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Замглавы МИД прокомментировал саммиты АТЭС, G20 и СОР29 - РИА Новости, 16.11.2024
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14:37 16.11.2024
https://ria.ru/20241116/mid-1984152718.html
Замглавы МИД прокомментировал саммиты АТЭС, G20 и СОР29
Замглавы МИД прокомментировал саммиты АТЭС, G20 и СОР29 - РИА Новости, 16.11.2024
Замглавы МИД прокомментировал саммиты АТЭС, G20 и СОР29
На проходящих практически одновременно саммитах АТЭС и G20 и на конференции по климату в Баку обсуждается практически один круг вопросов, это уникальная... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T14:37
2024-11-16T14:37
в мире
баку
рио-де-жанейро (город)
россия
александр панкин
большая двадцатка
оон
саммит атэс в лиме
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ЛИМА, 16 ноя - РИА Новости. На проходящих практически одновременно саммитах АТЭС и G20 и на конференции по климату в Баку обсуждается практически один круг вопросов, это уникальная ситуация, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Сейчас уникальная ситуация. Когда проходит саммит АТЭС, идет подготовка к саммиту (G20) в Рио-де-Жанейро. И идет одновременно конференция сторон по климату (COP29 в Баку). И вот в этих трех форматах по большому счету обсуждается очень много совпадающих вопросов. С разных сторон", - заявил Панкин журналистам. Он напомнил, что АТЭС - это региональное объединение, G20 - это объединение наибольших экономических тяжеловесов планеты. "А конференция по климату - это объединение всех страдающих (от изменения климата) и несущих ответственность. И вот действительно по времени я впервые вижу такое совпадение", - отметил Панкин. Саммит АТЭС проходит в Лиме (Перу) 15-16 ноября. Саммит G20 пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Двадцать девятая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) проходит в Баку c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств.
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баку
рио-де-жанейро (город)
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в мире, баку, рио-де-жанейро (город), россия, александр панкин, большая двадцатка, оон, саммит атэс в лиме
В мире, Баку, Рио-де-Жанейро (город), Россия, Александр Панкин, Большая двадцатка, ООН, Саммит АТЭС в Лиме
Замглавы МИД прокомментировал саммиты АТЭС, G20 и СОР29

Замглавы МИД Панкин: вопросы саммитов АТЭС, G20 и COP29 во многом совпадают

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАлександр Панкин
Александр Панкин - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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ЛИМА, 16 ноя - РИА Новости. На проходящих практически одновременно саммитах АТЭС и G20 и на конференции по климату в Баку обсуждается практически один круг вопросов, это уникальная ситуация, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Сейчас уникальная ситуация. Когда проходит саммит АТЭС, идет подготовка к саммиту (G20) в Рио-де-Жанейро. И идет одновременно конференция сторон по климату (COP29 в Баку). И вот в этих трех форматах по большому счету обсуждается очень много совпадающих вопросов. С разных сторон", - заявил Панкин журналистам.
Он напомнил, что АТЭС - это региональное объединение, G20 - это объединение наибольших экономических тяжеловесов планеты.
"А конференция по климату - это объединение всех страдающих (от изменения климата) и несущих ответственность. И вот действительно по времени я впервые вижу такое совпадение", - отметил Панкин.
Саммит АТЭС проходит в Лиме (Перу) 15-16 ноября.
Саммит G20 пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.
Двадцать девятая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) проходит в Баку c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств.
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
"Затронет каждого". В ООН рассказали о климатическом кризисе
11 ноября, 11:40
 
В миреБакуРио-де-Жанейро (город)РоссияАлександр ПанкинБольшая двадцаткаООНСаммит АТЭС в Лиме
 
 
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