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Шойгу показали разработки ядерного центра в интересах СВО - РИА Новости, 20.11.2024
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15:50 20.11.2024 (обновлено: 16:04 20.11.2024)
https://ria.ru/20241120/svo-1984857100.html
Шойгу показали разработки ядерного центра в интересах СВО
Шойгу показали разработки ядерного центра в интересах СВО - РИА Новости, 20.11.2024
Шойгу показали разработки ядерного центра в интересах СВО
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в среду посетил саровский ядерный центр, ознакомился с работой его подразделений и разработками для специальной... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T15:50
2024-11-20T16:04
россия
саров
сергей шойгу
нижегородская область
технологии
российская академия наук
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в среду посетил саровский ядерный центр, ознакомился с работой его подразделений и разработками для специальной военной операции."Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в городе Сарове Нижегородской области с рабочим визитом посетил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу. Секретарь Совета Безопасности РФ побывал в Институте лазерно-физических исследований (ИЛФИ), Институте теоретической и математической физики (ИТМФ) и других подразделениях ядерного центра... Также Сергею Шойгу была продемонстрирована экспозиция с разработками РФЯЦ-ВНИИЭФ в интересах СВО", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата СБ РФ.Шойгу были представлены итоги работы РФЯЦ-ВНИИЭФ в сфере лазерных, суперкомпьютерных и других технологий в уходящем году, а также задачи на 2025 год.Генеральный конструктор по лазерным системам – заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ – директор ИЛФИ, академик РАН Сергей Гаранин рассказал о работах ядерного центра по лазерной тематике. Научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ – заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ – директор ИТМФ Вячеслав Соловьев представил научную программу ядерного центра в обеспечении национальной безопасности. Член-корреспондент РАН Рашит Шагалиев, заместитель директора и научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ – первый заместитель директора ИТМФ сделал сообщение на тему "Развитие вычислительной базы РФЯЦ-ВНИИЭФ"."Вся деятельность Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ изначально была связана с обеспечением безопасности и суверенитета нашей страны. Эта экспозиция еще раз подтверждает, что ученые и специалисты ведущего предприятия госкорпорации "Росатом" – настоящие патриоты, готовые своими уникальными знаниями и компетенциями отстаивать стратегические интересы России", – резюмировал Шойгу, слова которого приведены в сообщении.РФЯЦ-ВНИИЭФ (входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома") был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России, направленные на безусловное гарантирование реализации РФ политики ядерного сдерживания.
https://ria.ru/20241107/putin-1982538959.html
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россия
саров
нижегородская область
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россия, саров, сергей шойгу, нижегородская область, технологии, российская академия наук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Саров, Сергей Шойгу, Нижегородская область, Технологии, Российская академия наук, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Шойгу показали разработки ядерного центра в интересах СВО

Шойгу показали разработки ядерного центра в интересах СВО в Сарове

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в среду посетил саровский ядерный центр, ознакомился с работой его подразделений и разработками для специальной военной операции.
"Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в городе Сарове Нижегородской области с рабочим визитом посетил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу. Секретарь Совета Безопасности РФ побывал в Институте лазерно-физических исследований (ИЛФИ), Институте теоретической и математической физики (ИТМФ) и других подразделениях ядерного центра... Также Сергею Шойгу была продемонстрирована экспозиция с разработками РФЯЦ-ВНИИЭФ в интересах СВО", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата СБ РФ.
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Шойгу были представлены итоги работы РФЯЦ-ВНИИЭФ в сфере лазерных, суперкомпьютерных и других технологий в уходящем году, а также задачи на 2025 год.
Генеральный конструктор по лазерным системам – заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ – директор ИЛФИ, академик РАН Сергей Гаранин рассказал о работах ядерного центра по лазерной тематике. Научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ – заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ – директор ИТМФ Вячеслав Соловьев представил научную программу ядерного центра в обеспечении национальной безопасности. Член-корреспондент РАН Рашит Шагалиев, заместитель директора и научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ – первый заместитель директора ИТМФ сделал сообщение на тему "Развитие вычислительной базы РФЯЦ-ВНИИЭФ".
"Вся деятельность Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ изначально была связана с обеспечением безопасности и суверенитета нашей страны. Эта экспозиция еще раз подтверждает, что ученые и специалисты ведущего предприятия госкорпорации "Росатом" – настоящие патриоты, готовые своими уникальными знаниями и компетенциями отстаивать стратегические интересы России", – резюмировал Шойгу, слова которого приведены в сообщении.
РФЯЦ-ВНИИЭФ (входит в ядерный оружейный комплекс "Росатома") был основан в 1946 году для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы. В настоящее время ВНИИЭФ - крупнейший научно-технический центр России, который успешно решает оборонные, научные и народнохозяйственные задачи. Основной задачей ВНИИЭФ были и остаются работы в области ядерного оружия России, направленные на безусловное гарантирование реализации РФ политики ядерного сдерживания.
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РоссияСаровСергей ШойгуНижегородская областьТехнологииРоссийская академия наукГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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