https://ria.ru/20241122/makhachkala-1985269673.html

В Махачкале накрыли крупную подпольную майнинг-ферму

В Махачкале накрыли крупную подпольную майнинг-ферму - РИА Новости, 22.11.2024

В Махачкале накрыли крупную подпольную майнинг-ферму

Крупная майнинг-ферма, наносившая ущерб энергосистеме, обнаружена в частном доме в Махачкале, оттуда изъяли 110 аппаратов для добычи криптовалюты, сообщили в... РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T19:40

2024-11-22T19:40

2024-11-22T19:49

происшествия

махачкала

россия

сергей меликов

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 22 ноя - РИА Новости. Крупная майнинг-ферма, наносившая ущерб энергосистеме, обнаружена в частном доме в Махачкале, оттуда изъяли 110 аппаратов для добычи криптовалюты, сообщили в пресс-службе "Дагэнерго" (филиал "Россети Северный Кавказ"). "Специалисты "Россети Северный Кавказ" и сотрудники МВД по Республике Дагестан выявили крупную майнинговую ферму в Махачкале. В ходе совместного рейда в одном из частных домов в районе Вузовского озера столицы республики обнаружено и изъято 110 аппаратов для добычи криптовалюты. Специалисты также изъяли из домовладения прибор учета электроэнергии", – говорится в сообщении. Сейчас ведутся следственные мероприятия. Отмечается, что энергетики подсчитывают ущерб, нанесенный владельцем криптофермы энергосистеме региона. На прошлой неделе пресс-служба главы Дагестана сообщила, что руководитель республики Сергей Меликов обратился к правительству России с просьбой запретить майнинг криптовалют в регионе до стабилизации ситуации в электросетевом комплексе. В понедельник в "Россети Северный Кавказ" сообщали, что с начала этого года на территории Дагестана выявили 28 незаконных майнер-ферм по добыче криптовалюты. В отношении их владельцев возбуждено 12 уголовных дел.

https://ria.ru/20241116/dagestan-1984152404.html

https://ria.ru/20241115/ingushetija-1984004467.html

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происшествия, махачкала, россия, сергей меликов, республика дагестан