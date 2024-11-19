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ИТ-компании могут получить сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 19.11.2024
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18:38 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/it-kompanii-1984684812.html
ИТ-компании могут получить сертификат "Сделано в России"
ИТ-компании могут получить сертификат "Сделано в России" - РИА Новости, 19.11.2024
ИТ-компании могут получить сертификат "Сделано в России"
Компании-разработчики программного обеспечения могут присоединиться к программе продвижения "Сделано в России", получив одноименный бесплатный добровольный... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T18:38
2024-11-19T18:38
экономика
россия
снг
совет федерации рф
экспорт
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Компании-разработчики программного обеспечения могут присоединиться к программе продвижения "Сделано в России", получив одноименный бесплатный добровольный сертификат, рассказал директор по клиентской работе Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Алексей Мудраков в ходе круглого стола "Легальный софт для креативных индустрий: на чем "пилить" контент?" на форуме "Содружество моды".По его словам, российским разработчикам не стоит "замыкаться" на внутреннем рынке, а, напротив, следует четко определить, какие преимущества отечественные решения могут предложить иностранным заказчикам."Для продвижение успешных российских решений на внешние рынки РЭЦ предлагает свои сервисы, в том числе инструменты поиска иностранных покупателей, консультации по вопросам охраны интеллектуальных прав, а также программу "Сделано в России". Она позволяет бизнесу получить дополнительную поддержку в продвижении за рубежом: принимать участие в уникальных маркетинговых мероприятиях или продвигаться через СМИ или социальные сети на зарубежных рынках. РЭЦ открыт к диалогу и готов оказывать всестороннюю поддержку экспортерам ПО и креативных услуг", - сказал представитель РЭЦ.Кроме того, Мудраков уточнил, что работа с внешними рынками зачастую требует работы на условиях отсрочки платежа, что несет в себе риски. Чтобы снизить их, компании используют инструмент страхования отсрочки иностранному покупателю от страхового агентства ЭКСАР (входит в группу РЭЦ).Третий международный форум "Содружество моды" проходит 19-20 ноября в Санкт-Петербурге. Форум организован Межпарламентской Ассамблеей СНГ и Советом Федерации ФС РФ при поддержке министерства промышленности и торговли России, министерства культуры России, министерства экономического развития России, Российского экспортного центра и СОЮЗЛЕГПРОМа.
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экономика, россия, снг, совет федерации рф, экспорт, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Россия, СНГ, Совет Федерации РФ, Экспорт, Российский экспортный центр (РЭЦ)

ИТ-компании могут получить сертификат "Сделано в России"

© РИА Новости / Алексей Даничев Круглый стол "Легальный софт для креативных индустрий: на чём “пилить” контент?" на форуме "Содружество моды"
Круглый стол Легальный софт для креативных индустрий: на чём “пилить” контент? на форуме Содружество моды - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Круглый стол "Легальный софт для креативных индустрий: на чём “пилить” контент?" на форуме "Содружество моды"
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Компании-разработчики программного обеспечения могут присоединиться к программе продвижения "Сделано в России", получив одноименный бесплатный добровольный сертификат, рассказал директор по клиентской работе Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) Алексей Мудраков в ходе круглого стола "Легальный софт для креативных индустрий: на чем "пилить" контент?" на форуме "Содружество моды".
По его словам, российским разработчикам не стоит "замыкаться" на внутреннем рынке, а, напротив, следует четко определить, какие преимущества отечественные решения могут предложить иностранным заказчикам.
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"Для продвижение успешных российских решений на внешние рынки РЭЦ предлагает свои сервисы, в том числе инструменты поиска иностранных покупателей, консультации по вопросам охраны интеллектуальных прав, а также программу "Сделано в России". Она позволяет бизнесу получить дополнительную поддержку в продвижении за рубежом: принимать участие в уникальных маркетинговых мероприятиях или продвигаться через СМИ или социальные сети на зарубежных рынках. РЭЦ открыт к диалогу и готов оказывать всестороннюю поддержку экспортерам ПО и креативных услуг", - сказал представитель РЭЦ.
Кроме того, Мудраков уточнил, что работа с внешними рынками зачастую требует работы на условиях отсрочки платежа, что несет в себе риски. Чтобы снизить их, компании используют инструмент страхования отсрочки иностранному покупателю от страхового агентства ЭКСАР (входит в группу РЭЦ).
Третий международный форум "Содружество моды" проходит 19-20 ноября в Санкт-Петербурге. Форум организован Межпарламентской Ассамблеей СНГ и Советом Федерации ФС РФ при поддержке министерства промышленности и торговли России, министерства культуры России, министерства экономического развития России, Российского экспортного центра и СОЮЗЛЕГПРОМа.
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