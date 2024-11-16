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Центробанк отменит ограничение ПСК по кредитным картам в 2025 году
Центробанк отменит ограничение ПСК по кредитным картам в 2025 году - РИА Новости, 16.11.2024
Центробанк отменит ограничение ПСК по кредитным картам в 2025 году
Банк России временно отменит ограничение полной стоимости кредита (ПСК) по кредитным картам с 1 января по 31 марта 2025 года, сообщает регулятор. РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T02:52
2024-11-16T02:52
2024-11-16T02:52
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кредиты
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Банк России временно отменит ограничение полной стоимости кредита (ПСК) по кредитным картам с 1 января по 31 марта 2025 года, сообщает регулятор. "Совет директоров Банка России принял решение с 1 января по 31 марта 2025 года не ограничивать для кредитных организаций полную стоимость кредита (ПСК) по кредитным картам", — говорится в сообщении. Сохраняется ограничение ПСК (292% годовых или 1/3 превышения над среднерыночным значением двумя кварталами ранее) для прочих кредитов, за исключением ипотечных потребительских кредитов на покупку (строительство) жилья или земельного участка, и всех займов микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов (в том числе сельскохозяйственных) и ломбардов.
https://ria.ru/20241105/kredit-1982013440.html
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экономика, кредитные карты, центральный банк рф (цб рф), кредиты
Экономика, кредитные карты, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Кредиты