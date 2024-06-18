https://ria.ru/20240618/doch-1953489740.html

"С ними не все так просто". Новый поворот в деле погибшей девочки из Адыгеи

"С ними не все так просто". Новый поворот в деле погибшей девочки из Адыгеи - РИА Новости, 18.06.2024

"С ними не все так просто". Новый поворот в деле погибшей девочки из Адыгеи

В республике расследуют убийство трехлетней Амины. В смерти от побоев обвинили отца ребенка. Однако местные жители и знакомые семьи уверяют: все было иначе. РИА РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T08:00

2024-06-18T08:00

2024-06-18T08:03

россия

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Дарья Юдкина. В республике расследуют убийство трехлетней Амины. В смерти от побоев обвинили отца ребенка. Однако местные жители и знакомые семьи уверяют: все было иначе. РИА Новости разбиралось в ситуации.Не было живого местаТридцатого мая в Центральную районную больницу Адыгейска без сознания поступила трехлетняя девочка. Скорую вызвала мать. Врачам сказала, что ребенок упал с лестницы.Однако врачи обнаружили совсем другие травмы. На теле не было живого места — несвежие гематомы, кровоподтеки, ожоги. Амину увезли в реанимацию, она почти не дышала. А через 15 минут скончалась.О смерти ребенка сообщили полиции. На допросе отец девочки Руслан Совмен неожиданно признался в избиении дочери. Его сразу задержали и завели уголовное дело. "Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". — Прим. ред.)", — сообщили в СУ СК по Республике Адыгее.В СКР отметили, что девочка жила с родителями всего несколько месяцев — ее взяли из детдома."Нежная и милая"Амину похоронили 1 июня — в День защиты детей. Ее мать Заира Абреч сразу после начала следственных мероприятий вместе с тремя старшими детьми уехала к родственникам.Только через десять дней после гибели ребенка ею заинтересовались органы: завели уголовное дело по статье 156 УК ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". — Прим. ред.). Это возмутило местных жителей — они уверены, что виновата именно Заира.Доказательства собирает общественный деятель из Ингушетии Фатима Кодзоева. Свидетельские показания ей присылают соседи, родственники и знакомые семьи."Сотрудники детского дома говорили мне, что Амина была очень нежной и милой девочкой, ее никогда не ругали, — рассказывает Кодзоева. — Ее неоднократно пытались усыновить другие семьи, но не получалось из-за проблем с документами: официально биологические родители от ребенка не отказались". После того как Амину привезли домой, соседи неоднократно слышали крики и мольбы детей прекратить. "О Заире отзываются как о мошеннице и попрошайке: она занимала деньги у знакомых и не отдавала, а все четверо детей у нее от разных мужчин. После смерти дочери стала раздавать интервью всем желающим, хотела попасть на телевидение", — уверяет общественница."Убрать привычку"После похорон Абреч дала несколько интервью, приводя разные версии случившегося. Сперва заявила: девочка сама виновата в своей смерти — якобы "просила отца целовать в интимные места"."Отец начал ее бить, чтобы убрать эту привычку, — говорит Заира в интервью. — Ему было стыдно, что трое детей видят это".После утверждала, что в тот день ее вовсе не было дома. А когда нашла дочь полумертвой, супруг объяснил, что девочка упала с лестницы: "Я ничего не понимала, была в шоке. У меня ребенок задыхался. Что мне сказали, то я и повторила".В жестокости Руслана Совмена сомневаются все знакомые семьи. "Есть версия, что он взял на себя вину — Заира ему за несколько дней до этого сказала, что беременна, — говорит Фатима Кодзоева. — Но 13 мая она проходила медосвидетельствование в присутствии следователей, и беременность не подтвердилась".Бывшая жена Руслана, Маридат, тоже уверена, что он не никогда бы не ударил ребенка. "У них трое детей, и за 12 лет совместной жизни он не то что их не трогал, а носил на руках. Сам по себе он мягкотелый, тихий мужчина", — рассказала Маридат РИА Новости.Однако это не снимает с него вины за смерть дочери: не сообщил вовремя о происходящем в семье в полицию и органы опеки.ПризнаниеГлава СКР Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль. Обвинение выдвинули и против чиновников органов опеки муниципального образования "Город Адыгейск". По версии следствия, в период с 2 апреля по 30 мая 2024 года они не проверяли семью. "Должностные лица органов опеки и попечительства своевременно не выявили обстоятельства, угрожающие жизни и здоровью девочки, что повлекло ее смерть", — сообщили в СК.Саму Заиру Абреч после широкого резонанса задержали 15 июня. Через два дня, 17 июня, ей предъявили обвинение в совершении преступления по части 2 статьи 117 УК России ("Истязание, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии". — Прим. ред.).Сейчас следствие уверено: родители систематически избивали ребенка. Женщину заключили под стражу до 31 июля. В ведомстве уточняют, что она уже полностью признала вину — Абреч, как и ее супругу, грозит до 15 лет тюрьмы. Всего СК возбудил четыре уголовных дела, а значит, в громкой истории могут появиться новые подробности.

https://ria.ru/20240616/istyazanie-1953185814.html

россия

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Никита Бизин

россия, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)