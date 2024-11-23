https://ria.ru/20241123/prazdnik-1985250885.html

Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 23 ноября

Какой сегодня праздник: что отмечают 23 ноября в России и в мире по календарю

Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 23 ноября

На 23 ноября 2024 года приходятся сразу несколько праздников: Международный день акварели, День борьбы с безнаказанностью, День эспрессо. Какие еще праздники... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T06:00

2024-11-23T06:00

2024-11-23T06:00

праздники

религиозные праздники

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/16/1985254941_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_477e81f92d703345db154e6bb5ea225c.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. На 23 ноября 2024 года приходятся сразу несколько праздников: Международный день акварели, День борьбы с безнаказанностью, День эспрессо. Какие еще праздники отмечают сегодня в России и мире: профессиональные, церковные, народные, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты — в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииГосударственных и профессиональных праздников сегодня нет. А в мире в эту дату празднуют День борьбы с безнаказанностью, День Фибоначчи и Международный день акварели.Профессиональный праздникПрофессиональных праздников на эту дату не выпадает. Но можно начать утро с чашки ароматного кофе и отпраздновать День эспрессоили необычный праздник — День вставания с той ноги.Церковный праздник23 ноября православные верующие в России поминают:Народный праздникВ народном календаре 23 ноября отмечается "Родион и Ераст", или "Родион Ледолом". В старину в этот день обязательно пекли хлеб и несли освятить его в храм, потом его ели сами, угощали нуждающихся, давали домашнему скоту для здоровья и благополучия. Принято в эту пору помогать нищим, делиться с ним не только едой, но и теплыми вещами. Не рекомендуется 23 ноября без надобности выходить из дома и собираться в дальнюю дорогу, начинать новые дела и вступать в конфликты. По приметам, не стоит брать в долг и самому одалживать деньги.Какие сегодня праздники в миреВ России и за рубежом 23 ноября творческий праздник — Международный день акварели. Торжество красок и холста появилось благодаря выдающемуся художнику Альфредо Гуати Рохо. Он создал первый в мире Музей акварели и организовал общества художников-акварелистов в разных уголках мира.День Фибоначчи организован с целью подчеркнуть вклад великого итальянского математика в развитие науки. Леонардо Фибоначчи зафиксировал закономерность чисел и обнаружил, что она повсеместно применяется как в природе, так и живописи, архитектуре.Праздник популярного напитка с ярким вкусом и ароматом — День эспрессо отмечается 23 ноября. А значит, самое время налить чашечку ароматного кофе и насладиться любимым напитком, попробовать разные его виды, посетить мастер-класс и узнать секреты приготовления или оценить мастерство бариста.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 23 ноября в разные годы:1763 — Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию.1852 — первые почтовые ящики введены в Англии.1917 — Совнарком России издал декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов.1920 — основана военно-воздушная академия имени Жуковского.1922 — Александр Грин завершил в Петербурге написание фантастической феерии "Алые паруса".1924 — начало регулярного радиовещания в СССР. Состоялась первая широковещательная передача Московского радио.1928 — в Москве открылся Дворец культуры железнодорожников.1936 — Вышел первый номер американского журнала "Life".1954 — "Дженерал Моторс" в США выпустил свой 50-миллионный автомобиль — позолоченный спортивный двухместный закрытый "Шевроле".1957 — роман Бориса Пастернака "Доктор Живаго" вышел в свет в Италии.1965 — в Москве открылся 1-й Учредительный съезд деятелей кино СССР, образовавший Союз кинематографистов СССР.1990 — Постановлением Верховного Совета РСФСР одобрена музыка Государственного гимна России, в основу которой положена мелодия "Патриотической песни" Михаила Глинки.1993 — Москве официально возвращён исторический герб, утверждённый в 1781 году.2004 — День рождения компьютерной игры World of Warcraft.Именины23 ноября день ангела празднуют: Александр, Алексей, Аполлон, Борис, Георгий, Денис, Егор, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Пётр, Родион, Серафим, Эраст, Ян, Анна, Ольга.

https://ria.ru/20240927/tserkovnyy-1907967065.html

https://ria.ru/20221116/sechenie-1832065968.html

https://ria.ru/20241007/moneta-1976706793.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

праздники, религиозные праздники, россия