала она.
Меркель добавила, что необходима также твердость для переговоров с такими, как Трамп.
"Вам не обязательно быть особенно дружелюбным, но и не обязательно быть слишком суровым. Просто будьте таким, какой вы есть, как личность. Вы должны извлечь максимум пользы из ситуации. И особенно не бойтесь. Не бойтесь!" — настаивала экс-канцлер ФРГ.
Ранее Меркель в связи с выходом 700-страничных мемуаров с названием "Свобода" побеседовала с газетой Die Zeit, которой рассказала, как ее возмущала
самоуверенность Владимира Путина
во время Мюнхенской речи и как российскому лидеру удалось очаровать
Трампа перед переговорами.