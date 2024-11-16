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Байден пожаловался на угрозы жены отправить его подальше
Байден пожаловался на угрозы жены отправить его подальше - РИА Новости, 16.11.2024
Байден пожаловался на угрозы жены отправить его подальше
Президент США Джо Байден на встрече с президентом Перу Диной Болуарте поведал об угрозах со стороны своей жены отправить его в космос. Его слова приводит New... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T05:28
2024-11-16T05:28
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден на встрече с президентом Перу Диной Болуарте поведал об угрозах со стороны своей жены отправить его в космос. Его слова приводит New York Post. "Каждый раз, когда моя жена думает, что я отбился от рук, она говорит, что позвонит ему (главе НАСА Биллу Нельсону. — Прим. ред.) и попросит отправить меня в космос", — пошутил Байден.В среду в Белом доме состоялась встреча Джо Байдена и Дональда Трампа. По словам пресс-секретаря Байдена Карин Жан-Пьер, действующий президент в ходе беседы с победителем выборов подтвердил, что передача власти пройдет в мирном и упорядоченном формате.
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в мире, сша, джо байден, билл нельсон, наса, перу
В мире, США, Джо Байден, Билл Нельсон, НАСА, Перу
Байден пожаловался на угрозы жены отправить его подальше
NYP: Байден заявил, что жена угрожает отправить его в космос за плохое поведение