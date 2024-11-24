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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 24.11.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Отмена атаки БПЛА объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 24.11.2024
2024-11-24T05:51
2024-11-24T05:51
2024-11-24T05:51
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Отмена атаки БПЛА объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" - написал он в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена на всей территории региона в субботу в 23.06 мск.
воронежская область
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
На всей территории Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА