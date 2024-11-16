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Си Цзиньпин призвал Японию вместе ответить на глобальные вызовы - РИА Новости, 16.11.2024
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06:54 16.11.2024 (обновлено: 10:36 16.11.2024)
https://ria.ru/20241116/si-1984115468.html
Си Цзиньпин призвал Японию вместе ответить на глобальные вызовы
Си Цзиньпин призвал Японию вместе ответить на глобальные вызовы - РИА Новости, 16.11.2024
Си Цзиньпин призвал Японию вместе ответить на глобальные вызовы
Китай и Япония должны укреплять сотрудничество в международных и региональных делах, а также совместно отвечать на глобальные вызовы, заявил председатель КНР Си РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T06:54
2024-11-16T10:36
в мире
япония
китай
си цзиньпин
сигэру исиба
саммит атэс
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ПЕКИН, 16 ноя — РИА Новости. Китай и Япония должны укреплять сотрудничество в международных и региональных делах, а также совместно отвечать на глобальные вызовы, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Японии Сигэру Исибой на полях саммита АТЭС в Лиме. "В настоящее время международная и региональная обстановка переплетается с хаосом, а китайско-японские отношения переживают ключевой период улучшения и развития", — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР. Председатель КНР подчеркнул, что Китай и Япония являются "близкими соседями и важными странами в Азии и во всем мире", а отношения этих двух государств "имеют важное значение, выходящее за рамки двусторонних отношений". "Китай готов работать вместе с Японией в соответствии с принципами и направлением, установленными в четырех китайско-японских политических документах, придерживаться важного консенсуса о том, что Китай и Япония являются друг для друга партнерами по сотрудничеству и не представляют угрозы друг для друга", — указал китайский лидер. Он отметил необходимость "укреплять сотрудничество по международным и региональным делам, практиковать подлинную многосторонность, продвигать открытый регионализм и совместно отвечать на глобальные вызовы". Исиба в свою очередь заявил, что Япония и Китай "несут ответственность за мир и процветание в регионе". "Обе стороны прикладывают совместные усилия для всестороннего развития японо-китайских стратегических и взаимовыгодных отношений, для выстраивания конструктивных и стабильных японо-китайских отношений, которые имеют важное значение для региона и мира", — подчеркнул японский премьер.
https://ria.ru/20241014/yaponiya-1977854314.html
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в мире, япония, китай, си цзиньпин, сигэру исиба, саммит атэс , лима (город)
В мире, Япония, Китай, Си Цзиньпин, Сигэру Исиба, Саммит АТЭС , Лима (город)
Си Цзиньпин призвал Японию вместе ответить на глобальные вызовы

Си Цзиньпин призвал укреплять сотрудничество Пекина и Токио

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 ноя — РИА Новости. Китай и Япония должны укреплять сотрудничество в международных и региональных делах, а также совместно отвечать на глобальные вызовы, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Японии Сигэру Исибой на полях саммита АТЭС в Лиме.
"В настоящее время международная и региональная обстановка переплетается с хаосом, а китайско-японские отношения переживают ключевой период улучшения и развития", — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит МИД КНР.
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Председатель КНР подчеркнул, что Китай и Япония являются "близкими соседями и важными странами в Азии и во всем мире", а отношения этих двух государств "имеют важное значение, выходящее за рамки двусторонних отношений".
"Китай готов работать вместе с Японией в соответствии с принципами и направлением, установленными в четырех китайско-японских политических документах, придерживаться важного консенсуса о том, что Китай и Япония являются друг для друга партнерами по сотрудничеству и не представляют угрозы друг для друга", — указал китайский лидер.
Он отметил необходимость "укреплять сотрудничество по международным и региональным делам, практиковать подлинную многосторонность, продвигать открытый регионализм и совместно отвечать на глобальные вызовы".
Исиба в свою очередь заявил, что Япония и Китай "несут ответственность за мир и процветание в регионе".
"Обе стороны прикладывают совместные усилия для всестороннего развития японо-китайских стратегических и взаимовыгодных отношений, для выстраивания конструктивных и стабильных японо-китайских отношений, которые имеют важное значение для региона и мира", — подчеркнул японский премьер.
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