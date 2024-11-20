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Российская индустрия моды может расширить свое присутствие на новых рынках - РИА Новости, 20.11.2024
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17:52 20.11.2024
https://ria.ru/20241120/moda-1984886524.html
Российская индустрия моды может расширить свое присутствие на новых рынках
Российская индустрия моды может расширить свое присутствие на новых рынках - РИА Новости, 20.11.2024
Российская индустрия моды может расширить свое присутствие на новых рынках
Российская индустрия моды имеет значительный экспортный потенциал, в том числе на новых рынках, для его реализации компаниям необходима поддержка в продвижении, РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T17:52
2024-11-20T17:52
экономика
россия
юго-восточная азия
санкт-петербург
вероника никишина
снг
совет федерации рф
мода
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российская индустрия моды имеет значительный экспортный потенциал, в том числе на новых рынках, для его реализации компаниям необходима поддержка в продвижении, и один из наиболее перспективных каналов продвижения - маркетплейсы, рассказала в ходе пленарного заседания III международного форума "Содружество моды" генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Мы уже сейчас знаем истории успеха, когда российские бренды с хорошей репутацией успешно продвигаются, в том числе под национальным брендом "Сделано в России", на рынках стран ближнего зарубежья. Мы также видим интерес к российским креативным продуктам на рынках Юго-Восточной Азии. Миссия РЭЦ - предоставить компаниям, имеющим экспортных потенциал и готовым к экспорту, возможности для установления долгосрочных партнерств и заключения реальных контрактов", - сказала Никишина.Глава РЭЦ подчеркнула, что у российских дизайнеров есть большой экспортный потенциал и отдельные успешные бренды помогают усилить национальный бренд "Сделано в России", который позволяет малоизвестным производителям привлечь новых покупателей за рубежом. Продвигая национальный бренд, РЭЦ уделяет особое внимание креативным индустриям, которые не только знакомят потребителей с культурным кодом России, но и привлекают дополнительное внимание к товарам отечественного производства.По словам Никишиной, рынки стран СНГ - понятные и перспективные для отечественных компаний, более 80% экспорта продукции модной индустрии приходится именно на страны Содружества. Реализовать экспортный потенциал производителей в странах ближнего и дальнего зарубежья может помочь онлайн-торговля.Напомним, Российский экспортный центр развивает сеть национальных магазинов Made in Russia на крупнейших зарубежных маркетплейсах, а также помогает подобрать подходящую электронную площадку через специальный сервис на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".III международный форум "Содружество моды" проходит 19-20 ноября в Санкт-Петербурге. Форум организован Межпарламентской Ассамблеей СНГ и Советом Федерации ФС РФ при поддержке Министерства промышленности и торговли России, Министерства культуры России, Министерства экономического развития России, Российского экспортного центра и СОЮЗЛЕГПРОМа.
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экономика, россия, юго-восточная азия, санкт-петербург, вероника никишина, снг, совет федерации рф, мода, экспорт
Экономика, Россия, Юго-Восточная Азия, Санкт-Петербург, Вероника Никишина, СНГ, Совет Федерации РФ, мода, Экспорт

Российская индустрия моды может расширить свое присутствие на новых рынках

© РИА Новости / Алексей ДаничевГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина выступает на пленарном заседании в рамках форума "Содружество моды" в Санкт-Петербурге
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина выступает на пленарном заседании в рамках форума Содружество моды в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Российская индустрия моды имеет значительный экспортный потенциал, в том числе на новых рынках, для его реализации компаниям необходима поддержка в продвижении, и один из наиболее перспективных каналов продвижения - маркетплейсы, рассказала в ходе пленарного заседания III международного форума "Содружество моды" генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Мы уже сейчас знаем истории успеха, когда российские бренды с хорошей репутацией успешно продвигаются, в том числе под национальным брендом "Сделано в России", на рынках стран ближнего зарубежья. Мы также видим интерес к российским креативным продуктам на рынках Юго-Восточной Азии. Миссия РЭЦ - предоставить компаниям, имеющим экспортных потенциал и готовым к экспорту, возможности для установления долгосрочных партнерств и заключения реальных контрактов", - сказала Никишина.
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Глава РЭЦ подчеркнула, что у российских дизайнеров есть большой экспортный потенциал и отдельные успешные бренды помогают усилить национальный бренд "Сделано в России", который позволяет малоизвестным производителям привлечь новых покупателей за рубежом. Продвигая национальный бренд, РЭЦ уделяет особое внимание креативным индустриям, которые не только знакомят потребителей с культурным кодом России, но и привлекают дополнительное внимание к товарам отечественного производства.
По словам Никишиной, рынки стран СНГ - понятные и перспективные для отечественных компаний, более 80% экспорта продукции модной индустрии приходится именно на страны Содружества. Реализовать экспортный потенциал производителей в странах ближнего и дальнего зарубежья может помочь онлайн-торговля.
Напомним, Российский экспортный центр развивает сеть национальных магазинов Made in Russia на крупнейших зарубежных маркетплейсах, а также помогает подобрать подходящую электронную площадку через специальный сервис на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
III международный форум "Содружество моды" проходит 19-20 ноября в Санкт-Петербурге. Форум организован Межпарламентской Ассамблеей СНГ и Советом Федерации ФС РФ при поддержке Министерства промышленности и торговли России, Министерства культуры России, Министерства экономического развития России, Российского экспортного центра и СОЮЗЛЕГПРОМа.
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ЭкономикаРоссияЮго-Восточная АзияСанкт-ПетербургВероника НикишинаСНГСовет Федерации РФмодаЭкспорт
 
 
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