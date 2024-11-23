https://ria.ru/20241123/g20-1985006112.html

Все сделали за Путина. Почему Украина не может получить желаемого

Все сделали за Путина. Почему Украина не может получить желаемого - РИА Новости, 23.11.2024

Все сделали за Путина. Почему Украина не может получить желаемого

Киеву стоит готовиться к ослаблению поддержки партнеров, в том числе декларативной. Последние события это доказывают: союзникам Украины теперь куда труднее... РИА Новости, 23.11.2024

2024-11-23T08:00

2024-11-23T08:00

2024-11-23T08:02

в мире

украина

россия

рио-де-жанейро (город)

владимир путин

эммануэль макрон

сергей лавров

большая двадцатка

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Киеву стоит готовиться к ослаблению поддержки партнеров, в том числе декларативной. Последние события это доказывают: союзникам Украины теперь куда труднее протаскивать в глобальную повестку излюбленную тему. Другие вопросы важнее. И это вполне соответствует пожеланиям российского руководства.Единственное упоминаниеВ этом смысле яркая иллюстрация — недавняя встреча "Группы двадцати" в Рио-де-Жанейро. Она запомнилась многими курьезами, но главное, там проявились новые политические тренды.Многие предсказывали мероприятию "украинский" уклон. И ошиблись.В итоговой декларации G20 Украина упомянута лишь один раз.Западная пресса разочарована и негодует. "G20 ослабляет поддержку Киева на фоне давления в пользу мирных переговоров с Россией", — пишет, например, Financial Times. Источники издания говорят: европейские делегации выступали за более жесткие формулировки, в том числе с возложением вины на Москву. Но возникли опасения, что декларацию не примут: видимо, вспомнили прошлогодний опыт двухсотчасового обсуждения. "Никто не хотел заходить слишком далеко", — сказал один из дипломатов.В итоге получилось крайне сдержанно и обтекаемо, да еще и с очевидным перекосом в сторону экономики. "Что касается войны на Украине, то мы подчеркиваем недопустимость человеческих страданий и напоминаем о негативных последствиях для глобальной продовольственной и энергетической безопасности, цепочек поставок, макрофинансовой стабильности, инфляции и экономического роста", — отмечается в документе."Двадцатка" также приветствует "все относящиеся к делу и конструктивные инициативы, способствующие установлению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира и отвечающие всем целям и принципам Устава ООН в интересах содействия дружественным и добрососедским отношениям между народами".На этом украинская тема в Рио-де-Жанейрской декларации завершается. А Россия в тексте, как и в прошлом году, не упомянута ни разу.Разочарование МакронаЕвропейские лидеры публично выразили несогласие с итоговым документом. "Этого слишком мало: G20 не может найти слов, чтобы ясно указать на ответственность России", — заявил, в частности, канцлер Германии Олаф Шольц.Стало известно, что на быстром согласовании декларации настоял президент Бразилии Лула да Силва — на правах хозяина саммита. Более того, он одобрил текст во время пленарного заседания, когда руководителей Франции, Германии и США даже не было в зале, уточнили дипломаты."Коммюнике не соответствовало той позиции, которую мы могли бы занять", — сообщил журналистам Эммануэль Макрон. По его мнению, документ выиграл бы, если бы в нем были четкие указания на виновников конфликта."Наша позиция не изменилась: это агрессивная война, развязанная Россией против Украины, и наш приоритет сегодня — достижение прочного мира", — добавил президент Франции.От политизации к корнямКак отметил по итогам саммита министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва согласилась на единственный параграф об Украине только из-за того, "что главная мысль в нем — это призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных основаниях"."И мы, и наши коллеги настояли на том, чтобы текст был посвящен необходимости урегулирования всех и каждого конфликта, которые сейчас сохраняются на земном шаре", — подчеркнул он.И уточнил, что Запад вновь "естественно, пытался украинизировать всю повестку дня". Но страны мирового большинства это не поддержали.Зато много внимания уделили борьбе с голодом, нищетой и неравенством. Кроме того, затронули тему реформы мировых институтов. "Большинство делегаций Глобального Юга отмечали засилье западных игроков в этих структурах, которые не могут претендовать на свою исключительность, во-первых, по моральным соображениям, а во-вторых, по соображениям современных реалий", — указал Лавров. Кстати, "Двадцатка" уже встала на "путь исправления" в этом плане: в 2023-м к ней в качестве 21-го участника присоединился Африканский союз (а это 55 государств).Таким образом наблюдается парадоксальная ситуация: хотя Запад пытался использовать 2022-й для политизации G20, эта организация за годы СВО прошла по другому пути. Строго говоря, возвращается к тем проблемам, для решения которых и была создана в 1999-м.И это свидетельствует об усилении международного влияния России и ее партнеров.Взрослое поведение"Двадцатка" — это хороший форум, он полезный в целом, если его, конечно, не политизировать, — отмечал Владимир Путин за месяц до саммита, отвечая на вопросы журналистов из стран БРИКС. — Там предпринимаются разного рода попытки. Он создавался как чисто экономическая платформа — если это будет развиваться именно в таком ключе, будет полезно".В Рио-де-Жанейро президент не полетел, объяснив это нежеланием "нарушать нормальную работу форума". "Мы же понимаем, что происходит вокруг России, и я понимаю", — уточнил он, имея в виду прежде всего ордер на арест Международного уголовного суда (МУС). И продолжил: "Даже если исключить этот самый МУС, разговоры будут только об этом, фактически сорвем работу "Двадцатки". Зачем? Мы же взрослые люди".В итоге партнеры России, явно уставшие от политизации G20, и страны, безуспешно пытавшиеся "украинизировать" повестку, вызывая тем самым обратный эффект, все сделали за Путина даже без его личного присутствия.Смена парадигмы"Группа двадцати" (G20, или, как не совсем корректно ее иногда называют, "Большая двадцатка") — сообщество самых мощных экономик в мире. Организационной структуры или иерархии в G20 нет. Это площадка для обсуждения в первую очередь экономических проблем: помощи бедным странам, борьбы с голодом и так далее.Тем не менее, что нередко бывает с такого рода объединениями, "Двадцатка" постепенно политизировалась: слишком разные интересы у некоторых участников. А российская специальная военная операция в 2022-м ускорила этот процесс. Ведь половина участников — открытые сторонники киевского режима, активно его поддерживающие. От них два года назад поступали даже предложения исключить Россию из G20.Однако это не удалось. Все-таки есть и вторая — страны, занимающие достаточно сдержанную позицию по украинскому кризису. И часть этих государств вдобавок тесно сотрудничает с Россией, например, в рамках БРИКС.Саммит-2022 все же действительно был посвящен по большей части Украине. Главу киевского режима Владимира Зеленского даже пригласили в качестве гостя (он, впрочем, ограничился выступлением по видеосвязи).Но уже в 2023 году было совсем по-другому. Итоговую декларацию тогда обсуждали почти 200 часов — и именно из-за Украины. В результате конфликту уделили семь абзацев многостраничного документа. Да и то с весьма размытыми формулировками. В Киеве возмутились — там рассчитывали на иное. А западные лидеры, не сумевшие "украинизировать" коммюнике, пытались представить, будто все так и задумывалось.Саммит-2024 в Рио-де-Жанейро усилил эту тенденцию. И, судя по действиям западных союзников Киева, она никуда не денется.

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россия

рио-де-жанейро (город)

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в мире, украина, россия, рио-де-жанейро (город), владимир путин, эммануэль макрон, сергей лавров, большая двадцатка, саммит g20