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Меркель рассказала, как Путин очаровал Трампа - РИА Новости, 21.11.2024
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10:01 21.11.2024 (обновлено: 10:07 21.11.2024)
https://ria.ru/20241121/tramp-1984949309.html
Меркель рассказала, как Путин очаровал Трампа
Меркель рассказала, как Путин очаровал Трампа - РИА Новости, 21.11.2024
Меркель рассказала, как Путин очаровал Трампа
Дональд Трамп был очарован российским президентом Владимиром Путиным и задавал о нем вопросы, написала экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, вспоминая свой визит в... РИА Новости, 21.11.2024
2024-11-21T10:01
2024-11-21T10:07
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БЕРЛИН, 21 ноя - РИА Новости. Дональд Трамп был очарован российским президентом Владимиром Путиным и задавал о нем вопросы, написала экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, вспоминая свой визит в Вашингтон в 2017 году в своих мемуарах "Свобода", фрагменты из которых опубликовала немецкая газета Zeit. По словам Меркель, диалог с Трампом проходил один на один. "Я говорила в основном по-английски, а переводчик Доротея Кальтенбах участвовала в беседе и переводила некоторые наиболее сложные фрагменты. Дональд Трамп задал мне несколько вопросов, в том числе о моем восточногерманском происхождении и о моих отношениях с Путиным. Очевидно, что он был очень очарован российским президентом", - приводит газета фрагмент из предварительной версии текста книги Меркель, распространенного до официальной публикации. "В последующие годы у меня сложилось впечатление, что политики с автократическими и диктаторскими чертами накладывают на него (Трампа) чары", - добавила экс-канцлер.
https://ria.ru/20241117/podarok-1984251066.html
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в мире, германия, вашингтон (штат), дональд трамп, ангела меркель, владимир путин
В мире, Германия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Ангела Меркель, Владимир Путин
Меркель рассказала, как Путин очаровал Трампа

Экс-канцлер Германии Меркель: Трамп был очарован Путиным и задавал о нем вопросы

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дональд Трамп. Архивное фото
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БЕРЛИН, 21 ноя - РИА Новости. Дональд Трамп был очарован российским президентом Владимиром Путиным и задавал о нем вопросы, написала экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, вспоминая свой визит в Вашингтон в 2017 году в своих мемуарах "Свобода", фрагменты из которых опубликовала немецкая газета Zeit.
По словам Меркель, диалог с Трампом проходил один на один.
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"Я говорила в основном по-английски, а переводчик Доротея Кальтенбах участвовала в беседе и переводила некоторые наиболее сложные фрагменты. Дональд Трамп задал мне несколько вопросов, в том числе о моем восточногерманском происхождении и о моих отношениях с Путиным. Очевидно, что он был очень очарован российским президентом", - приводит газета фрагмент из предварительной версии текста книги Меркель, распространенного до официальной публикации.
"В последующие годы у меня сложилось впечатление, что политики с автократическими и диктаторскими чертами накладывают на него (Трампа) чары", - добавила экс-канцлер.
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В миреГерманияВашингтон (штат)Дональд ТрампАнгела МеркельВладимир Путин
 
 
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