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В Махачкале накрыли крупную подпольную майнинг-ферму - РИА Новости, 22.11.2024
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19:40 22.11.2024 (обновлено: 19:49 22.11.2024)
https://ria.ru/20241122/makhachkala-1985269673.html
В Махачкале накрыли крупную подпольную майнинг-ферму
В Махачкале накрыли крупную подпольную майнинг-ферму - РИА Новости, 22.11.2024
В Махачкале накрыли крупную подпольную майнинг-ферму
Крупная майнинг-ферма, наносившая ущерб энергосистеме, обнаружена в частном доме в Махачкале, оттуда изъяли 110 аппаратов для добычи криптовалюты, сообщили в... РИА Новости, 22.11.2024
2024-11-22T19:40
2024-11-22T19:49
происшествия
махачкала
россия
сергей меликов
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 22 ноя - РИА Новости. Крупная майнинг-ферма, наносившая ущерб энергосистеме, обнаружена в частном доме в Махачкале, оттуда изъяли 110 аппаратов для добычи криптовалюты, сообщили в пресс-службе "Дагэнерго" (филиал "Россети Северный Кавказ"). "Специалисты "Россети Северный Кавказ" и сотрудники МВД по Республике Дагестан выявили крупную майнинговую ферму в Махачкале. В ходе совместного рейда в одном из частных домов в районе Вузовского озера столицы республики обнаружено и изъято 110 аппаратов для добычи криптовалюты. Специалисты также изъяли из домовладения прибор учета электроэнергии", – говорится в сообщении. Сейчас ведутся следственные мероприятия. Отмечается, что энергетики подсчитывают ущерб, нанесенный владельцем криптофермы энергосистеме региона. На прошлой неделе пресс-служба главы Дагестана сообщила, что руководитель республики Сергей Меликов обратился к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют в регионе до стабилизации ситуации в электросетевом комплексе. В понедельник в "Россети Северный Кавказ" сообщали, что с начала этого года на территории Дагестана выявили 28 незаконных майнер-ферм по добыче криптовалюты. В отношении их владельцев возбуждено 12 уголовных дел.
https://ria.ru/20241116/dagestan-1984152404.html
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происшествия, махачкала, россия, сергей меликов, республика дагестан
Происшествия, Махачкала, Россия, Сергей Меликов, Республика Дагестан
В Махачкале накрыли крупную подпольную майнинг-ферму

В Махачкале накрыли крупную майнинг-ферму, наносившую ущерб энергосистеме

© Фото : Филиал "Дагэнерго"/TelegramКрупная майнинг-ферма, обнаруженная в частном доме в Махачкале
Крупная майнинг-ферма, обнаруженная в частном доме в Махачкале - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© Фото : Филиал "Дагэнерго"/Telegram
Крупная майнинг-ферма, обнаруженная в частном доме в Махачкале
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МАХАЧКАЛА, 22 ноя - РИА Новости. Крупная майнинг-ферма, наносившая ущерб энергосистеме, обнаружена в частном доме в Махачкале, оттуда изъяли 110 аппаратов для добычи криптовалюты, сообщили в пресс-службе "Дагэнерго" (филиал "Россети Северный Кавказ").
"Специалисты "Россети Северный Кавказ" и сотрудники МВД по Республике Дагестан выявили крупную майнинговую ферму в Махачкале. В ходе совместного рейда в одном из частных домов в районе Вузовского озера столицы республики обнаружено и изъято 110 аппаратов для добычи криптовалюты. Специалисты также изъяли из домовладения прибор учета электроэнергии", – говорится в сообщении.
Майнинговая ферма - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
Глава Дагестана попросил запретить майнинг криптовалют в регионе
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Сейчас ведутся следственные мероприятия. Отмечается, что энергетики подсчитывают ущерб, нанесенный владельцем криптофермы энергосистеме региона.
На прошлой неделе пресс-служба главы Дагестана сообщила, что руководитель республики Сергей Меликов обратился к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют в регионе до стабилизации ситуации в электросетевом комплексе.
В понедельник в "Россети Северный Кавказ" сообщали, что с начала этого года на территории Дагестана выявили 28 незаконных майнер-ферм по добыче криптовалюты. В отношении их владельцев возбуждено 12 уголовных дел.
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