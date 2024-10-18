https://ria.ru/20241018/putin-1978802890.html

"Россия этого не допустит". Путин честно ответил на главный вопрос

"Россия этого не допустит". Путин честно ответил на главный вопрос - РИА Новости, 18.10.2024

"Россия этого не допустит". Путин честно ответил на главный вопрос

В преддверии саммита БРИКС, открывающегося в Казани на следующей неделе, президент России встретился с представителями ведущих СМИ стран-партнеров. Модерировал... РИА Новости, 18.10.2024

2024-10-18T18:09

2024-10-18T18:09

2024-10-18T23:44

россия

китай

владимир путин

дмитрий киселев

международный уголовный суд

брикс

украина

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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Михаил Катков, Ренат Абдуллин. В преддверии саммита БРИКС, открывающегося в Казани на следующей неделе, президент России встретился с представителями ведущих СМИ стран-партнеров. Модерировал беседу руководитель медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. О вопросах Владимиру Путину и его ответах — в материале РИА Новости."Победа будет за нами"Россия готова к переговорам с киевским режимом, если за основу взять тот документ, который парафировали весной 2022-го в Стамбуле, указал глава государства. Площадкой для обсуждения в этот раз может выступить Саудовская Аравия — комфортное место для переговоров.Вместе с тем он назвал взвешенными предложения Бразилии и Китая по урегулированию конфликта: прекращение боевых действий и закрепление за Украиной нейтрального статуса. При этом, по словам президента, обе страны ничуть не подыгрывают Москве.Что касается позиции Киева по этим инициативам, то Путин считает это очередным доказательством неготовности к диалогу. Напомним, что Зеленский обвиняет бразильцев и китайцев в симпатиях к России.Прокомментировал глава государства и угрозу Киева обзавестись собственным ядерным оружием: Москва этого, разумеется, не допустит. Что касается боевых действий, то их завершение зависит от украинской стороны. Конечно, проблему нужно решать за столом переговоров."Украинская армия не в состоянии выдержать эту интеллектуальную борьбу, а также использовать высокоточные средства поражения, потому что их у Киева попросту нет. НАТО сегодня воюет руками украинцев, не жалея людей. При этом Россия воюет сама, делает программное обеспечение сама и совершенствует технологии тоже сама", — отметил Путин.И уточнил: армия сражается не за украинскую территорию, а за российскую — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. К тому же Москва хочет обеспечить себе долгосрочный мир. "Победа будет за нами", — уверен президент.Изменившаяся риторика представителей Запада, которые теперь ищут возможности для диалога с Кремлем, свидетельствует о том, что они поняли: победить Россию нельзя, заключил глава государства."Мы взрослые люди"Отвечая на вопрос бразильского журналиста об ордере Международного уголовного суда на арест и возможном участии в саммите "Группы двадцати" (G20) 18-19 ноября, Путин напомнил: Россия МУС не признает."Как и многие другие страны мира. По-моему, США тоже не признают, Китай не признает, Турция. Поэтому то, что такая организация независимая существует, может быть, это и неплохо, но нужно, чтобы она приняла универсальный характер", — пояснил президент.Пока же уважение к столь несамостоятельной структуре "небольшое, находится на низком профиле".У российского и бразильского руководства "прекрасные дружеские отношения", добавил Путин. Поэтому проблему с ордером решить легко — достаточно заключить соответствующее двустороннее межправительственное соглашение, ограничивающее юрисдикцию МУС.Но пока Москва смотрит на ситуацию прагматично. "Ну что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Мы же прекрасно понимаем, и я понимаю, что даже если исключить этот МУС, разговор будет только об этом. Мы фактически сорвем работу "Двадцатки". Зачем? Мы же взрослые люди", — уточнил свою позицию президент."Несозревший вопрос"Затронули тему взаиморасчетов внутри БРИКС: дедолларизация продолжается."На данный момент мы изучаем возможность расширения использования национальных валют и создания инструментов, которые позволили бы сделать такую работу безопасной, — сообщил Путин. — Мы рассматриваем возможность использования электронных инструментов, такая работа идет, наладить отношения между центральными банками и обеспечить надежный обмен финансовой информацией".Уже 95 процентов торговых операций с партнерами проводится в нацвалютах. Хотя не Россия отказывалась от доллара: "нам было отказано его использовать".Давно обсуждают идею об общей валюте для БРИКС. По словам президента, эта инициатива еще "не созрела".Глава государства подчеркнул, что государствам-партнерам "нужно быть очень аккуратными" и действовать поступательно. "[Наши] экономики по своей структуре, по эффективности, они должны быть примерно равноценными, иначе мы столкнемся с теми проблемами, еще больше, чем проблемы, которые возникли в том же Евросоюзе, когда была ведена единая валюта для тех стран, уровни экономик которых не были сопоставимы", — привел пример он.Пока финансовое взаимодействие внутри БРИКС продолжается в первую очередь по линии обмена информацией. Однако пространство для развития, конечно же, есть.

https://ria.ru/20241018/live-1978651871.html

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россия, китай, владимир путин, дмитрий киселев, международный уголовный суд, брикс, украина