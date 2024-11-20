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Анализ: конструкторы и куклы – самые популярные новогодние подарки детям

Анализ: конструкторы и куклы – самые популярные новогодние подарки детям - РИА Новости, 20.11.2024

Анализ: конструкторы и куклы – самые популярные новогодние подарки детям

Конструкторы и куклы, а также аксессуары к ним могут стать самыми популярными подарками для российских детей на Новый год; также в топ могут войти мягкие... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T16:48

2024-11-20T16:48

2024-11-20T16:48

экономика

новый год

подарки

дети

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Конструкторы и куклы, а также аксессуары к ним могут стать самыми популярными подарками для российских детей на Новый год; также в топ могут войти мягкие игрушки, наборы для экспериментов и творчества, игрушечный транспорт, игрушки на радиоуправлении и строительные наборы, говорится в совместном исследовании "Яндекс Маркета" и Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), его данные есть у РИА Новости. "Самыми популярными игрушками для мальчиков могут стать конструкторы, а для девочек - куклы и аксессуары к ним. Ожидается, что в топ для девочек также войдут мягкие игрушки, наборы для экспериментов и творчества, в то время как для мальчиков выберут игрушечный транспорт, игрушки на радиоуправлении и строительные наборы. Также популярным подарком для детей может стать электроника: например, фотоаппараты, игровые приставки и электронные головоломки", - отметили аналитики АИДТ. Статистика "Яндекс Маркета" также подтверждает, что на маркетплейсе для мальчиков часто покупают детский деревянный верстак, радиоуправляемые машинки, игровые наборы и фигурки, конструкторы Lego. Девочкам родители заказывают наборы для создания украшений, деревянную кухню, а также кукол и пупсов. В число популярных покупок на маркетплейсе также вошли наборы для опытов и экспериментов и настольные игры для всей семьи. "В период с января по октябрь в 2024 году в топ-5 по продажам среди игрушек вошли конструкторы, настольные игры, игровые наборы и фигурки, мягкие игрушки, куклы и пупсы… В 2024 году одними из самых быстрорастущих категорий в детском сегменте на "Маркете" стали игрушки-антистресс - число их продаж увеличилось на 250%, детские кухни и бытовая техника - 206%, развивающие игрушки - 47%, настольные игры - 45%, радиоуправляемые игрушки - 36%", - рассказали в "Яндекс Маркете". Аналитики АИДТ добавили, что сегмент игр и игрушек занимает примерно пятую часть общего рынка детских товаров, и большая часть этого сектора приходится на конструкторы, куклы и фигурки, а также игрушечный транспорт.

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, новый год, подарки, дети