https://ria.ru/20241121/devochka-1984864422.html

"Следователи дали понять". Новые подробности убийства девочки из Адыгеи

"Следователи дали понять". Новые подробности убийства девочки из Адыгеи - РИА Новости, 21.11.2024

"Следователи дали понять". Новые подробности убийства девочки из Адыгеи

Вину за смерть трехлетней Амины из Адыгейска сразу же взял на себя отец девочки. Его заключили под стражу. Позже в СИЗО отправили и мать. Сотрудники СК уверены, РИА Новости, 21.11.2024

2024-11-21T08:00

2024-11-21T08:00

2024-11-21T08:45

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

адыгейск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Дарья Юдкина. Вину за смерть трехлетней Амины из Адыгейска сразу же взял на себя отец девочки. Его заключили под стражу. Позже в СИЗО отправили и мать. Сотрудники СК уверены, что в смерти ребенка виновата именно она. При этом ее адвокат утверждает, что за главой семьи якобы стоят влиятельные родственники. РИА Новости разбиралось в ситуации.Перекладывают винуЖуткую историю расследуют уже почти полгода. Тридцатого мая в Центральную районную больницу без сознания поступила трехлетняя девочка. На теле не было живого места — застарелые гематомы, кровоподтеки, ожоги. Амину поместили в реанимацию, она почти не дышала. А через 15 минут скончалась. Родители утверждали, что она упала с лестницы.Следствие установило, что мать и отец систематически избивали ребенка. Обоих заключили под стражу. Однако выяснить, кто именно издевался над Аминой в тот день, удалось не сразу.Так, после задержания вину на себя полностью взял ее отец Руслан Совмен. Но позже изменил показания. "Уже в СИЗО он сообщил, что мать девочки тоже избивала ее, а после и вовсе заявил, что не бил ребенка", — рассказал адвокат Заиры Абреч Андрей Таран.Женщина, в свою очередь, после похорон Амины дала несколько интервью, в которых постоянно меняла версии случившегося. Сперва заявила: девочка сама виновата в своей смерти — якобы "просила отца целовать в интимные места" и тем самым его провоцировала. А после утверждала, что в день трагедии вообще не была дома.Смертельный ударСледствие застопорилось на несколько месяцев. При этом, по словам Тарана, доказательств невиновности Заиры достаточно: постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по ее заявлению, многочисленные переписки супругов о воспитании и лечении девочки. "Я постоянно ходатайствую о ее освобождении, так как убежден, что мера пресечения в виде взятия под стражу лишь затягивает процесс", — объяснил юрист РИА Новости.Он также уточнил, что подал апелляционную жалобу с требованием освободить Абреч из-под ареста.Несмотря на это, 18 октября женщину лишили родительских прав на троих детей — четырнадцатилетнего и десятилетнего сыновей, а также семилетнюю дочь. Теперь они живут с бабушкой по материнской линии. По словам юриста, сделали это только потому, что против Заиры возбудили уголовное дело. В конце октября адвокат заявил, что следствие сняло с Руслана Совмена обвинения, а в материалах дела указано, что именно Заира избивала девочку. "На основании чего были приняты такие решения, не ясно", — отметил юрист.Также он намекнул, что Совмена могли "покрыть" влиятельные в республике родственники.Однако общественный деятель Фатима Кодзоева сообщила РИА Новости, что связи тут ни при чем. "Руслан простой работяга, строитель. У него нет ни денег, ни знакомых, чтобы отмазаться от такого дела", — говорит Кодзоева."Уже не жили вместе"По словам общественницы, ключевым доказательством невиновности мужчины в убийстве ребенка стали свидетельские показания. "На момент случившегося он не жил с Заирой уже полтора месяца. В тот день люди видели, как он бежал со стройки к ней домой", — говорит она.В его виновности сомневаются и все знакомые семьи. "Амина — его единственная общая дочь с Заирой. А от первой жены у него трое детей и за 12 лет совместной жизни он не то что их не трогал, а носил на руках. Сам по себе он мягкотелый, тихий мужчина", — рассказала Кодзоева.Точку в сомнениях по поводу причастности отца девочки к жестокой расправе поставили следователи — 19 ноября они выдвинули окончательные обвинения родителям Амины."Получены неопровержимые объективные доказательства причастности к смерти ребенка именно его матери. Следователи проверили все версии и доводы, провели широкий комплекс следственных и иных процессуальных действий, результаты которых однозначно исключили возможность участия отца в нанесении телесных повреждений, приведших к смерти девочки. Выводы следствия подтверждены заключениями судебно-медицинских экспертиз, показаниями свидетелей и другими материалами дела", — сообщили в СК.ОбвиненияЖенщине предъявили обвинение по трем статьям: ч. 4 ст. 111 УК ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего"), п. п. "г", "д", "е" ч. 2 ст. 117 УК ("Истязание, совершенное группой лиц, в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью"), ст. 156 УК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").В том числе Заиру обвиняют в мошенничестве. "Мать ребенка обратилась в социальные органы с заявлением о назначении мер социальной поддержки в виде ежемесячного пособия, представив заведомо ложные сведения, в результате чего ей выплачено пособие в размере более 100 тысяч рублей", — пояснили в Следственном комитете.Несмотря на то что невиновность Руслана Совмена в смерти дочери уже доказана, избежать уголовной ответственности ему не удастся.Следствие обвиняет его по двум статьям: ст.117 УК ("Истязание, совершенное группой лиц, в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью"), ст. 156 УК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего").Расследование страшной истории сейчас на завершающей стадии. Родителей Амины ждет суд. Если вину Совмена докажут, ему грозит от семи лет тюрьмы. Абреч же может отправиться в колонию минимум на 15 лет.

https://ria.ru/20240618/doch-1953489740.html

https://ria.ru/20241018/adygeya-1978827953.html

https://ria.ru/20241013/ischeznovenie-1977634121.html

адыгейск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), адыгейск