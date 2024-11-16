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Россия сократила импорт нефтепродуктов из Казахстана - РИА Новости, 16.11.2024
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09:04 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/nefteprodukty-1984122426.html
Россия сократила импорт нефтепродуктов из Казахстана
Россия сократила импорт нефтепродуктов из Казахстана - РИА Новости, 16.11.2024
Россия сократила импорт нефтепродуктов из Казахстана
Россия в январе-сентябре текущего года сократила в 1,5 раза импорт нефтепродуктов из Казахстана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 46,2... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T09:04
2024-11-16T09:04
экономика
россия
казахстан
нидерланды
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия в январе-сентябре текущего года сократила в 1,5 раза импорт нефтепродуктов из Казахстана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 46,2 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным казахстанской статслужбы. В сентябре Россия приобрела у Казахстана нефтепродуктов на 5,1 миллиона долларов. Больше всего казахстанские нефтепродукты в январе-сентябре этого года покупали Нидерланды (355,4 миллиона долларов), Турция (103,6 миллиона) и Киргизия (49,2 миллиона). Россия стала четвертой. Пятерку замкнул Узбекистан (43,3 миллиона). Кроме того, в этом году Москва почти вдвое сократила покупки нефти у Астаны - до 5,8 миллиона долларов. Однако поставки мазута увеличились почти в два раза - до 775 тысяч долларов, а дизельного топлива выросли в 1,7 раза - до 3,9 миллиона долларов. Также Россия покупала у своего соседа природный газ и его конденсаты. Покупки газа сократились в 2,5 раза - до 57,3 миллиона долларов, а конденсата - в 1,9 раза, до 5,8 миллиона долларов.
https://ria.ru/20241108/sladosti-1982572646.html
россия
казахстан
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экономика, россия, казахстан, нидерланды
Экономика, Россия, Казахстан, Нидерланды
Россия сократила импорт нефтепродуктов из Казахстана

Россия за год сократила импорт нефтепродуктов из Казахстана в 1,5 раза

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Россия в январе-сентябре текущего года сократила в 1,5 раза импорт нефтепродуктов из Казахстана по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 46,2 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным казахстанской статслужбы.
В сентябре Россия приобрела у Казахстана нефтепродуктов на 5,1 миллиона долларов.
Больше всего казахстанские нефтепродукты в январе-сентябре этого года покупали Нидерланды (355,4 миллиона долларов), Турция (103,6 миллиона) и Киргизия (49,2 миллиона). Россия стала четвертой. Пятерку замкнул Узбекистан (43,3 миллиона).
Кроме того, в этом году Москва почти вдвое сократила покупки нефти у Астаны - до 5,8 миллиона долларов. Однако поставки мазута увеличились почти в два раза - до 775 тысяч долларов, а дизельного топлива выросли в 1,7 раза - до 3,9 миллиона долларов.
Также Россия покупала у своего соседа природный газ и его конденсаты. Покупки газа сократились в 2,5 раза - до 57,3 миллиона долларов, а конденсата - в 1,9 раза, до 5,8 миллиона долларов.
Сахар - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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ЭкономикаРоссияКазахстанНидерланды
 
 
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