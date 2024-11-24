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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 24.11.2024

В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА

Отмена атаки БПЛА объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 24.11.2024

2024-11-24T05:51

2024-11-24T05:51

2024-11-24T05:51

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Отмена атаки БПЛА объявлена на всей территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе!" - написал он в своем Telegram-канале. Опасность атаки БПЛА была объявлена на всей территории региона в субботу в 23.06 мск.

воронежская область

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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)