https://ria.ru/20241120/melikov-1984892999.html

Меликов назвал Гаджиева* беглым предателем

Меликов назвал Гаджиева* беглым предателем - РИА Новости, 20.11.2024

Меликов назвал Гаджиева* беглым предателем

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* беглым предателем и заявил, что "практически доказаны" его связи с... РИА Новости, 20.11.2024

2024-11-20T18:22

2024-11-20T18:22

2024-11-20T18:23

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МАХАЧКАЛА, 20 ноя - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* беглым предателем и заявил, что "практически доказаны" его связи с Telegram-каналом, который координировал массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. В распоряжении РИА Новости есть видеообращение земляков находящегося в розыске экс-парламентария Абдулы Мамадибирова и Мурада Гошдадова, которые назвали Гаджиева* организатором распространения слухов о покушении на главу Чечни Рамазана Кадырова. По их словам, им за это было обещано по 2,5 миллиона долларов. Как заявил РИА Новости осведомленный источник, так Гаджиев* хотел разжечь межнациональный конфликт между соседними республиками - Чечней, Дагестаном и Ингушетией. "Очередная грязная история напомнила о том, кого в нашей стране всем пора забыть, - беглом предателе Родины Магомеде Гаджиеве*. Получены неопровержимые доказательства того, что он причастен к распространению клеветы, которая могла рассорить не только отдельных людей, а целые народы!.. Практически доказаны связи Гаджиева* с беглым вором Пономаревым* и злополучным Telegram-каналом, из-за которого в прошлом году наши с вами земляки нарушили закон", - написал Меликов в своем Telegram-канале. Также он назвал подлыми попытки подталкивать молодежь к необдуманным поступкам и использовать молодых людей для раскачивания ситуации. Ранее Минюст РФ объявил о внесении Гаджиева* в реестр иностранных агентов за распространение недостоверной информации о действиях ВС РФ, призывы против спецоперации и получение поддержки со стороны иностранных информационных площадок. После этого Гаджиева* исключили из "Единой России" с формулировкой "за действия, дискредитирующие партию". ГБР Украины сообщало о возбуждении уголовного дела против Гаджиева* за поддержку решения о вхождении Крыма в состав РФ.*Физические лица, выполняющие функции иноагентов.

https://ria.ru/20241120/kadyrov-1984812388.html

https://ria.ru/20241018/sk-1978645028.html

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россия, махачкала, украина, сергей меликов, госдума рф, единая россия, республика дагестан