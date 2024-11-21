https://ria.ru/20241121/tramp-1984949309.html

Меркель рассказала, как Путин очаровал Трампа

Меркель рассказала, как Путин очаровал Трампа - РИА Новости, 21.11.2024

Меркель рассказала, как Путин очаровал Трампа

Дональд Трамп был очарован российским президентом Владимиром Путиным и задавал о нем вопросы, написала экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, вспоминая свой визит в... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T10:01

2024-11-21T10:01

2024-11-21T10:07

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БЕРЛИН, 21 ноя - РИА Новости. Дональд Трамп был очарован российским президентом Владимиром Путиным и задавал о нем вопросы, написала экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель, вспоминая свой визит в Вашингтон в 2017 году в своих мемуарах "Свобода", фрагменты из которых опубликовала немецкая газета Zeit. По словам Меркель, диалог с Трампом проходил один на один. "Я говорила в основном по-английски, а переводчик Доротея Кальтенбах участвовала в беседе и переводила некоторые наиболее сложные фрагменты. Дональд Трамп задал мне несколько вопросов, в том числе о моем восточногерманском происхождении и о моих отношениях с Путиным. Очевидно, что он был очень очарован российским президентом", - приводит газета фрагмент из предварительной версии текста книги Меркель, распространенного до официальной публикации. "В последующие годы у меня сложилось впечатление, что политики с автократическими и диктаторскими чертами накладывают на него (Трампа) чары", - добавила экс-канцлер.

https://ria.ru/20241117/podarok-1984251066.html

https://ria.ru/20241110/tramp-1982975832.html

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Дарья Буймова

в мире, германия, вашингтон (штат), дональд трамп, ангела меркель, владимир путин