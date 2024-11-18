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СМИ: Эрдоган предложит заморозить конфликт на Украине - РИА Новости, 18.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:32 18.11.2024 (обновлено: 10:01 18.11.2024)
https://ria.ru/20241118/erdogan-1984319043.html
СМИ: Эрдоган предложит заморозить конфликт на Украине
СМИ: Эрдоган предложит заморозить конфликт на Украине - РИА Новости, 18.11.2024
СМИ: Эрдоган предложит заморозить конфликт на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается представить на саммите G20 в Бразилии в понедельник предложение по заморозке украинского конфликта по линии... РИА Новости, 18.11.2024
2024-11-18T07:32
2024-11-18T10:01
специальная военная операция на украине
в мире
турция
бразилия
реджеп тайип эрдоган
большая двадцатка
украина
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается представить на саммите G20 в Бразилии в понедельник предложение по заморозке украинского конфликта по линии фронта, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "В понедельник на встрече лидеров "Большой двадцатки" в Рио-де-Жанейро он (Эрдоган - ред.) собирается представить свое предложение о замораживании конфликта по нынешним линиям (фронта - ред.)", - говорится в материале агентства.По словам неназванных источников агентства, президент Турции предложит Киеву отложить переговоры о вступлении в НАТО как минимум на 10 лет в качестве "уступки" России.По информации агентства, предложение Эрдогана предусматривает создание "демилитаризованной зоны" на востоке Донбасса. Эрдоган предложит разместить на этой территории "международные войска" в качестве "дополнительной гарантии" для Киева и заверить Украину в том, что она будет получать помощь в виде военных поставок за согласие не вступать в НАТО.Турецкие власти признают, что Украине трудно будет пойти на подобную сделку, однако считают, что этот подход к урегулированию конфликта является наиболее реалистичным.Как пишет агентство, "формула" Эрдогана может заинтересовать некоторых союзников Киева, которые опасаются, что принятие Украины в НАТО чревато прямым конфликтом с Россией.Эрдоган, по информации источников, надеется, что ему удастся убедить Зеленского принять участие в мирных переговорах в Стамбуле, поскольку президент Турции, как утверждают источники Блумберг, получил разведданные о том, что Украина может потерять гораздо больше территорий в ближайшие несколько месяцев, если боевые действия продолжатся.В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.По словам неназванных источников агентства, президент Турции предложит Киеву отложить переговоры о вступлении в НАТО как минимум на 10 лет в качестве "уступки" России.
https://ria.ru/20241115/zapad-1983906105.html
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в мире, турция, бразилия, реджеп тайип эрдоган, большая двадцатка, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Турция, Бразилия, Реджеп Тайип Эрдоган, Большая двадцатка, Украина
СМИ: Эрдоган предложит заморозить конфликт на Украине

Блумберг: Эрдоган предложит заморозить конфликт на Украине на саммите G20

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается представить на саммите G20 в Бразилии в понедельник предложение по заморозке украинского конфликта по линии фронта, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"В понедельник на встрече лидеров "Большой двадцатки" в Рио-де-Жанейро он (Эрдоган - ред.) собирается представить свое предложение о замораживании конфликта по нынешним линиям (фронта - ред.)", - говорится в материале агентства.
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По словам неназванных источников агентства, президент Турции предложит Киеву отложить переговоры о вступлении в НАТО как минимум на 10 лет в качестве "уступки" России.
По информации агентства, предложение Эрдогана предусматривает создание "демилитаризованной зоны" на востоке Донбасса. Эрдоган предложит разместить на этой территории "международные войска" в качестве "дополнительной гарантии" для Киева и заверить Украину в том, что она будет получать помощь в виде военных поставок за согласие не вступать в НАТО.
Турецкие власти признают, что Украине трудно будет пойти на подобную сделку, однако считают, что этот подход к урегулированию конфликта является наиболее реалистичным.
Как пишет агентство, "формула" Эрдогана может заинтересовать некоторых союзников Киева, которые опасаются, что принятие Украины в НАТО чревато прямым конфликтом с Россией.
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Эрдоган, по информации источников, надеется, что ему удастся убедить Зеленского принять участие в мирных переговорах в Стамбуле, поскольку президент Турции, как утверждают источники Блумберг, получил разведданные о том, что Украина может потерять гораздо больше территорий в ближайшие несколько месяцев, если боевые действия продолжатся.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.По словам неназванных источников агентства, президент Турции предложит Киеву отложить переговоры о вступлении в НАТО как минимум на 10 лет в качестве "уступки" России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТурцияБразилияРеджеп Тайип ЭрдоганБольшая двадцаткаУкраина
 
 
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