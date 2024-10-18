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"Россия этого не допустит". Путин честно ответил на главный вопрос - РИА Новости, 18.10.2024
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18:09 18.10.2024 (обновлено: 23:44 18.10.2024)
https://ria.ru/20241018/putin-1978802890.html
"Россия этого не допустит". Путин честно ответил на главный вопрос
"Россия этого не допустит". Путин честно ответил на главный вопрос - РИА Новости, 18.10.2024
"Россия этого не допустит". Путин честно ответил на главный вопрос
В преддверии саммита БРИКС, открывающегося в Казани на следующей неделе, президент России встретился с представителями ведущих СМИ стран-партнеров. Модерировал... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T18:09
2024-10-18T23:44
россия
китай
владимир путин
дмитрий киселев
международный уголовный суд
брикс
украина
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Михаил Катков, Ренат Абдуллин. В преддверии саммита БРИКС, открывающегося в Казани на следующей неделе, президент России встретился с представителями ведущих СМИ стран-партнеров. Модерировал беседу руководитель медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. О вопросах Владимиру Путину и его ответах — в материале РИА Новости."Победа будет за нами"Россия готова к переговорам с киевским режимом, если за основу взять тот документ, который парафировали весной 2022-го в Стамбуле, указал глава государства. Площадкой для обсуждения в этот раз может выступить Саудовская Аравия — комфортное место для переговоров.Вместе с тем он назвал взвешенными предложения Бразилии и Китая по урегулированию конфликта: прекращение боевых действий и закрепление за Украиной нейтрального статуса. При этом, по словам президента, обе страны ничуть не подыгрывают Москве.Что касается позиции Киева по этим инициативам, то Путин считает это очередным доказательством неготовности к диалогу. Напомним, что Зеленский обвиняет бразильцев и китайцев в симпатиях к России.Прокомментировал глава государства и угрозу Киева обзавестись собственным ядерным оружием: Москва этого, разумеется, не допустит. Что касается боевых действий, то их завершение зависит от украинской стороны. Конечно, проблему нужно решать за столом переговоров."Украинская армия не в состоянии выдержать эту интеллектуальную борьбу, а также использовать высокоточные средства поражения, потому что их у Киева попросту нет. НАТО сегодня воюет руками украинцев, не жалея людей. При этом Россия воюет сама, делает программное обеспечение сама и совершенствует технологии тоже сама", — отметил Путин.И уточнил: армия сражается не за украинскую территорию, а за российскую — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. К тому же Москва хочет обеспечить себе долгосрочный мир. "Победа будет за нами", — уверен президент.Изменившаяся риторика представителей Запада, которые теперь ищут возможности для диалога с Кремлем, свидетельствует о том, что они поняли: победить Россию нельзя, заключил глава государства."Мы взрослые люди"Отвечая на вопрос бразильского журналиста об ордере Международного уголовного суда на арест и возможном участии в саммите "Группы двадцати" (G20) 18-19 ноября, Путин напомнил: Россия МУС не признает."Как и многие другие страны мира. По-моему, США тоже не признают, Китай не признает, Турция. Поэтому то, что такая организация независимая существует, может быть, это и неплохо, но нужно, чтобы она приняла универсальный характер", — пояснил президент.Пока же уважение к столь несамостоятельной структуре "небольшое, находится на низком профиле".У российского и бразильского руководства "прекрасные дружеские отношения", добавил Путин. Поэтому проблему с ордером решить легко — достаточно заключить соответствующее двустороннее межправительственное соглашение, ограничивающее юрисдикцию МУС.Но пока Москва смотрит на ситуацию прагматично. "Ну что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Мы же прекрасно понимаем, и я понимаю, что даже если исключить этот МУС, разговор будет только об этом. Мы фактически сорвем работу "Двадцатки". Зачем? Мы же взрослые люди", — уточнил свою позицию президент."Несозревший вопрос"Затронули тему взаиморасчетов внутри БРИКС: дедолларизация продолжается."На данный момент мы изучаем возможность расширения использования национальных валют и создания инструментов, которые позволили бы сделать такую работу безопасной, — сообщил Путин. — Мы рассматриваем возможность использования электронных инструментов, такая работа идет, наладить отношения между центральными банками и обеспечить надежный обмен финансовой информацией".Уже 95 процентов торговых операций с партнерами проводится в нацвалютах. Хотя не Россия отказывалась от доллара: "нам было отказано его использовать".Давно обсуждают идею об общей валюте для БРИКС. По словам президента, эта инициатива еще "не созрела".Глава государства подчеркнул, что государствам-партнерам "нужно быть очень аккуратными" и действовать поступательно. "[Наши] экономики по своей структуре, по эффективности, они должны быть примерно равноценными, иначе мы столкнемся с теми проблемами, еще больше, чем проблемы, которые возникли в том же Евросоюзе, когда была ведена единая валюта для тех стран, уровни экономик которых не были сопоставимы", — привел пример он.Пока финансовое взаимодействие внутри БРИКС продолжается в первую очередь по линии обмена информацией. Однако пространство для развития, конечно же, есть.
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россия, китай, владимир путин, дмитрий киселев, международный уголовный суд, брикс, украина
Россия, Китай, Владимир Путин, Дмитрий Киселев, Международный уголовный суд, БРИКС, Украина
"Россия этого не допустит". Путин честно ответил на главный вопрос

Путин встретился с представителями СМИ стран БРИКС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 18 окт — РИА Новости, Михаил Катков, Ренат Абдуллин. В преддверии саммита БРИКС, открывающегося в Казани на следующей неделе, президент России встретился с представителями ведущих СМИ стран-партнеров. Модерировал беседу руководитель медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. О вопросах Владимиру Путину и его ответах — в материале РИА Новости.
Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
ОнлайнВстреча Путина с представителями ведущих СМИ стран БРИКС. Онлайн-репортаж
Вчера, 15:55

"Победа будет за нами"

Россия готова к переговорам с киевским режимом, если за основу взять тот документ, который парафировали весной 2022-го в Стамбуле, указал глава государства. Площадкой для обсуждения в этот раз может выступить Саудовская Аравия — комфортное место для переговоров.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Вместе с тем он назвал взвешенными предложения Бразилии и Китая по урегулированию конфликта: прекращение боевых действий и закрепление за Украиной нейтрального статуса. При этом, по словам президента, обе страны ничуть не подыгрывают Москве.
Что касается позиции Киева по этим инициативам, то Путин считает это очередным доказательством неготовности к диалогу. Напомним, что Зеленский обвиняет бразильцев и китайцев в симпатиях к России.
Прокомментировал глава государства и угрозу Киева обзавестись собственным ядерным оружием: Москва этого, разумеется, не допустит. Что касается боевых действий, то их завершение зависит от украинской стороны. Конечно, проблему нужно решать за столом переговоров.
"Украинская армия не в состоянии выдержать эту интеллектуальную борьбу, а также использовать высокоточные средства поражения, потому что их у Киева попросту нет. НАТО сегодня воюет руками украинцев, не жалея людей. При этом Россия воюет сама, делает программное обеспечение сама и совершенствует технологии тоже сама", — отметил Путин.
И уточнил: армия сражается не за украинскую территорию, а за российскую — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. К тому же Москва хочет обеспечить себе долгосрочный мир. "Победа будет за нами", — уверен президент.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска "Победа будет за нами" на здании в Москве
Вывеска Победа будет за нами на здании в Москве - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска "Победа будет за нами" на здании в Москве
Изменившаяся риторика представителей Запада, которые теперь ищут возможности для диалога с Кремлем, свидетельствует о том, что они поняли: победить Россию нельзя, заключил глава государства.

"Мы взрослые люди"

Отвечая на вопрос бразильского журналиста об ордере Международного уголовного суда на арест и возможном участии в саммите "Группы двадцати" (G20) 18-19 ноября, Путин напомнил: Россия МУС не признает.
"Как и многие другие страны мира. По-моему, США тоже не признают, Китай не признает, Турция. Поэтому то, что такая организация независимая существует, может быть, это и неплохо, но нужно, чтобы она приняла универсальный характер", — пояснил президент.
© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге
Пока же уважение к столь несамостоятельной структуре "небольшое, находится на низком профиле".
У российского и бразильского руководства "прекрасные дружеские отношения", добавил Путин. Поэтому проблему с ордером решить легко — достаточно заключить соответствующее двустороннее межправительственное соглашение, ограничивающее юрисдикцию МУС.
Но пока Москва смотрит на ситуацию прагматично. "Ну что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Мы же прекрасно понимаем, и я понимаю, что даже если исключить этот МУС, разговор будет только об этом. Мы фактически сорвем работу "Двадцатки". Зачем? Мы же взрослые люди", — уточнил свою позицию президент.

"Несозревший вопрос"

Затронули тему взаиморасчетов внутри БРИКС: дедолларизация продолжается.
"На данный момент мы изучаем возможность расширения использования национальных валют и создания инструментов, которые позволили бы сделать такую работу безопасной, — сообщил Путин. — Мы рассматриваем возможность использования электронных инструментов, такая работа идет, наладить отношения между центральными банками и обеспечить надежный обмен финансовой информацией".
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПромокарты платежного сервиса BRICS Pay
Промокарты платежного сервиса BRICS Pay - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Промокарты платежного сервиса BRICS Pay
Уже 95 процентов торговых операций с партнерами проводится в нацвалютах. Хотя не Россия отказывалась от доллара: "нам было отказано его использовать".
Давно обсуждают идею об общей валюте для БРИКС. По словам президента, эта инициатива еще "не созрела".
Глава государства подчеркнул, что государствам-партнерам "нужно быть очень аккуратными" и действовать поступательно. "[Наши] экономики по своей структуре, по эффективности, они должны быть примерно равноценными, иначе мы столкнемся с теми проблемами, еще больше, чем проблемы, которые возникли в том же Евросоюзе, когда была ведена единая валюта для тех стран, уровни экономик которых не были сопоставимы", — привел пример он.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями ведущих СМИ стран БРИКС
Пока финансовое взаимодействие внутри БРИКС продолжается в первую очередь по линии обмена информацией. Однако пространство для развития, конечно же, есть.
 
РоссияКитайВладимир ПутинДмитрий КиселевМеждународный уголовный судБРИКСУкраина
 
 
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