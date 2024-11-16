https://ria.ru/20241116/mid-1984152718.html
Замглавы МИД прокомментировал саммиты АТЭС, G20 и СОР29
Замглавы МИД прокомментировал саммиты АТЭС, G20 и СОР29 - РИА Новости, 16.11.2024
Замглавы МИД прокомментировал саммиты АТЭС, G20 и СОР29
На проходящих практически одновременно саммитах АТЭС и G20 и на конференции по климату в Баку обсуждается практически один круг вопросов, это уникальная... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T14:37
2024-11-16T14:37
2024-11-16T14:37
в мире
баку
рио-де-жанейро (город)
россия
александр панкин
большая двадцатка
оон
саммит атэс в лиме
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951311353_0:248:3072:1976_1920x0_80_0_0_ead58abdae16c1ea1fc97a1cb26ba3c7.jpg
ЛИМА, 16 ноя - РИА Новости. На проходящих практически одновременно саммитах АТЭС и G20 и на конференции по климату в Баку обсуждается практически один круг вопросов, это уникальная ситуация, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин. "Сейчас уникальная ситуация. Когда проходит саммит АТЭС, идет подготовка к саммиту (G20) в Рио-де-Жанейро. И идет одновременно конференция сторон по климату (COP29 в Баку). И вот в этих трех форматах по большому счету обсуждается очень много совпадающих вопросов. С разных сторон", - заявил Панкин журналистам. Он напомнил, что АТЭС - это региональное объединение, G20 - это объединение наибольших экономических тяжеловесов планеты. "А конференция по климату - это объединение всех страдающих (от изменения климата) и несущих ответственность. И вот действительно по времени я впервые вижу такое совпадение", - отметил Панкин. Саммит АТЭС проходит в Лиме (Перу) 15-16 ноября. Саммит G20 пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. Двадцать девятая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) проходит в Баку c 11 по 22 ноября. В ней принимают участие около 80 глав государств и правительств.
https://ria.ru/20241111/oon-1983038409.html
баку
рио-де-жанейро (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951311353_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_c6398360a29061ed91fa08cfeda584f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, баку, рио-де-жанейро (город), россия, александр панкин, большая двадцатка, оон, саммит атэс в лиме
В мире, Баку, Рио-де-Жанейро (город), Россия, Александр Панкин, Большая двадцатка, ООН, Саммит АТЭС в Лиме
Замглавы МИД прокомментировал саммиты АТЭС, G20 и СОР29
Замглавы МИД Панкин: вопросы саммитов АТЭС, G20 и COP29 во многом совпадают