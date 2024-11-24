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"Только не бойтесь". Меркель дала советы политикам, как общаться с Трампом - РИА Новости, 24.11.2024
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05:45 24.11.2024 (обновлено: 06:08 24.11.2024)
https://ria.ru/20241124/merkel-1985408693.html
"Только не бойтесь". Меркель дала советы политикам, как общаться с Трампом
"Только не бойтесь". Меркель дала советы политикам, как общаться с Трампом - РИА Новости, 24.11.2024
"Только не бойтесь". Меркель дала советы политикам, как общаться с Трампом
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель поделилась актуальным для многих политиков советом, как разговаривать с избранным в США президентом Дональдом Трампом... РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T05:45
2024-11-24T06:08
в мире
германия
сша
дональд трамп
ангела меркель
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель поделилась актуальным для многих политиков советом, как разговаривать с избранным в США президентом Дональдом Трампом. Прежде всего, она порекомендовала быть искренними и поделилась опытом в интервью газете Times."Да, я думаю, что давать советы политикам в кулуарах всегда немного сложно. Я могу только сказать, что, по моему опыту, лучше всего быть искренним, выражать мысли, которые высказываете повсюду, и адресовать их в том числе и американскому президенту. А также выслушивать его аргументы", — сказала она.Меркель добавила, что необходима также твердость для переговоров с такими, как Трамп."Вам не обязательно быть особенно дружелюбным, но и не обязательно быть слишком суровым. Просто будьте таким, какой вы есть, как личность. Вы должны извлечь максимум пользы из ситуации. И особенно не бойтесь. Не бойтесь!" — настаивала экс-канцлер ФРГ.Ранее Меркель в связи с выходом 700-страничных мемуаров с названием "Свобода" побеседовала с газетой Die Zeit, которой рассказала, как ее возмущала самоуверенность Владимира Путина во время Мюнхенской речи и как российскому лидеру удалось очаровать Трампа перед переговорами.
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в мире, германия, сша, дональд трамп, ангела меркель, владимир путин
В мире, Германия, США, Дональд Трамп, Ангела Меркель, Владимир Путин
"Только не бойтесь". Меркель дала советы политикам, как общаться с Трампом

Экс-канцлер ФРГ призвала политиков к смелости и откровенности в беседе с Трампом

© AP Photo / Ferdinand OstropАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Ferdinand Ostrop
Ангела Меркель . Архивное фото
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель поделилась актуальным для многих политиков советом, как разговаривать с избранным в США президентом Дональдом Трампом. Прежде всего, она порекомендовала быть искренними и поделилась опытом в интервью газете Times.
"Да, я думаю, что давать советы политикам в кулуарах всегда немного сложно. Я могу только сказать, что, по моему опыту, лучше всего быть искренним, выражать мысли, которые высказываете повсюду, и адресовать их в том числе и американскому президенту. А также выслушивать его аргументы", — сказала она.
Меркель добавила, что необходима также твердость для переговоров с такими, как Трамп.
"Вам не обязательно быть особенно дружелюбным, но и не обязательно быть слишком суровым. Просто будьте таким, какой вы есть, как личность. Вы должны извлечь максимум пользы из ситуации. И особенно не бойтесь. Не бойтесь!" — настаивала экс-канцлер ФРГ.
Ранее Меркель в связи с выходом 700-страничных мемуаров с названием "Свобода" побеседовала с газетой Die Zeit, которой рассказала, как ее возмущала самоуверенность Владимира Путина во время Мюнхенской речи и как российскому лидеру удалось очаровать Трампа перед переговорами.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 24.11.2024
Меркель считает переговоры необходимыми для разрешения конфликта на Украине
Вчера, 00:53
 
В миреГерманияСШАДональд ТрампАнгела МеркельВладимир Путин
 
 
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