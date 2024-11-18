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В Ярославле знаменитые шефы начали разрабатывать новое меню региона - РИА Новости, 19.11.2024
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Туризм
 
21:41 18.11.2024 (обновлено: 00:15 19.11.2024)
https://ria.ru/20241118/yaroslavl-1984035013.html
В Ярославле знаменитые шефы начали разрабатывать новое меню региона
В Ярославле знаменитые шефы начали разрабатывать новое меню региона - РИА Новости, 19.11.2024
В Ярославле знаменитые шефы начали разрабатывать новое меню региона
В Ярославль приехала международная команда шеф-поваров, чтобы разработать меню, способное стать визитной карточкой региона. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-18T21:41
2024-11-19T00:15
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Ярославль приехала международная команда шеф-поваров, чтобы разработать меню, способное стать визитной карточкой региона.Авторские блюда и напитки из локальных продуктов создадут участники проекта "Гастрокэмп Ярославль — 2024". С 2021 года мероприятие в российских регионах прошло уже девять раз. В нем принимали участие более 150 мастеров из восьми стран.В этот раз в команде — опытные шеф-повара, кондитеры и миксологи с международным опытом из Ярославской области, Башкортостана, Иваново, Москвы и Камчатского края. Кроме того, в составе участников — один из лучших шеф-поваров Колумбии, который приедет в Ярославль при финансовой поддержке посольства своей страны.В Ярославской области проект "Гастрокэмп" реализуется по инициативе Министерства туризма, предприятий индустрии гостеприимства, областных производителей продуктов питания и напитков, рестораторов и отельеров."Ярославская область славится производителями высококачественных продуктов питания и напитков. Это регион, в котором ресторанная культура и сервис находятся на высоком уровне. Потому очень важно найти именно те ниши и возможности, которые смогут придать серьезный дополнительный импульс для роста турпотока и послужить основой для разработки концепции развития гастротуризма", — отметил руководитель проекта и президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман.Официальная презентация "Ярославского меню" запланирована на 24 ноября. На мероприятие приглашены чрезвычайные и полномочные послы дружественных стран.Все рецепты блюд и напитков, разработанные в ходе проекта, будут переданы для использования в заведения Ярославской области.
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В Ярославле знаменитые шефы начали разрабатывать новое меню региона

В Ярославле на "Гастрокэмпе" знаменитые шефы начали разрабатывать меню региона

© Фото : правительство Ярославской областиБлюда на столе одного из ресторанов Ярославля на пути маршрута в рамках проекта развития гастрономического туризма в Ярославской области
Блюда на столе одного из ресторанов Ярославля на пути маршрута в рамках проекта развития гастрономического туризма в Ярославской области - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : правительство Ярославской области
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. В Ярославль приехала международная команда шеф-поваров, чтобы разработать меню, способное стать визитной карточкой региона.
Авторские блюда и напитки из локальных продуктов создадут участники проекта "Гастрокэмп Ярославль — 2024". С 2021 года мероприятие в российских регионах прошло уже девять раз. В нем принимали участие более 150 мастеров из восьми стран.
В этот раз в команде — опытные шеф-повара, кондитеры и миксологи с международным опытом из Ярославской области, Башкортостана, Иваново, Москвы и Камчатского края. Кроме того, в составе участников — один из лучших шеф-поваров Колумбии, который приедет в Ярославль при финансовой поддержке посольства своей страны.
В Ярославской области проект "Гастрокэмп" реализуется по инициативе Министерства туризма, предприятий индустрии гостеприимства, областных производителей продуктов питания и напитков, рестораторов и отельеров.
"Ярославская область славится производителями высококачественных продуктов питания и напитков. Это регион, в котором ресторанная культура и сервис находятся на высоком уровне. Потому очень важно найти именно те ниши и возможности, которые смогут придать серьезный дополнительный импульс для роста турпотока и послужить основой для разработки концепции развития гастротуризма", — отметил руководитель проекта и президент Международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман.
Официальная презентация "Ярославского меню" запланирована на 24 ноября. На мероприятие приглашены чрезвычайные и полномочные послы дружественных стран.
Все рецепты блюд и напитков, разработанные в ходе проекта, будут переданы для использования в заведения Ярославской области.
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