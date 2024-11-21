https://ria.ru/20241121/tramp-1984949309.html
Меркель рассказала, как Путин очаровал Трампа
Меркель рассказала, как Путин очаровал Трампа - РИА Новости, 21.11.2024
Меркель рассказала, как Путин очаровал Трампа
Дональд Трамп был очарован российским президентом Владимиром Путиным и задавал о нем вопросы, написала экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, вспоминая свой визит в... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T10:01
2024-11-21T10:01
2024-11-21T10:07
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БЕРЛИН, 21 ноя - РИА Новости. Дональд Трамп был очарован российским президентом Владимиром Путиным и задавал о нем вопросы, написала экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, вспоминая свой визит в Вашингтон в 2017 году в своих мемуарах "Свобода", фрагменты из которых опубликовала немецкая газета Zeit. По словам Меркель, диалог с Трампом проходил один на один. "Я говорила в основном по-английски, а переводчик Доротея Кальтенбах участвовала в беседе и переводила некоторые наиболее сложные фрагменты. Дональд Трамп задал мне несколько вопросов, в том числе о моем восточногерманском происхождении и о моих отношениях с Путиным. Очевидно, что он был очень очарован российским президентом", - приводит газета фрагмент из предварительной версии текста книги Меркель, распространенного до официальной публикации. "В последующие годы у меня сложилось впечатление, что политики с автократическими и диктаторскими чертами накладывают на него (Трампа) чары", - добавила экс-канцлер.
https://ria.ru/20241117/podarok-1984251066.html
https://ria.ru/20241110/tramp-1982975832.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, германия, вашингтон (штат), дональд трамп, ангела меркель, владимир путин
В мире, Германия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Ангела Меркель, Владимир Путин
Меркель рассказала, как Путин очаровал Трампа
Экс-канцлер Германии Меркель: Трамп был очарован Путиным и задавал о нем вопросы