https://ria.ru/20241018/adygeya-1978827953.html
Жительницу Адыгеи, чей муж насмерть забил дочь, лишили родительских прав
Жительницу Адыгеи, чей муж насмерть забил дочь, лишили родительских прав - РИА Новости, 18.10.2024
Жительницу Адыгеи, чей муж насмерть забил дочь, лишили родительских прав
Жительницу города Адыгейска, муж которой забил насмерть их трехлетнюю дочь, лишили родительских прав на остальных трех детей, следует из релиза пресс-службы... РИА Новости, 18.10.2024
2024-10-18T20:03
2024-10-18T20:03
2024-10-18T20:03
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КРАСНОДАР, 18 окт – РИА Новости. Жительницу города Адыгейска, муж которой забил насмерть их трехлетнюю дочь, лишили родительских прав на остальных трех детей, следует из релиза пресс-службы судов Адыгеи. В начале июня в прокуратуре региона заявили о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Затем следователи завели еще три уголовных дела – в отношении матери ребенка за неисполнение обязанностей по воспитанию, должностных лиц органов опеки за халатность, а также об истязании ребенка. "Суд удовлетворил исковое заявление Управления образования администрации МО "Город Адыгейск" и лишил А. родительских прав в отношении несовершеннолетних сыновей 2010 и 2014 года рождения, а также несовершеннолетней дочери 2017 года рождения", - говорится в сообщении. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, погибшая девочка была единственным совместным ребенком семьи, остальные дети женщины - от других мужчин. По версии следствия, 30 мая житель Адыгейска до смерти избил свою трехлетнюю дочь, мужчина уже находится под арестом. Установлено, что девочка проживала с родителями с марта, ранее она находилась в социальном учреждении. Ребенок регулярно подвергался жестокому обращению со стороны родителей, при этом мать не исполняла свои обязанности по воспитанию, не оказывала медпомощь, а также не препятствовала избиению дочки. Женщина арестована на срок до 30 октября 2024 года.
https://ria.ru/20241014/ubiystvo-1977990722.html
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происшествия, адыгейск, россия
Происшествия, Адыгейск, Россия
Жительницу Адыгеи, чей муж насмерть забил дочь, лишили родительских прав
Жительницу Адыгеи, муж которой убил их трехлетнюю дочь, лишили родительских прав
КРАСНОДАР, 18 окт – РИА Новости. Жительницу города Адыгейска, муж которой забил насмерть их трехлетнюю дочь, лишили родительских прав на остальных трех детей, следует из релиза пресс-службы судов Адыгеи.
В начале июня в прокуратуре региона заявили о возбуждении уголовного дела по части 4 статьи 111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Затем следователи завели еще три уголовных дела – в отношении матери ребенка за неисполнение обязанностей по воспитанию, должностных лиц органов опеки за халатность, а также об истязании ребенка.
"Суд удовлетворил исковое заявление Управления образования администрации МО "Город Адыгейск" и лишил А. родительских прав в отношении несовершеннолетних сыновей 2010 и 2014 года рождения, а также несовершеннолетней дочери 2017 года рождения", - говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе, погибшая девочка была единственным совместным ребенком семьи, остальные дети женщины - от других мужчин.
По версии следствия, 30 мая житель Адыгейска до смерти избил свою трехлетнюю дочь, мужчина уже находится под арестом. Установлено, что девочка проживала с родителями с марта, ранее она находилась в социальном учреждении. Ребенок регулярно подвергался жестокому обращению со стороны родителей, при этом мать не исполняла свои обязанности по воспитанию, не оказывала медпомощь, а также не препятствовала избиению дочки.
Женщина арестована на срок до 30 октября 2024 года.