Рейтинг@Mail.ru
Грецкий орех: польза и вред для здоровья, калорийность, свойства и противопоказания
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 22.11.2024
https://ria.ru/20241122/orekh-1585396336.html
Грецкий орех: польза и вред "царского желудя"
Грецкий орех: польза и вред для здоровья, калорийность, свойства и противопоказания
Грецкий орех: польза и вред "царского желудя"
Грецкий орех — это один из самых питательных продуктов. Как он помогает организму человека и когда может быть опасен – в материале РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T14:50
2024-11-22T14:50
общество
продукты
питание
средиземноморье
орехи
здоровый образ жизни (зож)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148436/33/1484363362_0:84:1000:647_1920x0_80_0_0_08cf6328e8fe41f8ce6b1f5d2eb57648.jpg
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Грецкий орех — это один из самых питательных продуктов. Как он помогает организму человека и когда может быть опасен – в материале РИА Новости.Родина и история грецкого орехаКакая страна является родиной ореха – доподлинно неизвестно. Деревья, на которых растут эти полезные плоды, могут достигать 25 метров в высоту и жить до 400 лет. Сегодня они культивируются на территории Кавказа, Закавказья, Средней Азии, Средиземноморья.Греки именовали орех "царским", так как очень высоко ценили, а потому продавали за большие деньги. Из Греции продукт попал в Киевскую Русь, где его и назвали грецким. Латинское название ореха переводится как "царский желудь".Наши предки использовали красящие вещества из грецких орехов для предания рыжего или коричневого цвета тканям и волосам. Дубильными веществами обрабатывали кожу животных. Чем полезен грецкий орехВысокая концентрация железа в грецких орехах помогает в борьбе с анемией и малокровием. Цинк и йод важны для здоровья кожи, волос, ногтей и щитовидной железы. Магний положительно влияет на состояние мочеполовой системы и обладает мочегонным эффектом.Кроме того, витамины С и Е замедляют процессы старения и обладают антиоксидантными свойствами, а жирные кислоты улучшают память и повышают концентрацию внимания.- Если у вас проблемы с засыпанием, этот продукт можно включить в состав ужина в качестве вспомогательного средства, так как он богат мелатонином - гормоном, который отвечает за то, когда мы идем спать и когда просыпаемся. В грецком орехе его содержится 270 нанограммов на 100 граммов, - рассказала РИА Новости врач-диетолог Ольга Кораблева.КБЖУ грецкого ореха на 100 грамм:Также ценность грецкого ореха заключается в его пользе для мужчин в возрасте после 50 лет. Употребление ядер в пищу улучшает свойства половой системы, усиливая потенцию.Когда он опасен- Несмотря на всю пользу, грецкие орехи могут нанести и вред. Продукт является довольно сильным аллергеном, потому его нужно вводить в рацион питания постепенно и следить за реакцией организма, - отметила Ольга Кораблева.Также стоит быть внимательными с грецкими орехами тем, кто имеет хронические воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта. Высокое содержание жиров в ядрах оказывает большую нагрузку на печень и поджелудочную железу, а также на другие органы ЖКТ.Как применяют в медицинеВитамины и микроэлементы в составе грецкого ореха питают организм и восстанавливают силы, а также повышают иммунитет, снижают влияние стрессов и нервного перенапряжения. Белок ореха за счет фермента лизина усваивается легче животного, потому плоды рекомендуется употреблять ослабленным после болезни людям, а также вегетарианцам.Кроме того, по данным специалистов Роспотребнадзора, грецкие орехи снижают уровень холестерина в крови и помогают в укреплении кровеносных сосудов. А низкий гликемический индекс позволяет употреблять продукт при диабете.Многие заболевания дыхательных путей, в том числе бронхит, астму и туберкулез, помогает лечить масло грецкого ореха. Оно способствует выздоровлению при кожных заболеваниях - псориазе, фурункулезе, экземе и других. Помимо всего, продукт повышает жизненный тонус, служит для профилактики простудных заболеваний, а также снижает риск возникновения и развития злокачественных опухолей и благотворно влияет на обменные процессы в организме.Также в народной медицине очень популярны настойки на основе зеленых грецких орехов, отвары и варенье, которые помогают при недостатке витаминов и ослабленном иммунитете. Используют для создания домашних лекарств и листья растения, а настойка из перегородок грецких орехов применяется для поддержания здоровья щитовидки.Применение в кулинарииПродукт может стать отличным дополнением ко многим салатам, горячим блюдам и десертам. Одно из самых популярных лакомств – грецкие орехи с медом. Также из ядер делают варенье и пасты.Варенье из грецких ореховИнгредиенты:Приготовление:Очистить орехи, проткнуть 2-3 раза каждый зубочисткой. Промыть и залить холодной водой на 10 дней. Менять воду 3-5 раз в сутки и периодически промывать под проточной водой. После проварить плоды в чистой кипящей воде 30 минут и откинуть на дуршлаг. Сварить сироп, залить орехи и варить еще 20 минут, помешивая и снимая пену. Затем массу нужно остудить и повторить варку еще 2 раза. Во время третьей добавить ванилин, сок и цедру лимона.По готовности разложить орехи по стерильным банкам, залить сиропом и закататьСалат с грецкими орехами, ветчиной и огурцамиИнгредиенты:Приготовление:Яйца отварить и нарезать небольшими кусочками. Также нужно поступить с черносливом, огурцом и ветчиной. Орехи измельчить ножом.Все ингредиенты сложить в миску, посолить, поперчить, заправить майонезом и перемешать.Как выбрать и хранитьЛучше всего употреблять грецкие орехи в сезон — в сентябре-октябре. В этот период они свежие и содержат максимум жидкости, что способствует их усвоению. После зимы орехи уже потеряют большую часть полезных веществ и будут хуже усваиваться При покупке орехов стоит обратить внимание на скорлупу. Она должна быть светлой и равномерной окраски. В очищенном виде ядра лучше не покупать. Их часто подвергают химической обработке во избежание появления грибка.Плоды в скорлупе нужно хранить в сухом месте, желательно в холщовом мешке. Так они пролежат в целости и сохранности около года. Очищенные ядра стоит хранить не более месяца в стеклянной герметичной таре в прохладном месте.Средняя цена за килограмм грецкого ореха в скорлупе – около 600 рублей.Как правильно употреблятьСпециалисты рекомендуют употреблять продукт дозированно. Максимальное количество в сутки - 100 грамм. Не стоит есть его регулярно, чтобы не провоцировать процессы развития неблагоприятной для человека микрофлоры в кишечнике.Употреблять ядра лучше в сыром виде, так как при термической обработке они теряют свои полезные свойства.С одной стороны у скорлупы грецкого ореха есть шип, с другой - углубление. Если вставить в него нож и провернуть, то ядро очень легко очистится и останется целым.
https://ria.ru/20201113/makadamiya-1584542862.html
https://ria.ru/20191017/1559875253.html
https://ria.ru/20241007/chia-1583426877.html
https://ria.ru/20210708/orekhi-1740387680.html
средиземноморье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148436/33/1484363362_14:0:986:729_1920x0_80_0_0_0bd364d51bc65c4fdfa5e3121ce692d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, продукты, питание, средиземноморье, орехи, здоровый образ жизни (зож)
Общество, Продукты, Питание, Средиземноморье, Орехи, Здоровый образ жизни (ЗОЖ)

Грецкий орех: польза и вред "царского желудя"

© Flickr / Pauline MakГрецкие орехи
Грецкие орехи - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Flickr / Pauline Mak
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Грецкий орех — это один из самых питательных продуктов. Как он помогает организму человека и когда может быть опасен – в материале РИА Новости.

Родина и история грецкого ореха

Какая страна является родиной ореха – доподлинно неизвестно. Деревья, на которых растут эти полезные плоды, могут достигать 25 метров в высоту и жить до 400 лет. Сегодня они культивируются на территории Кавказа, Закавказья, Средней Азии, Средиземноморья.
Греки именовали орех "царским", так как очень высоко ценили, а потому продавали за большие деньги. Из Греции продукт попал в Киевскую Русь, где его и назвали грецким. Латинское название ореха переводится как "царский желудь".
Наши предки использовали красящие вещества из грецких орехов для предания рыжего или коричневого цвета тканям и волосам. Дубильными веществами обрабатывали кожу животных.
© Flickr / tusneldaГрецкие орехи
Грецкие орехи - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Flickr / tusnelda
Грецкие орехи

Чем полезен грецкий орех

Высокая концентрация железа в грецких орехах помогает в борьбе с анемией и малокровием. Цинк и йод важны для здоровья кожи, волос, ногтей и щитовидной железы. Магний положительно влияет на состояние мочеполовой системы и обладает мочегонным эффектом.
Орех - Макадамия - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
Макадамия: целебные свойства короля орехов
13 ноября 2020, 19:03
Кроме того, витамины С и Е замедляют процессы старения и обладают антиоксидантными свойствами, а жирные кислоты улучшают память и повышают концентрацию внимания.
«
- Если у вас проблемы с засыпанием, этот продукт можно включить в состав ужина в качестве вспомогательного средства, так как он богат мелатонином - гормоном, который отвечает за то, когда мы идем спать и когда просыпаемся. В грецком орехе его содержится 270 нанограммов на 100 граммов, - рассказала РИА Новости врач-диетолог Ольга Кораблева.

КБЖУ грецкого ореха на 100 грамм:

  • 654 килокалории;
  • 16,2 грамма белков;
  • 60 грамм жиров;
  • 11 грамм углеводов.
Также ценность грецкого ореха заключается в его пользе для мужчин в возрасте после 50 лет. Употребление ядер в пищу улучшает свойства половой системы, усиливая потенцию.

Когда он опасен

«
- Несмотря на всю пользу, грецкие орехи могут нанести и вред. Продукт является довольно сильным аллергеном, потому его нужно вводить в рацион питания постепенно и следить за реакцией организма, - отметила Ольга Кораблева.
Также стоит быть внимательными с грецкими орехами тем, кто имеет хронические воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта. Высокое содержание жиров в ядрах оказывает большую нагрузку на печень и поджелудочную железу, а также на другие органы ЖКТ.
Орехи - РИА Новости, 1920, 17.10.2019
Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
17 октября 2019, 07:03

Как применяют в медицине

Витамины и микроэлементы в составе грецкого ореха питают организм и восстанавливают силы, а также повышают иммунитет, снижают влияние стрессов и нервного перенапряжения. Белок ореха за счет фермента лизина усваивается легче животного, потому плоды рекомендуется употреблять ослабленным после болезни людям, а также вегетарианцам.
Кроме того, по данным специалистов Роспотребнадзора, грецкие орехи снижают уровень холестерина в крови и помогают в укреплении кровеносных сосудов. А низкий гликемический индекс позволяет употреблять продукт при диабете.
Многие заболевания дыхательных путей, в том числе бронхит, астму и туберкулез, помогает лечить масло грецкого ореха. Оно способствует выздоровлению при кожных заболеваниях - псориазе, фурункулезе, экземе и других. Помимо всего, продукт повышает жизненный тонус, служит для профилактики простудных заболеваний, а также снижает риск возникновения и развития злокачественных опухолей и благотворно влияет на обменные процессы в организме.
Также в народной медицине очень популярны настойки на основе зеленых грецких орехов, отвары и варенье, которые помогают при недостатке витаминов и ослабленном иммунитете. Используют для создания домашних лекарств и листья растения, а настойка из перегородок грецких орехов применяется для поддержания здоровья щитовидки.
© Flickr / tusneldaГрецкие орехи
Грецкие орехи - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Flickr / tusnelda
Грецкие орехи

Применение в кулинарии

Продукт может стать отличным дополнением ко многим салатам, горячим блюдам и десертам. Одно из самых популярных лакомств – грецкие орехи с медом. Также из ядер делают варенье и пасты.

Варенье из грецких орехов

Ингредиенты:
  • 1 килограмм зеленых грецких орехов;
  • 1,5 килограмма сахара;
  • 1 литр воды;
  • 1 упаковка ванилина;
  • 1 лимон.
Приготовление:
Очистить орехи, проткнуть 2-3 раза каждый зубочисткой. Промыть и залить холодной водой на 10 дней. Менять воду 3-5 раз в сутки и периодически промывать под проточной водой.
После проварить плоды в чистой кипящей воде 30 минут и откинуть на дуршлаг. Сварить сироп, залить орехи и варить еще 20 минут, помешивая и снимая пену. Затем массу нужно остудить и повторить варку еще 2 раза. Во время третьей добавить ванилин, сок и цедру лимона.
По готовности разложить орехи по стерильным банкам, залить сиропом и закатать
Семена чиа - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Семена чиа: продукт с уникальным составом
7 октября, 16:29

Салат с грецкими орехами, ветчиной и огурцами

Ингредиенты:
  • 2 яйца;
  • 100 грамм чернослива;
  • 1-2 огурца;
  • 200 грамм ветчины;
  • 100 грамм грецких орехов;
  • соль и черный перец по вкусу;
  • 3–4 столовые ложки майонеза.
Приготовление:
Яйца отварить и нарезать небольшими кусочками. Также нужно поступить с черносливом, огурцом и ветчиной. Орехи измельчить ножом.
Все ингредиенты сложить в миску, посолить, поперчить, заправить майонезом и перемешать.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПродажа орехов и сухофруктов
Продажа орехов и сухофруктов - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Продажа орехов и сухофруктов

Как выбрать и хранить

Лучше всего употреблять грецкие орехи в сезон — в сентябре-октябре. В этот период они свежие и содержат максимум жидкости, что способствует их усвоению. После зимы орехи уже потеряют большую часть полезных веществ и будут хуже усваиваться
При покупке орехов стоит обратить внимание на скорлупу. Она должна быть светлой и равномерной окраски. В очищенном виде ядра лучше не покупать. Их часто подвергают химической обработке во избежание появления грибка.
Плоды в скорлупе нужно хранить в сухом месте, желательно в холщовом мешке. Так они пролежат в целости и сохранности около года. Очищенные ядра стоит хранить не более месяца в стеклянной герметичной таре в прохладном месте.
Средняя цена за килограмм грецкого ореха в скорлупе – около 600 рублей.
Грецкий орех - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
Самарские биологи вывели грецкий орех, который можно расколоть рукой
8 июля 2021, 10:22

Как правильно употреблять

Специалисты рекомендуют употреблять продукт дозированно. Максимальное количество в сутки - 100 грамм. Не стоит есть его регулярно, чтобы не провоцировать процессы развития неблагоприятной для человека микрофлоры в кишечнике.
Употреблять ядра лучше в сыром виде, так как при термической обработке они теряют свои полезные свойства.
С одной стороны у скорлупы грецкого ореха есть шип, с другой - углубление. Если вставить в него нож и провернуть, то ядро очень легко очистится и останется целым.
Еще по темеАрахис — польза и вред ореха для организма женщин, мужчин и детейКешью: экзотический орех против свободных радикалов и воспаленийИсточник микроэлемента долголетия: чем полезен бразильский орех
 
ОбществоПродуктыПитаниеСредиземноморьеОрехиЗдоровый образ жизни (ЗОЖ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала