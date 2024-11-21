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"Возмущала его самоуверенность": Меркель рассказала о речи Путина в Мюнхене - РИА Новости, 21.11.2024
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13:03 21.11.2024 (обновлено: 19:15 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/merkel-1984987192.html
"Возмущала его самоуверенность": Меркель рассказала о речи Путина в Мюнхене
"Возмущала его самоуверенность": Меркель рассказала о речи Путина в Мюнхене - РИА Новости, 21.11.2024
"Возмущала его самоуверенность": Меркель рассказала о речи Путина в Мюнхене
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель описала в своих мемуарах "Свобода", фрагменты из которых опубликовала немецкая газета Die Zeit, воспоминания о речи российского... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T13:03
2024-11-21T19:15
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ангела меркель
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БЕРЛИН, 21 ноя — РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель описала в своих мемуарах "Свобода", фрагменты из которых опубликовала немецкая газета Die Zeit, воспоминания о речи российского президента Владимира Путина, с которой он выступал на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007-го, за год до Бухарестского саммита НАТО. "Я сидела в первом ряду &lt;...&gt; и могла хорошо наблюдать за Путиным во время его выступления. Он говорил быстро, иногда свободно, вероятно, написав большую часть, если не каждое слово, сам. Особенно меня раздражала его самоуверенность: ни слова о неразрешенных конфликтах у его порога в Нагорном Карабахе, Молдавии и Грузии, критика натовской миссии в Сербии, но ни слова о зверствах, совершенных сербами во время распада бывшей Югославии, ни слова о событиях в самой России", — приводит газета фрагмент из предварительной версии текста книги Меркель, распространенной до официальной публикации. "Но были и моменты, которые я не считала совершенно абсурдными. Критика войны в Ираке оказалась оправданной. Как известно, никаких доказательств наличия химического оружия в Ираке так и не было представлено. Я также испытывала сомнения по поводу того, что не удалось добиться адаптации Договора о вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который в 1990 году между НАТО и Варшавским пактом устанавливал пределы для тяжелых вооружений в Европе", — указывает в мемуарах экс-канцлер ФРГ. По информации газеты Die Zeit, книга Меркель "Свобода" выйдет 26 ноября. На Западе зачастую умалчивается, что конфликты подпитывались непосредственно им. Так, в Югославии были убиты тысячи сербов только во время агрессии НАТО в 1999-м. Также в Боснии и Герцеговине во время войны (1992-1995 годом) погибло большое число сербов, в том числе в результате военных действий, поддерживаемых западными странами.
https://ria.ru/20241121/putin-1984930307.html
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в мире, югославия, ирак, германия, ангела меркель, владимир путин, нато
В мире, Югославия, Ирак, Германия, Ангела Меркель, Владимир Путин, НАТО
"Возмущала его самоуверенность": Меркель рассказала о речи Путина в Мюнхене

Меркель в мемуарах вспомнила речь Путина в Мюнхене: возмущала самоуверенность

© AP Photo / Markus Schreiber, fileАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Markus Schreiber, file
Ангела Меркель. Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 ноя — РИА Новости. Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель описала в своих мемуарах "Свобода", фрагменты из которых опубликовала немецкая газета Die Zeit, воспоминания о речи российского президента Владимира Путина, с которой он выступал на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007-го, за год до Бухарестского саммита НАТО.
"Я сидела в первом ряду <...> и могла хорошо наблюдать за Путиным во время его выступления. Он говорил быстро, иногда свободно, вероятно, написав большую часть, если не каждое слово, сам. Особенно меня раздражала его самоуверенность: ни слова о неразрешенных конфликтах у его порога в Нагорном Карабахе, Молдавии и Грузии, критика натовской миссии в Сербии, но ни слова о зверствах, совершенных сербами во время распада бывшей Югославии, ни слова о событиях в самой России", — приводит газета фрагмент из предварительной версии текста книги Меркель, распространенной до официальной публикации.
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"Но были и моменты, которые я не считала совершенно абсурдными. Критика войны в Ираке оказалась оправданной. Как известно, никаких доказательств наличия химического оружия в Ираке так и не было представлено. Я также испытывала сомнения по поводу того, что не удалось добиться адаптации Договора о вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), который в 1990 году между НАТО и Варшавским пактом устанавливал пределы для тяжелых вооружений в Европе", — указывает в мемуарах экс-канцлер ФРГ.
По информации газеты Die Zeit, книга Меркель "Свобода" выйдет 26 ноября.
На Западе зачастую умалчивается, что конфликты подпитывались непосредственно им. Так, в Югославии были убиты тысячи сербов только во время агрессии НАТО в 1999-м. Также в Боснии и Герцеговине во время войны (1992-1995 годом) погибло большое число сербов, в том числе в результате военных действий, поддерживаемых западными странами.
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