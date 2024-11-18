Южная Корея заявила о готовности добиваться санкций против России
Президент Южной Кореи: Сеул будет добиваться введения санкций против РФ и КНДР
© AP Photo / Kim Hong-jiЮн Сок Ель
© AP Photo / Kim Hong-ji
Юн Сок Ель. Архивное фото
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СЕУЛ, 18 ноя - РИА Новости. Сеул будет добиваться введения санкций в отношении России и КНДР за осуществление ими военного сотрудничества, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в интервью бразильским газетам "Глобу" и "Фолья ди Сан-Паулу".
"Мы будем плотно взаимодействовать с нашими союзниками и партнерами, чтобы в отношении российско-северокорейского военного сотрудничества осуществлялись мощные и действенные санкции", - приводит слова южнокорейского президента агентство Рёнхап.
Он в очередной раз безосновательно заявил, что взаимодействие России и КНДР якобы является "прямым вызовом международному режиму мира" и якобы будет стимулировать Пхеньян на "значительно более мощные провокации из-за спины России".
Ранее агентство Блумберг сообщало, что США к концу ноября планируют ввести санкции против России и КНДР. Впоследствии газета Nikkei Asia писала, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность запрета американским банкам вести дела с Газпромбанком и уже уведомила об этом страны G7. При этом Токио планирует запросить исключение для японских компаний, чтобы они могли продолжить беспрепятственно закупать сжиженный природный газ с Сахалина.
Комментируя сегодня сообщения некоторых СМИ о том, что Япония рассматривает вопрос о новых санкциях против России и КНДР в связи с информацией о якобы отправке северокорейских военных в Курскую область, генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси заявил лишь, что "хотел бы воздержаться от ответа о дальнейших действиях".
Россия и КНДР в ходе визита российского лидера Владимира Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, четвертая статья которого предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
Девятого ноября закон о ратификации нового договора был подписан российским президентом, а одиннадцатого ноября документ был ратифицирован указом северокорейского лидера. Новое соглашение призвано заменить базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года, и вступит в силу после обмена ратификационными грамотами.
Ранее, выступая в ходе рассмотрения вопроса о ратификации договора в российском парламенте, замглавы МИД РФ Андрей Руденко отмечал, что содержание статьи 4, предусматривающей оказание взаимной военной помощи, "явно свидетельствует о том, что договор носит оборонительный характер, не направлен против безопасности третьих стран, нацелен на поддержание стабильности в регионе Северо-Восточной Азии". Он указывал, что обновление договорно-правовой базы является законной мерой, "призванной купировать множащиеся региональные и глобальные угрозы со стороны коллективного Запада во главе США". По словам замминистра, новый договор "не носит конфронтационного характера, не представляет угрозы другим государствам и не нарушает архитектуры безопасности в Северо-Восточной Азии", поскольку "не предусматривает формирование военного союза".
Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР содержит статью об оказании военной помощи, но что Россия и КНДР будут делать в рамках этой статьи - это дело двух государств. Путин также подчеркивал, что в Москве никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к совместным договоренностям серьезно.
В России также не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По словам Путина, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
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