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Международная кооперация может повлиять на развитие модной индустрии России

Международная кооперация может повлиять на развитие модной индустрии России - РИА Новости, 20.11.2024

Международная кооперация может повлиять на развитие модной индустрии России

Новые стратегии и поиск эффективных инструментов продвижения на внешних рынках стали центральной темой круглого стола "Международная кооперация как механизм... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T17:28

2024-11-20T17:28

2024-11-20T17:28

россия

санкт-петербург

азербайджан

агентство стратегических инициатив (аси)

снг

торгово-промышленная палата рф

экономика

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Новые стратегии и поиск эффективных инструментов продвижения на внешних рынках стали центральной темой круглого стола "Международная кооперация как механизм продвижения модных брендов", организованного Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) 20 ноября на форуме "Содружество моды"."Российская индустрия моды активно развивается в последние несколько лет, насыщая внутренний рынок новыми марками в разных сегментах. Электронная коммерция уже стала незаменимым каналом продаж для производителей одежды, обуви и аксессуаров. Сегодня на круглом столе мы собрали 12 экспертов из индустрии, отраслевых ассоциаций, основателей уникальных российских брендов, которые поделились своим опытом продвижения за рубеж, а также идеями и предложениями. Коллаборация и выход на зарубежные онлайн-площадки, а также "продажа" русской идентичности - это ключевые реперные точки, на которых надо фокусироваться, выходя на экспорт", - сказала в ходе сессии модератор, руководитель проекта по поддержке экспорта услуг РЭЦ Екатерина Шубина.В дискуссии принял участие генеральный директор креативного бюро Freedom Team Дмитрий Тимуршин. Компания специализируется на создании комьюнити-пространств, продвижении стартапов, развитии модного предпринимательства. Дмитрий Тимуршин представил слушателям новые стратегии для продвижения модных брендов за рубеж. Он отметил, что на рынке наметилась тенденция на кооперацию, взаимное сотрудничество для достижения общей цели, а не конкуренцию его участников.О том, как на данный момент чувствует себя модная индустрия в России и какие перспективы для ее международного развития сейчас открываются, рассказала директор центра по развитию креативной экономики АСИ Екатерина Черкес-заде."Один из ключевых фокусов работы Центра развития экономики АСИ в текущем году – разработка 12 дорожных карт развития креативных индустрий. Наше видение перспектив модной индустрии учитывает ее высокий экспортный потенциал. Ценность для международных рынков, на наш взгляд, представляют как крупные игроки с узнаваемым брендом, широко представленные в России, так и небольшие локальные марки, которые пока не обладают достаточной узнаваемостью. С точки зрения географии ключевым направлением экспорта для российской моды являются страны СНГ. Рынки Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки – относительно новые для нас направления, однако мы верим, что российская мода, которая за последние несколько лет успела сформулировать свой уникальный визуальный облик и ценностный код, будет востребована по всему миру", - отметила Черкес-заде.Особое внимание в ходе дискуссии было уделено мерчандайзингу как способу продвижения модной индустрии. Как мерчандайзинг может использоваться для увеличения прибыли и повышения узнаваемости модных брендов, рассказала директор и сооснователь проекта "Я на стиле" Елена Калгина.Успешная индустрия моды может способствовать повышению престижа страны и привлечению туристического потока. Туризм, в свою очередь, также вносит вклад в продвижении модной индустрии. Своим видением такой синергии поделилась руководитель комитета по предпринимательству в сфере туризма ТПП МО Елена Королева.Активное участие в обсуждении приняли участие представители бизнеса. Основательница бренда Pure sense Екатерина Зинченко описала историю создания парфюмерного бренда и свой опыт выхода на зарубежные рынки, а создательница парижского шоурума New Couture, владелица компании New Couture Events Надежда Кожевникова рассказала о новой программе по выходу на иностранные рынки для малых и средних компаний Санкт-Петербурга.Один из ключевых каналов продвижения модных брендов - электронная торговля. Перспективы развития индустрии через маркетплейсы раскрыла руководитель проектов GR Ozon Анна Эдилян. Анна отметила, что за 5 лет объем продаж продукции индустрии моды на Ozon вырос в 48 раз.Участники дискуссии также рассмотрели опыт других стран в продвижении модных брендов. Так, представитель Центра развития креативных и культурных индустрий при министерстве культуры Азербайджана Джейла Мамедова представила слушателям стратегии продвижения креативных индустрий Азербайджана и пригласила российские бренды к участию в Azerbaijan Fashion Week.III международный форум "Содружество моды" проходит 19-20 ноября в Санкт-Петербурге. Форум организован Межпарламентской Ассамблеей СНГ и Советом Федерации ФС РФ при поддержке министерства промышленности и торговли России, министерства культуры России, министерства экономического развития России, Российского экспортного центра и "Союзлегпрома".

https://ria.ru/20241119/it-kompanii-1984684812.html

https://ria.ru/20241119/rynok-1984613964.html

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санкт-петербург

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россия, санкт-петербург, азербайджан, агентство стратегических инициатив (аси), снг, торгово-промышленная палата рф, экономика