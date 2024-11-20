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Прирост грузопотока в Ленобласти может составить более 40 млн тонн к 2030 г
Прирост грузопотока в Ленобласти может составить более 40 млн тонн к 2030 г - РИА Новости, 20.11.2024
Прирост грузопотока в Ленобласти может составить более 40 млн тонн к 2030 г
Прирост грузопотока к портам Ленобласти может составить более 40 миллионов тонн к 2030 году, важно обеспечить расширение пропускной способности железнодорожной... РИА Новости, 20.11.2024
2024-11-20T15:44
2024-11-20T15:44
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Прирост грузопотока к портам Ленобласти может составить более 40 миллионов тонн к 2030 году, важно обеспечить расширение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры в направлении портовых мощностей региона, сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов на "Транспортной неделе-2024" в Москве. "Такой рост следует из динамики внешнего спроса и реализуемых инвестиционных планов. Можно констатировать, что адаптация портов Ленобласти и Петербурга к изменившейся логистике успешно пройдена – растет железнодорожный грузопоток к терминалам. Основные и перспективные направления отправки грузов – Латинская Америка, Азия, Турция и Африка. Важно обеспечить достаточное расширение железнодорожной инфраструктуры к моменту ввода новых терминалов, чтобы обеспечить прогнозируемый прирост грузовой базы Балтийских портов более, чем на 40 миллионов тонн к 2030 году", - сказал Ялов. По данным правительства региона, грузоперевозки по железнодорожным путям в направлении морских портов Ленобласти и Петербурга к 2030 году вырастут до 174 миллионов тонн. Основная нагрузка, где прогнозируется рост на 43%, придется на порт "Усть-Луга". Планируется в ближайшие годы в этом районе завершить строительство сразу нескольких крупных терминалов. Также отмечается, что Ленобласть оценивает необходимость расширения пропускной способности железнодорожной инфраструктуры исходя из отраслевых прогнозов и исследования, которое сделано совместно с национальным координационным центром международного делового сотрудничества.
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Прирост грузопотока к портам Ленобласти может составить более 40 миллионов тонн к 2030 году, важно обеспечить расширение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры в направлении портовых мощностей региона, сообщил заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов на "Транспортной неделе-2024" в Москве.
"Такой рост следует из динамики внешнего спроса и реализуемых инвестиционных планов. Можно констатировать, что адаптация портов Ленобласти и Петербурга
к изменившейся логистике успешно пройдена – растет железнодорожный грузопоток к терминалам. Основные и перспективные направления отправки грузов – Латинская Америка
, Азия
, Турция
и Африка
. Важно обеспечить достаточное расширение железнодорожной инфраструктуры к моменту ввода новых терминалов, чтобы обеспечить прогнозируемый прирост грузовой базы Балтийских портов более, чем на 40 миллионов тонн к 2030 году", - сказал Ялов.
По данным правительства региона, грузоперевозки по железнодорожным путям в направлении морских портов Ленобласти и Петербурга к 2030 году вырастут до 174 миллионов тонн. Основная нагрузка, где прогнозируется рост на 43%, придется на порт "Усть-Луга". Планируется в ближайшие годы в этом районе завершить строительство сразу нескольких крупных терминалов.
Также отмечается, что Ленобласть оценивает необходимость расширения пропускной способности железнодорожной инфраструктуры исходя из отраслевых прогнозов и исследования, которое сделано совместно с национальным координационным центром международного делового сотрудничества.