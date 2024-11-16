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В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.11.2024
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в субботу в Киеве, Киевской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T17:57
2024-11-16T17:57
2024-11-16T17:57
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в субботу в Киеве, Киевской и Черкасской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, воздушная тревога в Киеве, Киевской и Черкасской областях была объявлена в 17.45 мск. Кроме того тревога продолжает звучать в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киеве, Киевской и Черкасской областях объявили воздушную тревогу