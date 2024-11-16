https://ria.ru/20241116/oteli-1984117099.html

Отельеры Турции отметили вредную особенность гостей отелей "всё включено"

Отельеры Турции отметили вредную особенность гостей отелей "всё включено" - РИА Новости, 16.11.2024

Отельеры Турции отметили вредную особенность гостей отелей "всё включено"

Система "всё включено" в отелях Турции привела к тому, что туристы почти не выходят из отеля и постоянно едят, что вредно как для их здоровья, так и для... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T07:40

2024-11-16T07:40

2024-11-16T07:40

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АНКАРА, 16 ноя - РИА Новости. Система "всё включено" в отелях Турции привела к тому, что туристы почти не выходят из отеля и постоянно едят, что вредно как для их здоровья, так и для раскрытия туристического потенциала страны, заявил РИА Новости президент Ассоциации малых отельеров Турции Эртан Устаоглу. "Не выходить из отеля и постоянно кушать. Господа, это, во-первых, рискованно для здоровья, в плане ожирения, так и для потенциала страны. В больших отелях можно организовать работу с двумя-тремя небольшими ресторанами с разнообразием блюд, чтобы гости выходили из отеля, чувствовали себя свободно, гуляли по вечерам. Например, ты можешь выбрать по своему вкусу и карману - пиццу с вином, меню с морепродуктами. А то утром, днем и ночью, с подносами, как на промышленном объекте. Думаю, мы не потеряем от этого (отмены системы "всё включено" - ред). Будет разнообразие, в том числе по цене", — сказал Устаоглу. Представители турецкого турбизнеса неоднократно призывали пересмотреть формат услуг "всё включено" (all inclusive) в отелях, писало ранее издание Turizm Gazetesi. Председатель ассоциации отельеров и менеджеров Средиземноморья Каан Кавалоглу ранее предложил отказаться от этой системы услуг и перейти на вариант, когда туристы выбирают только нужные им опции. В качестве примера Кавалоглу привел вариант выбора отдыха в гостинице "без алкоголя".В Турции отдыхать в отеле и питаться по системе "всё включено" значительно выгоднее, чем в кафе или ресторане за его пределами, ведь цены там за последние два года увеличились в пять и более раз, сообщили ранее в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). По словам Александра Лиры, директора по продажам онлайн-агрегатора туров Travelata, рост цен связан с инфляцией, ростом стоимости мяса и других продуктов. Советник мэра Антальи по туризму Осман Айык ранее заявил РИА Новости, что полный отказ от системы "всё включено" в турецких гостиницах маловероятен, но возможно появление вариаций ввиду различных требований туристов и выросших цен на отдых. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна планирует принять по итогам 2024 года 60 миллионов туристов, получив доходы от индустрии туризма в 60 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20241115/turtsiya-1983874460.html

https://ria.ru/20240905/turisty-1970683638.html

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новости - туризм, турция, реджеп тайип эрдоган, осман айык, отели, "все включено", отдых за рубежом