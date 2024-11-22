https://ria.ru/20241122/armeniya-1985295329.html

Ереван и Баку могут отказаться от исков при достижении мира, заявил Пашинян

Ереван и Баку могут отказаться от исков при достижении мира, заявил Пашинян - РИА Новости, 22.11.2024

Ереван и Баку могут отказаться от исков при достижении мира, заявил Пашинян

Премьер Армении Никол Пашинян считает, что при достижении реального мира Еревану и Баку можно отказаться от взаимных исков в международные судебные инстанции. РИА Новости, 22.11.2024

2024-11-22T23:00

2024-11-22T23:00

2024-11-22T23:00

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ЕРЕВАН, 22 ноя - РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян считает, что при достижении реального мира Еревану и Баку можно отказаться от взаимных исков в международные судебные инстанции. "Если подойти к вопросу с точки зрения принципа, то мой подход заключается в следующем: если мы видим, что реально достигаем мира, устанавливаем мир, то есть заключаем договор, то можно пойти на подобную сделку, что означает, что ни они, ни мы не подаем обоюдно иски по предшествовавшим событиям, отказываемся от исков", - завил Пашинян в интервью общественному телевидению Армении. Он уточнил, что никаких ограничений по возможным в будущем событиям при таком решении не будет. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Армения 16 сентября 2021 года обратилась в суд ООН с иском против Азербайджана, обвинив его в расовой дискриминации армян. В иске отмечалось, что Азербайджан "поддерживал политику ненависти к армянам, в результате чего они подвергались дискриминации, массовым убийствам и пыткам". В сентябре того же года Азербайджан подал в суд встречный иск к Армении с обвинением в дискриминационных действиях в регионе в отношении азербайджанцев. Баку 19 сентября 2023 года после многомесячной блокады Карабаха начал там военную операцию, одной из целей которой был роспуск органов власти непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а непризнанные власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. Начиная с 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. Армения 28 сентября 2023 года подала в Международный суд ООН новый иск с призывом принять обеспечительные меры в отношении Баку из-за эскалации ситуации в Нагорном Карабахе. Ереван попросил суд обязать Баку воздержаться от любых мер, которые могут повлечь за собой нарушение конвенции о расовой дискриминации, и любых действий, которые прямо или косвенно могут привести к вытеснению оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха или предотвращению безопасного и быстрого возвращения людей в свои дома, а также вывести своих военных и правоохранителей с гражданских объектов. Азербайджан отверг обвинения Армении в "этнических чистках" в Карабахе и пообещал создать безопасные условия для возвращения карабахских армян в свои дома. Суд ООН 17 ноября 2023 года постановил, что Азербайджан должен обеспечить безопасное возвращение армян в Нагорный Карабах.

https://ria.ru/20241122/pashinjane-1985293785.html

https://ria.ru/20241114/pashinyan-1983808873.html

https://ria.ru/20241114/pashinyan-1983748977.html

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в мире, азербайджан, армения, баку, никол пашинян, ильхам алиев, оон, евросоюз, ереван