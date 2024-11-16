https://ria.ru/20241116/si-1984115468.html

Си Цзиньпин призвал Японию вместе ответить на глобальные вызовы

Си Цзиньпин призвал Японию вместе ответить на глобальные вызовы - РИА Новости, 16.11.2024

Си Цзиньпин призвал Японию вместе ответить на глобальные вызовы

Китай и Япония должны укреплять сотрудничество в международных и региональных делах, а также совместно отвечать на глобальные вызовы, заявил председатель КНР Си РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T06:54

2024-11-16T06:54

2024-11-16T10:36

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китай

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сигэру исиба

саммит атэс

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ПЕКИН, 16 ноя — РИА Новости. Китай и Япония должны укреплять сотрудничество в международных и региональных делах, а также совместно отвечать на глобальные вызовы, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Японии Сигэру Исибой на полях саммита АТЭС в Лиме. "В настоящее время международная и региональная обстановка переплетается с хаосом, а китайско-японские отношения переживают ключевой период улучшения и развития", — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Председатель КНР подчеркнул, что Китай и Япония являются "близкими соседями и важными странами в Азии и во всем мире", а отношения этих двух государств "имеют важное значение, выходящее за рамки двусторонних отношений". "Китай готов работать вместе с Японией в соответствии с принципами и направлением, установленными в четырех китайско-японских политических документах, придерживаться важного консенсуса о том, что Китай и Япония являются друг для друга партнерами по сотрудничеству и не представляют угрозы друг для друга", — указал китайский лидер. Он отметил необходимость "укреплять сотрудничество по международным и региональным делам, практиковать подлинную многосторонность, продвигать открытый регионализм и совместно отвечать на глобальные вызовы". Исиба в свою очередь заявил, что Япония и Китай "несут ответственность за мир и процветание в регионе". "Обе стороны прикладывают совместные усилия для всестороннего развития японо-китайских стратегических и взаимовыгодных отношений, для выстраивания конструктивных и стабильных японо-китайских отношений, которые имеют важное значение для региона и мира", — подчеркнул японский премьер.

https://ria.ru/20241014/yaponiya-1977854314.html

https://ria.ru/20241022/deputat-1979227476.html

япония

китай

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в мире, япония, китай, си цзиньпин, сигэру исиба, саммит атэс , лима (город)