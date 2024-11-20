Шойгу показали разработки ядерного центра в интересах СВО
Шойгу показали разработки ядерного центра в интересах СВО в Сарове
Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в среду посетил саровский ядерный центр, ознакомился с работой его подразделений и разработками для специальной военной операции.
"Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в городе Сарове Нижегородской области с рабочим визитом посетил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу. Секретарь Совета Безопасности РФ побывал в Институте лазерно-физических исследований (ИЛФИ), Институте теоретической и математической физики (ИТМФ) и других подразделениях ядерного центра... Также Сергею Шойгу была продемонстрирована экспозиция с разработками РФЯЦ-ВНИИЭФ в интересах СВО", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата СБ РФ.
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Шойгу были представлены итоги работы РФЯЦ-ВНИИЭФ в сфере лазерных, суперкомпьютерных и других технологий в уходящем году, а также задачи на 2025 год.
Генеральный конструктор по лазерным системам – заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ – директор ИЛФИ, академик РАН Сергей Гаранин рассказал о работах ядерного центра по лазерной тематике. Научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ – заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ – директор ИТМФ Вячеслав Соловьев представил научную программу ядерного центра в обеспечении национальной безопасности. Член-корреспондент РАН Рашит Шагалиев, заместитель директора и научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ – первый заместитель директора ИТМФ сделал сообщение на тему "Развитие вычислительной базы РФЯЦ-ВНИИЭФ".
"Вся деятельность Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ изначально была связана с обеспечением безопасности и суверенитета нашей страны. Эта экспозиция еще раз подтверждает, что ученые и специалисты ведущего предприятия госкорпорации "Росатом" – настоящие патриоты, готовые своими уникальными знаниями и компетенциями отстаивать стратегические интересы России", – резюмировал Шойгу, слова которого приведены в сообщении.
РФЯЦ-ВНИИЭФ (входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома") был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России, направленные на безусловное гарантирование реализации РФ политики ядерного сдерживания.