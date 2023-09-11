https://ria.ru/20230911/politika-1895544931.html

"Говорить с США не о чем". Почему саммит G20 стал успехом России

"Говорить с США не о чем". Почему саммит G20 стал успехом России - РИА Новости, 11.09.2023

"Говорить с США не о чем". Почему саммит G20 стал успехом России

Встреча "Группы двадцати" в Нью-Дели продемонстрировала, что единства в мировом сообществе по Украине нет. Россия добилась принятия сбалансированного итогового... РИА Новости, 11.09.2023

2023-09-11T14:24

2023-09-11T14:24

2023-09-11T14:57

в мире

россия

китай

индия

сергей лавров

джо байден

большая двадцатка

брикс

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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Встреча "Группы двадцати" в Нью-Дели продемонстрировала, что единства в мировом сообществе по Украине нет. Россия добилась принятия сбалансированного итогового документа. И это вызывает обеспокоенность на Западе. О результатах саммита ведущих стран мира — в материале РИА Новости.Непростой путь в Нью-Дели"Большая двадцатка" — это государства с наиболее мощной экономикой. И такие саммиты призваны решать прежде всего экономические вопросы. Однако со временем G20 все больше политизировалась. Украинский конфликт это противоречие резко обострил.Подготовка к встрече в Нью-Дели (Индия до 10 сентября председательствовала в группе) сопровождалась рядом организационных проблем. Так, например, еще летом стало известно, что на переговоры не приедет Владимир Путин. Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров — адекватная замена, учитывая огромный опыт работы дипломата на международных площадках.Председатель КНР Си Цзиньпин тоже воздержался от поездки, отправив премьер-министра Государственного совета Ли Цяна. На Западе по этому поводу возникло немало слухов, в том числе связанных со здоровьем Си. В российском экспертном сообществе указывают на приграничный спор Китая и Индии в Гималаях. Тем не менее Пекин с Нью-Дели на саммите выступили, по сути, единым фронтом, заблокировав продвигаемый США проект итоговой декларации. Американцы и их союзники пытались придать документу проукраинский уклон с резкими антироссийскими формулировками.Двести часов для компромиссаШерпа (доверенное лицо главы страны в G20) Индии Амитабх Кант сообщил, что текст декларации обсуждали в общей сложности почти двести часов. Светлана Лукаш (шерпа России) назвала это одним из самых сложных эпизодов в работе "Двадцатки". Помогла позиция российских партнеров по БРИКС — в их числе и Китай, и Индия. Приняли компромиссный вариант.В декларации повторили недопустимость применения ядерного оружия, призвали к возобновлению зерновой сделки, а также усилению роли развивающихся стран. На саммите в G20 официально приняли Африканский союз, в который вошли 55 государств Черного континента. Председатель этого объединения Азали Ассумани признался, что едва не расплакался от радости. Переименуют ли организацию в G21, пока неизвестно.Что же касается Украины, то документ вновь подчеркивает обеспокоенность ситуацией и напоминает о необходимости соблюдения принципов работы и решений ООН. Такая расплывчатость вызвала недовольство в Киеве. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко сказал, что G20 в итоговой декларации "нечем гордиться". И поблагодарил западных партнеров за попытки "включить в текст сильные формулировки".На Западе сделали вид, что все прошло по плану. Немецкий канцлер Олаф Шольц считает саммит успешным. По мнению Джо Байдена, принятая декларация отражает концепцию справедливого мира. Но у аналитиков и представителей СМИ другое мнение. "Заявление, выработанное в течение многонедельных переговоров между дипломатами, стало ударом для западных стран", — утверждают, например, в британской Financial Times.Что дальше?Сергей Лавров высоко оценил саммит. Говоря о декларации, он подчеркнул, что текст "получился действительно честным". "Мы наблюдаем пробуждение и консолидацию Глобального Юга, который заинтересован в продвижении повестки устойчивого развития и не хочет слушать нравоучения в отношении того, как им строить отношения с Россией", — пояснил министр.Присоединение Африканского союза к G20 — еще один позитивный сигнал для Москвы. Возвращение на Черный континент стало одним из приоритетных направлений российской внешней политики в последние годы. При этом государства Африки априори скорее на стороне России и Китая, которым есть что предложить региону. Запад же тут очевидно проигрывает.Расширение "Двадцатки" на этом не заканчивается. Лавров, в частности, выразил уверенность, что, подобно Африканскому союзу, к организации в ближайшее время примкнет на правах постоянного члена и ЕАЭС (Евразийский экономический союз). Важно и то, что председательствование после Индии перешло к Бразилии, еще одному партнеру России по БРИКС. Президент Лула да Силва напомнил что для разрешения конфликтов и вопросов мира есть ООН. То есть деполитизация G20 и возвращение к преимущественно экономической повестке продолжится. Это также вполне соответствует интересам Москвы.Смена ролейПо мнению опрошенных РИА Новости экспертов, нынешний саммит разительно отличается от прошлогодней встречи "Двадцатки" в Индонезии. "В 2022-м на Бали все было против нас и подчинено диктату Запада, — говорит политолог доцент НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. — Донести свою точку зрения тогда не удалось".Сейчас же Россия получила преимущество. На стороне Москвы выступили члены не только "классического" состава БРИКС (пятерки), но и обновленного — из 11 государств. "Часть этих стран — например, Саудовскую Аравию — можно отнести к "коллективному Западу". Но они не примкнули к США. Поэтому там такое разочарование. Неожиданно именно западный лагерь, а не Россия, оказался в изоляции", — продолжает эксперт.Отсутствием Си Пекин продемонстрировал, что говорить с Вашингтоном не о чем, хотя многие ждали встречи председателя КНР с Байденом. "Сейчас уже Запад больше стремится к диалогу, пытается извлечь выгоду из международных саммитов. Это был наш успех", — заключает политолог."Непринятие жестких антироссийских формулировок в итоговом документе — это уже наша техническая победа, — отмечает и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. — Большинству государств понятно, что политика Запада зашла в тупик. Недавний фактический запрет Еврокомиссии посещать нашим гражданам ЕС тому хорошее свидетельство — это называется истерикой, к праву отношения не имеет. То есть США и Европа в санкционной активности покинули правовое поле и, похоже, не собираются туда возвращаться".По мнению эксперта, саммит в Нью-Дели продемонстрировал усиление изоляции Запада. И это долговременная тенденция.

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в мире, россия, китай, индия, сергей лавров, джо байден, большая двадцатка, брикс, африканский союз, саммит g20