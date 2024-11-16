https://ria.ru/20241116/mid-1984152718.html

Замглавы МИД прокомментировал саммиты АТЭС, G20 и СОР29

Замглавы МИД прокомментировал саммиты АТЭС, G20 и СОР29 - РИА Новости, 16.11.2024

Замглавы МИД прокомментировал саммиты АТЭС, G20 и СОР29

На проходящих практически одновременно саммитах АТЭС и G20 и на конференции по климату в Баку обсуждается практически один круг вопросов, это уникальная... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T14:37

2024-11-16T14:37

2024-11-16T14:37

в мире

баку

рио-де-жанейро (город)

россия

александр панкин

большая двадцатка

оон

саммит атэс в лиме

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ЛИМА, 16 ноя - РИА Новости. На проходящих практически одновременно саммитах АТЭС и G20 и на конференции по климату в Баку обсуждается практически один круг вопросов, это уникальная ситуация, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Сейчас уникальная ситуация. Когда проходит саммит АТЭС, идет подготовка к саммиту (G20) в Рио-де-Жанейро. И идет одновременно конференция сторон по климату (COP29 в Баку). И вот в этих трех форматах по большому счету обсуждается очень много совпадающих вопросов. С разных сторон", - заявил Панкин журналистам. Он напомнил, что АТЭС - это региональное объединение, G20 - это объединение наибольших экономических тяжеловесов планеты. "А конференция по климату - это объединение всех страдающих (от изменения климата) и несущих ответственность. И вот действительно по времени я впервые вижу такое совпадение", - отметил Панкин. Саммит АТЭС проходит в Лиме (Перу) 15-16 ноября. Саммит G20 пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Двадцать девятая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) проходит в Баку c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств.

https://ria.ru/20241111/oon-1983038409.html

баку

рио-де-жанейро (город)

россия

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в мире, баку, рио-де-жанейро (город), россия, александр панкин, большая двадцатка, оон, саммит атэс в лиме