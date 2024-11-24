https://ria.ru/20241124/merkel-1985408693.html

"Только не бойтесь". Меркель дала советы политикам, как общаться с Трампом

"Только не бойтесь". Меркель дала советы политикам, как общаться с Трампом - РИА Новости, 24.11.2024

"Только не бойтесь". Меркель дала советы политикам, как общаться с Трампом

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель поделилась актуальным для многих политиков советом, как разговаривать с избранным в США президентом Дональдом Трампом... РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T05:45

2024-11-24T05:45

2024-11-24T06:08

в мире

германия

сша

дональд трамп

ангела меркель

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1762000276_0:45:2056:1202_1920x0_80_0_0_0e28adc35e2af6d5c212bdc2d4a3202e.jpg

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Бывший канцлер Германии Ангела Меркель поделилась актуальным для многих политиков советом, как разговаривать с избранным в США президентом Дональдом Трампом. Прежде всего, она порекомендовала быть искренними и поделилась опытом в интервью газете Times."Да, я думаю, что давать советы политикам в кулуарах всегда немного сложно. Я могу только сказать, что, по моему опыту, лучше всего быть искренним, выражать мысли, которые высказываете повсюду, и адресовать их в том числе и американскому президенту. А также выслушивать его аргументы", — сказала она.Меркель добавила, что необходима также твердость для переговоров с такими, как Трамп."Вам не обязательно быть особенно дружелюбным, но и не обязательно быть слишком суровым. Просто будьте таким, какой вы есть, как личность. Вы должны извлечь максимум пользы из ситуации. И особенно не бойтесь. Не бойтесь!" — настаивала экс-канцлер ФРГ.Ранее Меркель в связи с выходом 700-страничных мемуаров с названием "Свобода" побеседовала с газетой Die Zeit, которой рассказала, как ее возмущала самоуверенность Владимира Путина во время Мюнхенской речи и как российскому лидеру удалось очаровать Трампа перед переговорами.

https://ria.ru/20241124/merkel-1985401918.html

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, сша, дональд трамп, ангела меркель, владимир путин