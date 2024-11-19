https://ria.ru/20241119/deyatelnost-1984672881.html
В Петербурге пресекли деятельность теневых банкиров
В Петербурге пресекли деятельность теневых банкиров - РИА Новости, 19.11.2024
В Петербурге пресекли деятельность теневых банкиров
Полицейские пресекли деятельность преступной группировки теневых банкиров в Санкт-Петербурге, через которую прошло около 1 миллиарда рублей, сообщила... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T17:50
2024-11-19T17:50
2024-11-19T18:48
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Полицейские пресекли деятельность преступной группировки теневых банкиров в Санкт-Петербурге, через которую прошло около 1 миллиарда рублей, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области во взаимодействии с ФСБ России пресекли деятельность теневых банкиров", - сказала Волк. По версии следствия, злоумышленники организовали поступление безналичных денег физических и юридических лиц на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций. В дальнейшем под видом оплаты за осуществление мнимых сделок проводились операции по обналичиванию капитала и возвращение его клиентам за вычетом вознаграждения. Его размер варьировался от 11 до 13%. "По оперативным данным, через так называемых "обнальщиков" прошло около одного миллиарда рублей", - уточнила Волк. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Полицейские задержали двоих предполагаемых организаторов противоправной деятельности и двух их сообщниц. В ходе обысков по адресам проживания фигурантов, а также в офисах изъято 6,7 миллиона рублей, документация, печати различных организаций и другое. Предполагаемые организаторы схемы находятся под домашним арестом. Их сообщницам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Предварительное расследование продолжается, заключила Волк.
https://ria.ru/20240319/krazha-1934331291.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ирина Волк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Петербурге пресекли деятельность теневых банкиров
В Петербурге полицейские пресекли деятельность группировки теневых банкиров
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Полицейские пресекли деятельность преступной группировки теневых банкиров в Санкт-Петербурге, через которую прошло около 1 миллиарда рублей, сообщила представитель
МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
во взаимодействии с ФСБ
России пресекли деятельность теневых банкиров", - сказала Волк.
По версии следствия, злоумышленники организовали поступление безналичных денег физических и юридических лиц на расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций. В дальнейшем под видом оплаты за осуществление мнимых сделок проводились операции по обналичиванию капитала и возвращение его клиентам за вычетом вознаграждения. Его размер варьировался от 11 до 13%.
"По оперативным данным, через так называемых "обнальщиков" прошло около одного миллиарда рублей", - уточнила Волк.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Полицейские задержали двоих предполагаемых организаторов противоправной деятельности и двух их сообщниц. В ходе обысков по адресам проживания фигурантов, а также в офисах изъято 6,7 миллиона рублей, документация, печати различных организаций и другое.
Предполагаемые организаторы схемы находятся под домашним арестом. Их сообщницам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Предварительное расследование продолжается, заключила Волк.