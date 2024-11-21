https://ria.ru/20241121/lyubertsy-1985060494.html

Обвиняемый в убийстве пятимесячной дочери в Люберцах признал вину

Обвиняемый в убийстве пятимесячной дочери в Люберцах признал вину - РИА Новости, 21.11.2024

Обвиняемый в убийстве пятимесячной дочери в Люберцах признал вину

Мужчина, обвиняемый в убийстве в Люберцах пятимесячной дочери, арестован, на допросе он полностью признал вину, сообщается в Telegram-канале подмосковного... РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T17:48

2024-11-21T17:48

2024-11-21T17:48

происшествия

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таджикистан

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве в Люберцах пятимесячной дочери, арестован, на допросе он полностью признал вину, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. Ранее сообщалось, что гражданин Таджикистана в Люберцах подозревается в том, что забил до смерти пятимесячную дочь из-за ее плача. "Мужчине, который убил своего ребенка в Люберцах, предъявлено обвинение по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии – ред.). На допросе у следователя обвиняемый полностью признал свою вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении. Отмечается, что в четверг по ходатайству следствия суд арестовал мужчину на два месяца. Как добавляется в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, ходатайство следователя об аресте мужчины было поддержано "с учетом имеющихся сведений об отсутствии у обвиняемого регистрации на территории Российской Федерации, возможности скрыться от органов предварительного следствия и суда, склонить свидетелей и потерпевшую к даче выгодных для себя показаний".

https://ria.ru/20241121/sud-1985007117.html

https://ria.ru/20241002/prigovor-1976038349.html

люберцы

россия

таджикистан

московская область (подмосковье)

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происшествия, люберцы, россия, таджикистан, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)