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Экс-сенатор Цыбко должен почти 14 миллионов рублей по делу о взятках - РИА Новости, 16.11.2024
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06:45 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/tsybko-1984115020.html
Экс-сенатор Цыбко должен почти 14 миллионов рублей по делу о взятках
Экс-сенатор Цыбко должен почти 14 миллионов рублей по делу о взятках - РИА Новости, 16.11.2024
Экс-сенатор Цыбко должен почти 14 миллионов рублей по делу о взятках
Осужденный за взятки бывший сенатор Константин Цыбко должен возместить почти 14 миллионов рублей штрафа по своему уголовному делу, выяснило РИА Новости на... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T06:45
2024-11-16T06:45
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Осужденный за взятки бывший сенатор Константин Цыбко должен возместить почти 14 миллионов рублей штрафа по своему уголовному делу, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и иных документов. Цыбко стал сенатором от Челябинской области в 2010 году. Летом 2014 года Совет Федерации на заседании дал согласие Генпрокуратуре на возбуждение в отношении него уголовного дела по статье о получении взятки и лишил его неприкосновенности. В 2017 году суд признал экс-сенатора виновным в двух эпизодах получения взятки на сумму 21 миллион рублей и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 70 миллионов рублей. Согласно имеющимся данным, Цыбко не оплатил 13 миллионов 817 тысяч 975 рублей назначенного ему уголовного штрафа, который с него пытаются взыскать.
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происшествия, челябинская область, совет федерации рф, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Челябинская область, Совет Федерации РФ, Генеральная прокуратура РФ
Экс-сенатор Цыбко должен почти 14 миллионов рублей по делу о взятках

Экс-сенатор Цыбко задолжал почти 14 миллионов рублей по делу о получении взятки

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКонстантин Цыбко
Константин Цыбко - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Константин Цыбко. Архивное фото
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Осужденный за взятки бывший сенатор Константин Цыбко должен возместить почти 14 миллионов рублей штрафа по своему уголовному делу, выяснило РИА Новости на основе базы данных судебных приставов и иных документов.
Цыбко стал сенатором от Челябинской области в 2010 году. Летом 2014 года Совет Федерации на заседании дал согласие Генпрокуратуре на возбуждение в отношении него уголовного дела по статье о получении взятки и лишил его неприкосновенности.
В 2017 году суд признал экс-сенатора виновным в двух эпизодах получения взятки на сумму 21 миллион рублей и приговорил его к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в 70 миллионов рублей.
Согласно имеющимся данным, Цыбко не оплатил 13 миллионов 817 тысяч 975 рублей назначенного ему уголовного штрафа, который с него пытаются взыскать.
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