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Какой сегодня праздник: что отмечают 23 ноября в России и в мире по календарю
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06:00 23.11.2024
https://ria.ru/20241123/prazdnik-1985250885.html
Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 23 ноября
Какой сегодня праздник: что отмечают 23 ноября в России и в мире по календарю
Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 23 ноября
На 23 ноября 2024 года приходятся сразу несколько праздников: Международный день акварели, День борьбы с безнаказанностью, День эспрессо. Какие еще праздники... РИА Новости, 23.11.2024
2024-11-23T06:00
2024-11-23T06:00
праздники
религиозные праздники
россия
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. На 23 ноября 2024 года приходятся сразу несколько праздников: Международный день акварели, День борьбы с безнаказанностью, День эспрессо. Какие еще праздники отмечают сегодня в России и мире: профессиональные, церковные, народные, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты — в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииГосударственных и профессиональных праздников сегодня нет. А в мире в эту дату празднуют День борьбы с безнаказанностью, День Фибоначчи и Международный день акварели.Профессиональный праздникПрофессиональных праздников на эту дату не выпадает. Но можно начать утро с чашки ароматного кофе и отпраздновать День эспрессоили необычный праздник — День вставания с той ноги.Церковный праздник23 ноября православные верующие в России поминают:Народный праздникВ народном календаре 23 ноября отмечается "Родион и Ераст", или "Родион Ледолом". В старину в этот день обязательно пекли хлеб и несли освятить его в храм, потом его ели сами, угощали нуждающихся, давали домашнему скоту для здоровья и благополучия. Принято в эту пору помогать нищим, делиться с ним не только едой, но и теплыми вещами. Не рекомендуется 23 ноября без надобности выходить из дома и собираться в дальнюю дорогу, начинать новые дела и вступать в конфликты. По приметам, не стоит брать в долг и самому одалживать деньги.Какие сегодня праздники в миреВ России и за рубежом 23 ноября творческий праздник — Международный день акварели. Торжество красок и холста появилось благодаря выдающемуся художнику Альфредо Гуати Рохо. Он создал первый в мире Музей акварели и организовал общества художников-акварелистов в разных уголках мира.День Фибоначчи организован с целью подчеркнуть вклад великого итальянского математика в развитие науки. Леонардо Фибоначчи зафиксировал закономерность чисел и обнаружил, что она повсеместно применяется как в природе, так и живописи, архитектуре.Праздник популярного напитка с ярким вкусом и ароматом — День эспрессо отмечается 23 ноября. А значит, самое время налить чашечку ароматного кофе и насладиться любимым напитком, попробовать разные его виды, посетить мастер-класс и узнать секреты приготовления или оценить мастерство бариста.Памятные даты в историиЗначимые события, которые произошли 23 ноября в разные годы:1763 — Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию.1852 — первые почтовые ящики введены в Англии.1917 — Совнарком России издал декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов.1920 — основана военно-воздушная академия имени Жуковского.1922 — Александр Грин завершил в Петербурге написание фантастической феерии "Алые паруса".1924 — начало регулярного радиовещания в СССР. Состоялась первая широковещательная передача Московского радио.1928 — в Москве открылся Дворец культуры железнодорожников.1936 — Вышел первый номер американского журнала "Life".1954 — "Дженерал Моторс" в США выпустил свой 50-миллионный автомобиль — позолоченный спортивный двухместный закрытый "Шевроле".1957 — роман Бориса Пастернака "Доктор Живаго" вышел в свет в Италии.1965 — в Москве открылся 1-й Учредительный съезд деятелей кино СССР, образовавший Союз кинематографистов СССР.1990 — Постановлением Верховного Совета РСФСР одобрена музыка Государственного гимна России, в основу которой положена мелодия "Патриотической песни" Михаила Глинки.1993 — Москве официально возвращён исторический герб, утверждённый в 1781 году.2004 — День рождения компьютерной игры World of Warcraft.Именины23 ноября день ангела празднуют: Александр, Алексей, Аполлон, Борис, Георгий, Денис, Егор, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Пётр, Родион, Серафим, Эраст, Ян, Анна, Ольга.
https://ria.ru/20240927/tserkovnyy-1907967065.html
https://ria.ru/20221116/sechenie-1832065968.html
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праздники, религиозные праздники, россия
Праздники, Религиозные праздники, Россия

Какой сегодня праздник: что отмечают в России и в мире 23 ноября

© iStock.com / dikushinДевушки общаются в кафе
Девушки общаются в кафе - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© iStock.com / dikushin
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Оглавление
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. На 23 ноября 2024 года приходятся сразу несколько праздников: Международный день акварели, День борьбы с безнаказанностью, День эспрессо. Какие еще праздники отмечают сегодня в России и мире: профессиональные, церковные, народные, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты — в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

Государственных и профессиональных праздников сегодня нет. А в мире в эту дату празднуют День борьбы с безнаказанностью, День Фибоначчи и Международный день акварели.

Профессиональный праздник

Профессиональных праздников на эту дату не выпадает. Но можно начать утро с чашки ароматного кофе и отпраздновать День эспрессоили необычный праздник — День вставания с той ноги.
Православные праздники в декабре - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Церковный календарь на декабрь 2024 года: праздники, посты, памятные дни
27 сентября, 17:44

Церковный праздник

23 ноября православные верующие в России поминают:
  • мученика Ореста врача;
  • апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Иродиона, Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия (I век);
  • преподобномученика Нифонта (Выблова) и мученика Александра Медема;
  • священномучеников Прокопия (Титова), архиепископа Херсонского, Дионисия Щегопева, Иоанна Скадовского и Петра Павлушкова, пресвитеров;
  • священномучеников Августина (Беляева), архиепископа Калужского, и с ним Иоанна Сперанского, пресвитера, преподобномучеников Иоанникия (Дмитриева) и Серафима (Гущина), мучеников Алексия Горбачёва, Аполлона Бабичева, Михаила Арефьева;
  • священномученика Бориса Семёнова, диакона, мученика Николая Смирнова, мученицы Анны Остроглазовой;
  • мучениц Ольги Масленниковой и Феоктисты Ченцовой.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСвечи в храме
Свечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Свечи в храме

Народный праздник

В народном календаре 23 ноября отмечается "Родион и Ераст", или "Родион Ледолом". В старину в этот день обязательно пекли хлеб и несли освятить его в храм, потом его ели сами, угощали нуждающихся, давали домашнему скоту для здоровья и благополучия. Принято в эту пору помогать нищим, делиться с ним не только едой, но и теплыми вещами. Не рекомендуется 23 ноября без надобности выходить из дома и собираться в дальнюю дорогу, начинать новые дела и вступать в конфликты. По приметам, не стоит брать в долг и самому одалживать деньги.
Золотое сечение - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
Гармония во всем: что такое золотое сечение и способы его применения
16 ноября 2022, 21:08

Какие сегодня праздники в мире

В России и за рубежом 23 ноября творческий праздник — Международный день акварели. Торжество красок и холста появилось благодаря выдающемуся художнику Альфредо Гуати Рохо. Он создал первый в мире Музей акварели и организовал общества художников-акварелистов в разных уголках мира.
День Фибоначчи организован с целью подчеркнуть вклад великого итальянского математика в развитие науки. Леонардо Фибоначчи зафиксировал закономерность чисел и обнаружил, что она повсеместно применяется как в природе, так и живописи, архитектуре.
Праздник популярного напитка с ярким вкусом и ароматом — День эспрессо отмечается 23 ноября. А значит, самое время налить чашечку ароматного кофе и насладиться любимым напитком, попробовать разные его виды, посетить мастер-класс и узнать секреты приготовления или оценить мастерство бариста.
© iStock.com / PinkybirdЧашка с эспрессо
Чашка с эспрессо - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© iStock.com / Pinkybird
Чашка с эспрессо

Памятные даты в истории

Значимые события, которые произошли 23 ноября в разные годы:
1763 — Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию.
1852 — первые почтовые ящики введены в Англии.
1917 — Совнарком России издал декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов.
1920 — основана военно-воздушная академия имени Жуковского.
1922 — Александр Грин завершил в Петербурге написание фантастической феерии "Алые паруса".
1924 — начало регулярного радиовещания в СССР. Состоялась первая широковещательная передача Московского радио.
© РИА Новости / Юрий Лушин | Перейти в медиабанкПриемник "Вега-404"
Приемник Вега-404 - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости / Юрий Лушин
Перейти в медиабанк
Приемник "Вега-404"
1928 — в Москве открылся Дворец культуры железнодорожников.
1936 — Вышел первый номер американского журнала "Life".
1954 — "Дженерал Моторс" в США выпустил свой 50-миллионный автомобиль — позолоченный спортивный двухместный закрытый "Шевроле".
1957 — роман Бориса Пастернака "Доктор Живаго" вышел в свет в Италии.
1965 — в Москве открылся 1-й Учредительный съезд деятелей кино СССР, образовавший Союз кинематографистов СССР.
1990 — Постановлением Верховного Совета РСФСР одобрена музыка Государственного гимна России, в основу которой положена мелодия "Патриотической песни" Михаила Глинки.
1993 — Москве официально возвращён исторический герб, утверждённый в 1781 году.
2004 — День рождения компьютерной игры World of Warcraft.
Инвестиционная золотая монета Георгий Победоносец номиналом 100 рублей - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
ЦБ выпустил золотую сторублевую монету "Георгий Победоносец"
7 октября, 10:31

Именины

23 ноября день ангела празднуют: Александр, Алексей, Аполлон, Борис, Георгий, Денис, Егор, Иван, Константин, Михаил, Нестор, Николай, Пётр, Родион, Серафим, Эраст, Ян, Анна, Ольга.
 
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