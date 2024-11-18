https://ria.ru/20241118/ukraina-1984328143.html

Источник сообщил о желании Турции добиться прекращения огня на Украине

Источник сообщил о желании Турции добиться прекращения огня на Украине - РИА Новости, 18.11.2024

Источник сообщил о желании Турции добиться прекращения огня на Украине

Урегулирование конфликта на Украине мирным путем будет приоритетом на встречах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках саммита "Большой двадцатки" в... РИА Новости, 18.11.2024

2024-11-18T09:27

2024-11-18T09:27

2024-11-18T09:27

специальная военная операция на украине

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АНКАРА, 18 ноя - РИА Новости. Урегулирование конфликта на Украине мирным путем будет приоритетом на встречах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в рамках саммита "Большой двадцатки" в Бразилии, главная задача Анкары - добиться устойчивого прекращения огня, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается представить на саммите G20 в Бразилии в понедельник предложение по заморозке украинского конфликта по линии фронта, передало агентство Блумберг со ссылкой на источники. По словам неназванных источников агентства, президент Турции предложит Киеву отложить переговоры о вступлении в НАТО как минимум на 10 лет в качестве "уступки" России. Предложение Эрдогана предусматривает создание "демилитаризованной зоны" на востоке Донбасса. Эрдоган предложит разместить на этой территории "международные войска" в качестве "дополнительной гарантии" для Киева и заверить Украину в том, что она будет получать помощь в виде военных поставок за согласие не вступать в НАТО."Тема урегулирования на Украине входит в основную повестку переговоров президента Турции с мировыми лидерами на всех международных площадках, в том числе и на G20 в Бразилии. Как уже было неоднократно заявлено, это приоритет во внешней политике Турции. Главной задачей является остановить кровопролитие и добиться устойчивого прекращения огня", - заявил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать появившиеся в СМИ сообщения об инициативах Эрдогана по урегулированию конфликта на Украине.В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20241118/atacms--1984319590.html

https://ria.ru/20241108/tramp-1982574894.html

https://ria.ru/20240916/ukraina-1972825247.html

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