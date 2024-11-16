https://ria.ru/20241116/proekt-1984121492.html

Правительство не поддержало законопроект об узниках концлагерей

Правительство не поддержало законопроект об узниках концлагерей - РИА Новости, 16.11.2024

Правительство не поддержало законопроект об узниках концлагерей

Правительство России не поддержало законопроект партии "Справедливая Россия - За правду", которым предлагается отнести бывших несовершеннолетних узников... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T08:51

2024-11-16T08:51

2024-11-16T08:51

общество

россия

сергей миронов

госдума рф

великая отечественная война (1941-1945)

правительство рф

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Правительство России не поддержало законопроект партии "Справедливая Россия - За правду", которым предлагается отнести бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей к ветеранам Великой Отечественной войны, сообщил РИА Новости лидер СРЗП Сергей Миронов. "Правительство наш законопроект не поддержало, и, с большой вероятностью, он будет отклонен Госдумой. Если это произойдет, мы сразу же внесем инициативу повторно", - сказал Миронов. По его словам, эсеры давно настаивают на признании страданий, заслуг и особого статуса несовершеннолетних узников фашизма, тех людей, которые часть своего детства провели в нацистских концлагерях, гетто, других местах принудительного содержания, прошли через ужасные испытания, через пытки, эксперименты, рабский труд, но выжили. Повзрослев, эти люди и после войны еще долгие годы работали на благо страны, и более чем заслужили признание государства, отметил политик. "Внесенным в ГД законопроектом мы предлагаем приравнять несовершеннолетних узников фашизма к ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. Дать им все соответствующие льготы. А также право на получение двух пенсий – страховой по старости и государственной пенсии по инвалидности. Такой законопроект мы внесли еще в мае 2022 года, причем не в первый раз. С тех пор рассмотрение инициативы постоянно откладывается", - добавил Миронов. Он также выразил надежду, что в преддверии 80-летия Великой Победы это решение все же будет принято. "К этому подталкивает не только юбилейная дата. Не только тот факт, что с каждым годом малолетних узников фашизма все меньше, и надо успеть отдать им должное. Решение важно и с учетом попыток Запада исказить историческую правду о Великой Отечественной войне, поддержать и реанимировать современный фашизм, который вновь поднял уродливую голову и с которым Россия сражается в рамках СВО", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20240419/kontslagerya-1941144213.html

https://ria.ru/20240421/natsizm-1941255577.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, сергей миронов, госдума рф, великая отечественная война (1941-1945), правительство рф