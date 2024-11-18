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В Кремле не владеют данными об инициативе Эрдогана по Украине - РИА Новости, 18.11.2024
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12:26 18.11.2024
https://ria.ru/20241118/kreml-1984364482.html
В Кремле не владеют данными об инициативе Эрдогана по Украине
В Кремле не владеют данными об инициативе Эрдогана по Украине - РИА Новости, 18.11.2024
В Кремле не владеют данными об инициативе Эрдогана по Украине
В Кремле не владеют данными об инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о заморозке конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T12:26
2024-11-18T12:26
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Кремле не владеют данными об инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о заморозке конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается представить на саммите G20 в Бразилии в понедельник предложение по заморозке украинского конфликта по линии фронта, передало агентство Блумберг со ссылкой на источники. По словам неназванных источников агентства, президент Турции предложит Киеву отложить переговоры о вступлении в НАТО как минимум на 10 лет в качестве "уступки" России. Предложение Эрдогана предусматривает создание "демилитаризованной зоны" на востоке Донбасса. Эрдоган предложит разместить на этой территории "международные войска" в качестве "дополнительной гарантии" для Киева и заверить Украину в том, что она будет получать помощь в виде военных поставок за согласие не вступать в НАТО. "Нет, она не обсуждалась, и пока - мы тоже обратили внимание на эти публикации - но пока не владеем никакими данными на этот счет. Мы не знаем, о чем может идти речь", - сказал Песков, отвечая на вопрос, знакомы ли с инициативой Эрдогана в Кремле. В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20241118/erdogan-1984306011.html
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в мире, россия, украина, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, дмитрий песков, нато, большая двадцатка, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, Большая двадцатка, Вооруженные силы Украины
В Кремле не владеют данными об инициативе Эрдогана по Украине

Песков: в Кремле не владеют данными о заморозке конфликта на Украине

© Фото : Presidency Of The Republic Of TurkeyПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : Presidency Of The Republic Of Turkey
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. В Кремле не владеют данными об инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о заморозке конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается представить на саммите G20 в Бразилии в понедельник предложение по заморозке украинского конфликта по линии фронта, передало агентство Блумберг со ссылкой на источники. По словам неназванных источников агентства, президент Турции предложит Киеву отложить переговоры о вступлении в НАТО как минимум на 10 лет в качестве "уступки" России. Предложение Эрдогана предусматривает создание "демилитаризованной зоны" на востоке Донбасса. Эрдоган предложит разместить на этой территории "международные войска" в качестве "дополнительной гарантии" для Киева и заверить Украину в том, что она будет получать помощь в виде военных поставок за согласие не вступать в НАТО.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
ООН не способна предотвращать конфликты, заявил Эрдоган
Вчера, 02:20
"Нет, она не обсуждалась, и пока - мы тоже обратили внимание на эти публикации - но пока не владеем никакими данными на этот счет. Мы не знаем, о чем может идти речь", - сказал Песков, отвечая на вопрос, знакомы ли с инициативой Эрдогана в Кремле.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Флаг Турции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Источник объяснил, почему Турция не сообщает детали предложений по Украине
25 октября, 12:09
 
В миреРоссияУкраинаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОБольшая двадцаткаВооруженные силы Украины
 
 
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