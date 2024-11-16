https://ria.ru/20241116/khezbolla-1984196742.html

"Хезболла" заявила об ударах по пяти израильским базам

"Хезболла" заявила об ударах по пяти израильским базам - РИА Новости, 16.11.2024

"Хезболла" заявила об ударах по пяти израильским базам

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали пять военных баз Израиля в районе Хайфы, включая базы ВВС и ВМС, сообщается в заявлении пресс-службы движения в... РИА Новости, 16.11.2024

2024-11-16T22:56

2024-11-16T22:56

2024-11-16T23:10

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

ливан

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БЕЙРУТ, 16 ноя - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали пять военных баз Израиля в районе Хайфы, включая базы ВВС и ВМС, сообщается в заявлении пресс-службы движения в субботу."Бойцы исламского сопротивления выпустили серии ракет по базам израильской армии в Хайфе и Кармеле. Ударам подверглись следующие объекты: логистическая база Хайфы, принадлежащая ВВС, база ВМС в Хайфе, База ВМС "Стелла Марис" западнее Хайфы, логистическая база в Тейр Кармель и впервые была атакована база "Нишер", расположенная в 40 километрах от границы с Ливаном, к востоку от Хайфы",- написано в заявлении.Согласно данным шиитского движения, база "Нишер" располагает хранилищами газа, который используется в интересах армии Израиля.

https://ria.ru/20241116/livan-1984129435.html

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в мире, израиль, хайфа, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан