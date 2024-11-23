Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 23 ноября
© iStock.com / dikushinДевушки общаются в кафе
© iStock.com / dikushin
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. На 23 ноября 2024 года приходятся сразу несколько праздников: Международный день акварели, День борьбы с безнаказанностью, День эспрессо. Какие еще праздники отмечают сегодня в России и мире: профессиональные, церковные, народные, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты — в материале РИА Новости.
Какой сегодня праздник в России
Государственных и профессиональных праздников сегодня нет. А в мире в эту дату празднуют День борьбы с безнаказанностью, День Фибоначчи и Международный день акварели.
Профессиональный праздник
Профессиональных праздников на эту дату не выпадает. Но можно начать утро с чашки ароматного кофе и отпраздновать День эспрессоили необычный праздник — День вставания с той ноги.
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Церковный праздник
23 ноября православные верующие в России поминают:
- мученика Ореста врача;
- апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Иродиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия (I век);
- преподобномученика Нифонта (Выблова) и мученика Александра Медема;
- священномучеников Прокопия (Титова), архиепископа Херсонского, Дионисия Щегопева, Иоанна Скадовского и Петра Павлушкова, пресвитеров;
- священномучеников Августина (Беляева), архиепископа Калужского, и с ним Иоанна Сперанского, пресвитера, преподобномучеников Иоанникия (Дмитриева) и Серафима (Гущина), мучеников Алексия Горбачёва, Аполлона Бабичева, Михаила Арефьева;
- священномученика Бориса Семёнова, диакона, мученика Николая Смирнова, мученицы Анны Остроглазовой;
- мучениц Ольги Масленниковой и Феоктисты Ченцовой.
Свечи в храме
Народный праздник
В народном календаре 23 ноября отмечается "Родион и Ераст", или "Родион Ледолом". В старину в этот день обязательно пекли хлеб и несли освятить его в храм, потом его ели сами, угощали нуждающихся, давали домашнему скоту для здоровья и благополучия. Принято в эту пору помогать нищим, делиться с ним не только едой, но и теплыми вещами. Не рекомендуется 23 ноября без надобности выходить из дома и собираться в дальнюю дорогу, начинать новые дела и вступать в конфликты. По приметам, не стоит брать в долг и самому одалживать деньги.
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Какие сегодня праздники в мире
В России и за рубежом 23 ноября творческий праздник — Международный день акварели. Торжество красок и холста появилось благодаря выдающемуся художнику Альфредо Гуати Рохо. Он создал первый в мире Музей акварели и организовал общества художников-акварелистов в разных уголках мира.
День Фибоначчи организован с целью подчеркнуть вклад великого итальянского математика в развитие науки. Леонардо Фибоначчи зафиксировал закономерность чисел и обнаружил, что она повсеместно применяется как в природе, так и живописи, архитектуре.
Праздник популярного напитка с ярким вкусом и ароматом — День эспрессо отмечается 23 ноября. А значит, самое время налить чашечку ароматного кофе и насладиться любимым напитком, попробовать разные его виды, посетить мастер-класс и узнать секреты приготовления или оценить мастерство бариста.
© iStock.com / PinkybirdЧашка с эспрессо
© iStock.com / Pinkybird
Чашка с эспрессо
Памятные даты в истории
Значимые события, которые произошли 23 ноября в разные годы:
1763 — Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию.
1852 — первые почтовые ящики введены в Англии.
1917 — Совнарком России издал декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов.
1920 — основана военно-воздушная академия имени Жуковского.
1922 — Александр Грин завершил в Петербурге написание фантастической феерии "Алые паруса".
1924 — начало регулярного радиовещания в СССР. Состоялась первая широковещательная передача Московского радио.
Приемник "Вега-404"
1928 — в Москве открылся Дворец культуры железнодорожников.
1936 — Вышел первый номер американского журнала "Life".
1954 — "Дженерал Моторс" в США выпустил свой 50-миллионный автомобиль — позолоченный спортивный двухместный закрытый "Шевроле".
1957 — роман Бориса Пастернака "Доктор Живаго" вышел в свет в Италии.
1965 — в Москве открылся 1-й Учредительный съезд деятелей кино СССР, образовавший Союз кинематографистов СССР.
1990 — Постановлением Верховного Совета РСФСР одобрена музыка Государственного гимна России, в основу которой положена мелодия "Патриотической песни" Михаила Глинки.
1993 — Москве официально возвращён исторический герб, утверждённый в 1781 году.
2004 — День рождения компьютерной игры World of Warcraft.
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Именины
23 ноября день ангела празднуют: Александр, Алексей, Аполлон, Борис, Георгий, Денис, Егор, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Пётр, Родион, Серафим, Эраст, Ян, Анна, Ольга.