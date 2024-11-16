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"Хезболла" заявила об ударах по пяти израильским базам
"Хезболла" заявила об ударах по пяти израильским базам - РИА Новости, 16.11.2024
"Хезболла" заявила об ударах по пяти израильским базам
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали пять военных баз Израиля в районе Хайфы, включая базы ВВС и ВМС, сообщается в заявлении пресс-службы движения в... РИА Новости, 16.11.2024
2024-11-16T22:56
2024-11-16T22:56
2024-11-16T23:10
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БЕЙРУТ, 16 ноя - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали пять военных баз Израиля в районе Хайфы, включая базы ВВС и ВМС, сообщается в заявлении пресс-службы движения в субботу."Бойцы исламского сопротивления выпустили серии ракет по базам израильской армии в Хайфе и Кармеле. Ударам подверглись следующие объекты: логистическая база Хайфы, принадлежащая ВВС, база ВМС в Хайфе, База ВМС "Стелла Марис" западнее Хайфы, логистическая база в Тейр Кармель и впервые была атакована база "Нишер", расположенная в 40 километрах от границы с Ливаном, к востоку от Хайфы",- написано в заявлении.Согласно данным шиитского движения, база "Нишер" располагает хранилищами газа, который используется в интересах армии Израиля.
https://ria.ru/20241116/livan-1984129435.html
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в мире, израиль, хайфа, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан
В мире, Израиль, Хайфа, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан
"Хезболла" заявила об ударах по пяти израильским базам
"Хезболла" заявила об ударах по пяти военным базам Израиля в окрестностях Хайфы