"Россия этого не допустит". Путин честно ответил на главный вопрос
Путин встретился с представителями СМИ стран БРИКС
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Михаил Катков, Ренат Абдуллин. В преддверии саммита БРИКС, открывающегося в Казани на следующей неделе, президент России встретился с представителями ведущих СМИ стран-партнеров. Модерировал беседу руководитель медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. О вопросах Владимиру Путину и его ответах — в материале РИА Новости.
"Победа будет за нами"
Россия готова к переговорам с киевским режимом, если за основу взять тот документ, который парафировали весной 2022-го в Стамбуле, указал глава государства. Площадкой для обсуждения в этот раз может выступить Саудовская Аравия — комфортное место для переговоров.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Вместе с тем он назвал взвешенными предложения Бразилии и Китая по урегулированию конфликта: прекращение боевых действий и закрепление за Украиной нейтрального статуса. При этом, по словам президента, обе страны ничуть не подыгрывают Москве.
Что касается позиции Киева по этим инициативам, то Путин считает это очередным доказательством неготовности к диалогу. Напомним, что Зеленский обвиняет бразильцев и китайцев в симпатиях к России.
Прокомментировал глава государства и угрозу Киева обзавестись собственным ядерным оружием: Москва этого, разумеется, не допустит. Что касается боевых действий, то их завершение зависит от украинской стороны. Конечно, проблему нужно решать за столом переговоров.
"Украинская армия не в состоянии выдержать эту интеллектуальную борьбу, а также использовать высокоточные средства поражения, потому что их у Киева попросту нет. НАТО сегодня воюет руками украинцев, не жалея людей. При этом Россия воюет сама, делает программное обеспечение сама и совершенствует технологии тоже сама", — отметил Путин.
И уточнил: армия сражается не за украинскую территорию, а за российскую — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. К тому же Москва хочет обеспечить себе долгосрочный мир. "Победа будет за нами", — уверен президент.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска "Победа будет за нами" на здании в Москве
Вывеска "Победа будет за нами" на здании в Москве
Изменившаяся риторика представителей Запада, которые теперь ищут возможности для диалога с Кремлем, свидетельствует о том, что они поняли: победить Россию нельзя, заключил глава государства.
"Мы взрослые люди"
Отвечая на вопрос бразильского журналиста об ордере Международного уголовного суда на арест и возможном участии в саммите "Группы двадцати" (G20) 18-19 ноября, Путин напомнил: Россия МУС не признает.
"Как и многие другие страны мира. По-моему, США тоже не признают, Китай не признает, Турция. Поэтому то, что такая организация независимая существует, может быть, это и неплохо, но нужно, чтобы она приняла универсальный характер", — пояснил президент.
© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге
Пока же уважение к столь несамостоятельной структуре "небольшое, находится на низком профиле".
У российского и бразильского руководства "прекрасные дружеские отношения", добавил Путин. Поэтому проблему с ордером решить легко — достаточно заключить соответствующее двустороннее межправительственное соглашение, ограничивающее юрисдикцию МУС.
Но пока Москва смотрит на ситуацию прагматично. "Ну что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Мы же прекрасно понимаем, и я понимаю, что даже если исключить этот МУС, разговор будет только об этом. Мы фактически сорвем работу "Двадцатки". Зачем? Мы же взрослые люди", — уточнил свою позицию президент.
"Несозревший вопрос"
Затронули тему взаиморасчетов внутри БРИКС: дедолларизация продолжается.
"На данный момент мы изучаем возможность расширения использования национальных валют и создания инструментов, которые позволили бы сделать такую работу безопасной, — сообщил Путин. — Мы рассматриваем возможность использования электронных инструментов, такая работа идет, наладить отношения между центральными банками и обеспечить надежный обмен финансовой информацией".
Промокарты платежного сервиса BRICS Pay
Уже 95 процентов торговых операций с партнерами проводится в нацвалютах. Хотя не Россия отказывалась от доллара: "нам было отказано его использовать".
Давно обсуждают идею об общей валюте для БРИКС. По словам президента, эта инициатива еще "не созрела".
Глава государства подчеркнул, что государствам-партнерам "нужно быть очень аккуратными" и действовать поступательно. "[Наши] экономики по своей структуре, по эффективности, они должны быть примерно равноценными, иначе мы столкнемся с теми проблемами, еще больше, чем проблемы, которые возникли в том же Евросоюзе, когда была ведена единая валюта для тех стран, уровни экономик которых не были сопоставимы", — привел пример он.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Пока финансовое взаимодействие внутри БРИКС продолжается в первую очередь по линии обмена информацией. Однако пространство для развития, конечно же, есть.